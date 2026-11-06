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Zvládnout tolik pádů je náročné: Russell přiznal velké vyčerpání

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George Russell v posledních dnech neprožívá nejlepší období. Přestože se už poměrně dlouho vědělo, že Antonelli získá titul, nedělní porážka Brita zlomila a bez povolení opustil okruh.
Zvládnout tolik pádů je náročné: Russell přiznal velké vyčerpání

Zvládnout tolik pádů je náročné: Russell přiznal velké vyčerpání

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:18

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