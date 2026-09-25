Apple pracuje na náramku bez displeje, míří na WhoopPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple pracuje na náramku bez displeje, míří na Whoop
Google Fotky postupně bobtnají a nabízí čím dál více dodatečných funkcí, jenže ne všechny jsou dostupné po...
Revolut řeší v září už druhý bezpečnostní incident, při kterém se citlivé údaje klientů dostaly ven....
Tim Cook se v New Yorku setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen. Jedním z hlavních témat...
Vracíme se z jednoho z největších veletrhů spotřební elektroniky na světě – berlínské IFA! V novém díle vám...
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