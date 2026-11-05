Nothing chystá první ryzí AI hardware. Bude bez displeje a zaměří se na práci

Nothing chystá první ryzí AI hardware. Bude bez displeje a zaměří se na práciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nothing chystá první ryzí AI hardware. Bude bez displeje a zaměří se na práciZdroj: Nothing Phone (2a); zdroj: Dotekománie
Článek byl publikován 05.11.2026 11:44
V lednu tohoto roku jsme se dočkali novinky Motorola Signature a tak nějak jsme předpokládali, že si...
Ve zkratce: Nová specifikace Bluetooth 7.0 zavádí technologii HDT, která zvyšuje přenosovou rychlost v...
Už jsme vás informovali v minulosti, že jde využívat aktivační hlášku „Ok Google“ v Česku v češtině, jen ne...
Mobilní operátoři se často předhánějí v nejrůznějších statistikách a rádi se chlubí, pokud někde uzmou...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Microsoft cpe umělou inteligenci do každého koutu Windows. Vypnout ji můžete, ale musíte vědět kde přesně hledat
- Smazané soubory nejsou navždy pryč. Z telefonu i cloudu je můžete obnovit, ale máte na to jen 30 dní
- Google Mapy umí předpovědět zácpy dny dopředu a ukázat reálnou dobu jízdy. Stačí změnit nastavení v trase
- Google vám dá jen 15 GB zdarma a pak chce peníze. Uvolnit zdarma místo v Gmailu, Fotkách i Disku jde ale za pár minut