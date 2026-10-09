Apple to umí dvanáct let, Android 17 až teď. Funkci Continue On ale Google schoval tak, že ji snadno přehlédnete

Celá funkce se skládá z jediné ikonky. Objeví se vpravo ve spodní liště tabletu nebo Chromebooku ve chvíli, kdy na telefonu pracujete v podporované aplikaci, a nese logo té aplikace. Po klepnutí se na velké obrazovce otevře týž dokument, totéž e-mailové vlákno nebo tatáž webová stránka, kterou máte rozečtenou na mobilu. Obě zařízení přitom musí být přihlášená ke stejnému účtu Google.
Kdy se otevře aplikace a kdy jen webová stránka
Oficiální dokumentace pro vývojáře rozlišuje dva režimy. V prvním se práce předává z aplikace do aplikace: na tabletu se spustí nativní aplikace a převezme stav z telefonu, typicky Dokumenty Google. Ve druhém se na cílovém zařízení otevře webová verze služby. Gmail takhle načte v prohlížeči konkrétní vlákno.
Pro uživatele je podstatnější podmínka, která platí pro oba režimy. Podporu musí vývojář naprogramovat zvlášť pro každou obrazovku své aplikace, a kde to neudělá, nepřenese se nic. Jedna aplikace tak může mít Continue On jen na části svých obrazovek.
Google jako příklady uvádí Chrome, Dokumenty Google a Gmail. Úplný seznam podporovaných aplikací veřejně nezveřejnil.
Ikonka se ukáže jen po splnění pěti podmínek
Obě zařízení musí sdílet účet Google, mít zapnutý Bluetooth a být připojená ke stejné síti Wi-Fi. V nastavení je navíc potřeba aktivovat Cross-device services a v nich povolit položku „Continue activity“. Pátou podmínku uživatel neovlivní, protože o ní rozhoduje vývojář: aplikace musí funkci podporovat.
Když kterákoli z podmínek chybí, systém mlčí. Nezobrazí chybovou hlášku ani upozornění a ikonka se prostě neobjeví. U funkce, o které se uživatel nemá odkud dozvědět, je to slabé místo. Kdo ji zkusí a nic neuvidí, nepozná, jestli mu chybí Bluetooth, správné nastavení, nebo podpora v aplikaci.
Propagace chybí i jinde. V přehledu novinek Androidu 17 pro běžné uživatele Google vypíchl bubliny v notifikacích, reakce na obrazovce, herní vylepšení a bezpečnostní funkce, o Continue On tam není ani zmínka. Ikonka se navíc zobrazuje výhradně na druhém zařízení, takže majitel samotného telefonu ji neuvidí nikdy.
Jak velký náskok má Handoff od Applu po dvanácti letech
Apple představil Handoff 2. června 2014 spolu s OS X Yosemite a iOS 8 a od začátku ho prezentoval jako jednu z hlavních novinek. Funguje mezi iPhonem, iPadem, Macem a Apple Watch. Jeho ikona sedí na místech, kam uživatel kouká denně: v Docku na Macu i iPadu a dole v přepínači aplikací na iPhonu.
Continue On začíná výrazně úžeji. Práci přenáší primárně z telefonu na tablet a nově i na Chromebook, který Google začal prodávat v září 2026 se sloganem „Pokračujte přesně tam, kde jste na telefonu skončili, rovnou na notebooku“. Opačný směr, z tabletu zpět do telefonu, dokumentace výslovně neřeší. Handoff podporuje desítky aplikací Applu a řadu aplikací třetích stran, u Googlu jsou zatím doložené tři jeho vlastní.
Podobný princip už dřív nabízel Samsung ve své nadstavbě. Funkce „Continue apps on other Galaxy devices“ přes nabídku nedávných aplikací přenese práci v Samsung Internet a Samsung Notes na jiné zařízení Galaxy. Šlo o řešení jednoho výrobce pro dvě jeho aplikace. Continue On Google zabudoval přímo do Androidu a zpřístupnil ho všem vývojářům.
Od Pixelu 6 po Pixel 10: kdo si funkci může zapnout
Stabilní Android 17 je venku od 16. června 2026. Google ho vydal pro Pixely od řady Pixel 6 přes Pixel Tablet a Pixel Fold až po nejnovější řadu Pixel 10 včetně modelů Fold, XL a „a“. Jazykové ani regionální omezení dokumentace u Continue On neuvádí, takže by funkce měla fungovat i s českými verzemi aplikací Google.
Otevřené zůstává, jak hotová funkce je. Návod k nastavení i několik měsíců po vydání systému místy odkazuje na beta komponenty Cross-Device Services a Google system services. Model, ve kterém podporu doplňují sami vývojáři, je otevřenější než uzavřený ekosystém Applu, rozjíždí se ale pomaleji. Dokud se nepřidají třetí strany, zůstane Continue On u hrstky aplikací Googlu.
Google o propojování zařízení pod hlavičkou „Better Together“ veřejně mluví nejméně od ledna 2023. Rozhraní pro Continue On vývojářům ukázal v únoru 2026 v Beta 2 Androidu 17.