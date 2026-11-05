Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Smazané soubory nejsou navždy pryč. Z telefonu i cloudu je můžete obnovit, ale máte na to jen 30 dní

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když smažete soubor z Google Disku nebo iCloud Drivu, nezmizí okamžitě. Obě služby ho na 30 dní přesunou do koše, a pak ho smažou definitivně.
Mobil iPhone, iCloud logo

Mobil iPhone, iCloud logo

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 19:23

Reklama
Další články z Mobify.cz
Google Mapy umí předpovědět zácpy dny dopředu a ukázat reálnou dobu jízdy. Stačí změnit nastavení v trase
Google Mapy umí předpovědět zácpy dny dopředu a ukázat reálnou dobu jízdy. Stačí změnit nastavení v trase
Google vám dá jen 15 GB zdarma a pak chce peníze. Uvolnit zdarma místo v Gmailu, Fotkách i Disku jde ale za pár minut
Google vám dá jen 15 GB zdarma a pak chce peníze. Uvolnit zdarma místo v Gmailu, Fotkách i Disku jde ale za pár minut

Každý účet Google sdílí jediný balík 15 GB mezi Gmail, Disk Google a Fotky Google. Jakmile dojde, Google...

Google vám dá jen 15 GB zdarma a pak chce peníze. Uvolnit zdarma místo v Gmailu, Fotkách i Disku jde ale za pár minut
Google vám dá jen 15 GB zdarma a pak chce peníze. Uvolnit zdarma místo v Gmailu, Fotkách i Disku jde ale za pár minut

Každý účet Google sdílí jediný balík 15 GB mezi Gmail, Disk Google a Fotky Google. Jakmile dojde, Google...

Inženýr postavil deštník, který létá nad hlavou a sleduje vás jako dron. Nemusíte nic držet ani na sebe nic navlékat
Inženýr postavil deštník, který létá nad hlavou a sleduje vás jako dron. Nemusíte nic držet ani na sebe nic navlékat

Autor YouTube kanálu I Build Stuff proměnil deštník v autonomní kvadrokoptéru, která se vznáší nad hlavou a...

Spořiče obrazovky na počítači stále existují, i když už je nikdo nepoužívá. Důvod, proč je nevyhodili, vás překvapí
Spořiče obrazovky na počítači stále existují, i když už je nikdo nepoužívá. Důvod, proč je nevyhodili, vás překvapí

Spořiče obrazovky přežívají ve Windows 11 i macOS dodnes. Důvod není technická nutnost, je překvapivě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.