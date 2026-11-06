Přehled nejluxusnějších lázní v Česku, které hradí pojišťovna

Lázeňská léčba v Česku má dlouhou tradici, ale její podoba se v posledních desetiletích výrazně změnila. Vedle tradičních léčebných domů vznikly moderní hotely, které kombinují zdravotní péči s pohodlím a službami odpovídajícími náročnější klientele.
Za lázeňskou léčbou přitom nemusíte vždy cestovat jako samoplátci. Řada kvalitních lázeňských zařízení má smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Pokud lékař doporučí lázeňskou léčbu a pojišťovna ji schválí, můžete využít i zařízení s nadstandardním ubytováním. Za luxusnější pokoj nebo další služby si ovšem zpravidla připlatíte.
Hotel Imperial ve Františkových Lázních
Františkovy Lázně patří k nejkrásně jším historickým lázeňským městům v Česku. K lepším možnostem ubytování patří Hotel Imperial, který nabízí komfortní zázemí a vlastní léčebné oddělení.
Hosté zde mohou využít tradiční lázeňské procedury, například uhličité koupele, plynové injekce nebo slatinné zábaly. K dispozici jsou také masáže, relaxační koupele a další wellness služby.Hotel se zaměřuje mimo jiné na léčbu onemocnění srdce a cév a pohybového aparátu. Nabízí také péči po onkologických onemocněních.
Richmond v Karlových Varech
Karlovy Vary jsou symbolem luxusního lázeňství. Historické kolonády, minerální prameny a elegantní hotely vytvářejí atmosféru, kterou jinde v Česku najdete jen těžko.
Jedním z tradičních lázeňských hotelů je Richmond. Nachází se v klidnější části města u řeky Teplé a obklopuje ho rozsáhlý park. Hotel nabízí léčebné procedury, wellness zázemí i bazén. Zdejší léčba využívá tradiční karlovarské metody založené především na minerálních pramenech. Zaměřuje se zejména na onemocnění trávicího ústrojí a metabolické potíže.
Lázeňské hotely MIRAMARE v Luhačovicích
Luhačovice jsou známé především svými minerálními prameny, krásnou architekturou a příjemnou atmosférou. Mezi komfortnější možnosti patří lázeňské hotely MIRAMARE.
Komplex nabízí léčebné pobyty, rehabilitaci i wellness. Jeho součástí je bazén a široká nabídka procedur. Hosté mohou využít například minerální koupele, masáže, rehabilitační cvičení nebo inhalace. Léčebné zaměření zahrnuje především onemocnění dýchacích cest, pohybového aparátu a trávicího ústrojí. Luhačovická minerální voda je důležitou součástí zdejší léčby.
Lázně Poděbrady a hotel Chariclea
Poděbrady jsou vyhledávaným místem především pro pacienty s onemocněním srdce a cév. Jejich tradice je spojená s léčbou využívající místní minerální vodu a uhličité koupele.
K nejkomfortnějším možnostem ubytování patří hotel Chariclea, který nabízí moderní zázemí přímo v lázeňském prostředí. Hosté mají k dispozici pohodlné pokoje, léčebné procedury a rehabilitační služby.
Historické lázně s moderním komfortem
Při výběru lázeňského pobytu stojí za pozornost také další tradiční česká lázeňská města. Například Mariánské Lázně, Jáchymov nebo Velké Losiny nabízejí kvalitní léčebné zázemí a různé úrovně ubytování.
Vždy je však potřeba rozlišovat mezi hotelem, který nabízí wellness pobyty pro samoplátce, a zdravotnickým zařízením, které skutečně poskytuje lázeňskou léčbu hrazenou pojišťovnou.
Co vám pojišťovna skutečně zaplatí?
Existují dva základní typy lázeňské péče. Při komplexní lázeňské péči hradí zdravotní pojišťovna léčbu, standardní ubytování i stravování. Pacient si může připlatit za vyšší kategorii pokoje nebo další nadstandardní služby. U příspěvkové lázeňské péče pojišťovna hradí pouze samotnou léčbu. Ubytování a stravu si pacient platí sám.
O tom, zda máte na lázeňskou péči nárok, rozhoduje váš zdravotní stav, doporučení lékaře a následné schválení zdravotní pojišťovnou. Před výběrem konkrétního hotelu je nutné ověřit také jeho aktuální smluvní vztah s vaší pojišťovnou.
Luxusnější lázeňský pobyt tak nemusí být pouze výsadou lidí, kteří si všechno platí sami. I s doporučením lékaře můžete zamířit do příjemného prostředí, kde se o vás postarají nejen po zdravotní stránce.
Zdroje článku: mzd.gov.cz, vzp.cz, zpmvcr.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková