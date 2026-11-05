Smazané soubory nejsou navždy pryč. Z telefonu i cloudu je můžete obnovit, ale máte na to jen 30 dní

Tahle informace zní banálně, dokud nepřijdete o důležitý dokument, fotky z dovolené, pracovní tabulku nebo naskenovanou smlouvu. Stačí jedno neuvážené klepnutí a soubor zmizí z telefonu, tabletu i počítače, protože cloud synchronizuje změny mezi všemi připojenými zařízeními. Dobrá zpráva je, že pokud od smazání neuplynulo více než 30 dní a koš jste ručně nevysypali, obnova bývá otázkou několika klepnutí. Horší je to po uplynutí této lhůty nebo ve chvíli, kdy zvolíte možnost „Smazat navždy“. V takovém případě už běžný způsob obnovení nefunguje.
Jak obnovit soubory na Androidu a iPhonu
Na Androidu otevřete aplikaci Disk Google, klepněte na nabídku a vyberte Koš. U souboru, který chcete obnovit, klepněte na tři tečky (Více) a zvolte Obnovit. Pokud je soubor stále v koši, vrátí se do původního umístění.
Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Soubory, přejděte na kartu Prohlížení a v části Umístění vyhledejte složku Nedávno smazané. Podržte prst na požadovaném souboru a vyberte Obnovit. Soubor se vrátí do původního umístění. Pokud chcete obnovit více položek najednou, klepněte na Vybrat, označte požadované soubory a potvrďte jejich obnovení.
Oba postupy jsou jednoduché a nevyžadují žádné technické znalosti. Stačí několik kroků a soubor může být zpět.
Obnova přes webový prohlížeč
Někdy je pohodlnější pracovat na počítači. Na Google Disku otevřete stránku drive.google.com, vlevo klikněte na Koš, pravým tlačítkem myši klikněte na požadovaný soubor a vyberte Obnovit. Webové rozhraní nabízí lepší přehled o souborech a může usnadnit jejich třídění i hromadnou správu.
U Applu je postup o něco složitější, ale nabízí i další možnosti. Na iCloud.com otevřete iCloud Drive a vyhledejte složku Nedávno smazané. Odtud můžete obnovit dostupné soubory podobně jako v mobilní aplikaci.
Apple navíc nabízí samostatnou funkci Obnova dat, která umožňuje obnovit i některé další typy dat, například kontakty, kalendáře nebo záložky. Dostupné možnosti závisejí na konkrétním typu dat a na tom, zda je lze ještě obnovit. Nejde tedy o univerzální nástroj, který by dokázal vrátit jakýkoli smazaný obsah.
Tvrdá hranice: co se stane po 30 dnech
U Google Disku i iCloudu platí, že smazané soubory zůstávají v koši zpravidla 30 dní. Po uplynutí této lhůty se odstraní trvale a běžná obnova už není možná. Totéž platí, pokud koš vysypete ručně nebo u konkrétního souboru zvolíte možnost „Smazat navždy“.
Google ve své nápovědě připouští, že za určitých okolností může být možné obnovit i některé trvale smazané soubory. Tato možnost ale není zaručená a závisí na konkrétní situaci. Rozhodně se na ni proto nespoléhejte jako na běžnou pojistku proti ztrátě dat.
Rozdíl mezi oběma službami najdeme také ve způsobu započítávání úložiště. Soubory v Koši Google Disku se do kvóty úložiště zpravidla započítávají, takže mohou zabírat místo, přestože jste je smazali. Položky ve složce Nedávno smazané na iCloudu se do dostupného úložiště nezapočítávají. V praxi to znamená, že plný koš na Google Disku může přispívat k vyčerpání kapacity, zatímco u iCloudu se tímto způsobem místo neblokuje.
30 dní není univerzální pravidlo
Popsaná pravidla se týkají Google Disku a iCloudu. Jiné cloudové služby mohou mít odlišné lhůty pro obnovení smazaných souborů.
OneDrive nabízí u osobních účtů obvykle 30denní lhůtu, zatímco u některých pracovních a školních účtů může být delší, například až 93 dní. Dropbox zase stanovuje dobu obnovy podle zvoleného tarifu. Může jít o 30, 180 nebo až 365 dní. Konkrétní podmínky se mohou měnit, proto je dobré ověřit si aktuální pravidla přímo u poskytovatele.
Pokud používáte více cloudových služeb, vyplatí se znát jejich pravidla. Právě rozdíl v délce uchovávání smazaných souborů může rozhodnout o tom, zda se k důležitým datům ještě dostanete.
Synchronizace není záloha
Tohle je nejdůležitější informace z celého článku. Obousměrná synchronizace znamená, že cloud a zařízení průběžně sdílejí změny. Pokud soubor smažete na jednom místě, změna se může promítnout i do ostatních zařízení. Soubor tak zmizí například z iPhonu, iPadu, Macu i webového rozhraní iCloudu. Podobně funguje synchronizace Google Disku s počítačem. Nejde o dvě nezávislé kopie, ale o stejný obsah synchronizovaný mezi několika místy.
Apple výslovně uvádí, že smazání souboru z iCloud Drivu na jednom zařízení se stejným účtem se projeví i na ostatních zařízeních. Také změny provedené v synchronizované složce Google Disku se promítnou do cloudu a dalších připojených zařízení.
Skutečná záloha je další kopie dat, která je uložená nezávisle na původním souboru. Na iPhonu můžete například zkopírovat soubor do složky „Na mém iPhonu“ v aplikaci Soubory. Na Androidu jej můžete uložit do místního úložiště zařízení. Další možností je externí disk, počítač nebo jiná cloudová služba. Důležité je, aby smazání původního souboru automaticky neodstranilo také jeho záložní kopii. Apple doporučuje data z iCloudu archivovat nebo si vytvářet jejich kopie. Google zase nabízí samostatné zálohování vybraných dat zařízení do účtu Google.
Třicet dní v koši je záchranná síť, nikoli plnohodnotná strategie zálohování. Pokud se na ni spoléháte jako na jedinou pojistku, riskujete, že o důležitá data jednou přijdete definitivně.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman