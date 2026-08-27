Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Posila pro prvoligového nováčka. Fotbalistům Zbrojovky pomůže stoper Pokorný

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílil Jakub Pokorný. Devětadvacetiletý stoper, který naposledy působil v řeckém týmu Kifisia, podepsal víceletou smlouvu. Zbrojovka o tom informovala na svém webu.
Posila pro prvoligového nováčka. Fotbalistům Zbrojovky pomůže stoper Pokorný

Posila pro prvoligového nováčka. Fotbalistům Zbrojovky pomůže stoper Pokorný

Zdroj: FC Zbrojovka Brno
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Podezřelé auto u kolejí zaujalo policisty na Hodonínsku. Řidič si chtěl vzít život
Podezřelé auto u kolejí zaujalo policisty na Hodonínsku. Řidič si chtěl vzít život
Jiřikovský z bitcoinové kauzy nechce zůstat ve vazbě, podal stížnost
Jiřikovský z bitcoinové kauzy nechce zůstat ve vazbě, podal stížnost

Tomáš Jiřikovský obžalovaný v bitcoinové kauze podal stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně,...

Při nehodě na Brněnsku zemřel mladý fotbalista. Děti zřejmě převážel opilý trenér
Při nehodě na Brněnsku zemřel mladý fotbalista. Děti zřejmě převážel opilý trenér

Středeční smrtelná nehoda u Doubravníku na Brněnsku má další dohru. Opilý muž převážel pět dětí, nezvládl...

Brněnští vědci učí aplikaci poznat plíseň. Pomůže nevidomým, zapojit se může každý
Brněnští vědci učí aplikaci poznat plíseň. Pomůže nevidomým, zapojit se může každý

Poznat, zda je pečivo ještě k jídlu, nebo na něm začíná rašit plíseň, je pro nevidomé a slabozraké někdy...

Fotbalisty Artisu posílil obránce Pojezný, v Brně bude hostovat z Baníku
Fotbalisty Artisu posílil obránce Pojezný, v Brně bude hostovat z Baníku

Artis Brno hlásí novou posilu do obrany. Z Baníku Ostrava přichází na hostování do konce sezony...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.