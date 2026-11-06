Zrušil jsem Netflix a několik měsíců mi vůbec nechyběl. Co se stane po odhlášení a jak se vrátit, když budete chtít

Rozhodnutí padlo někdy na jaře. Otevřel jsem Netflix, projel domovskou stránku, nic mě nezaujalo a zase jsem ho zavřel. Totéž se opakovalo další týden. A pak znovu. Tehdy mi došlo, že platím za službu, kterou ve skutečnosti téměř nepoužívám. Tak jsem předplatné zrušil. Celý proces trval asi minutu: správa členství, tlačítko Zrušit, potvrzení. Předplatné běželo až do konce zaplaceného období, bez pokuty a dalších poplatků. A co se stalo potom? Několik měsíců jsem měl naprostý klid. Neměl jsem pocit, že mi něco zásadního uniká. Volný čas vyplnilo iVysílání, pár seriálů na HBO Max a občas prima+. Teprve když se na Netflixu objevil titul, kvůli kterému jsem se chtěl vrátit, přihlásil jsem se původními údaji. Během chvíle jsem měl opět k dispozici své profily, historii sledování i Můj seznam. Jako bych nikdy neodešel.
Co se stane, když Netflix zrušíte
Spousta lidí si myslí, že zrušením předplatného okamžitě přijdou o všechna svá data. Tak to ale nefunguje. Podle
oficiální nápovědy Netflixu platí následující: Služba funguje až do konce aktuálního fakturačního období. Pokud máte zaplaceno do 15. července, můžete Netflix běžně sledovat až do tohoto data. Data zůstávají uložená po dobu 24 měsíců. Historie sledování, doporučení, nastavení věkových omezení, herní postup i uložené herní soubory mohou zůstat zachovány po dobu dvou let od zrušení členství. Smazání aplikace ani odhlášení z účtu předplatné nezruší. To je potřeba provést přes správu členství nebo prostřednictvím platebního partnera.
Důležitý detail: pokud Netflix platíte přes Apple, předplatné zrušíte v nastavení iPhonu pod svým jménem v sekci Předplatná. V případě Google Play je potřeba přejít do správy předplatných v obchodě Google Play. Zrušení přímo na webu Netflixu funguje pouze u účtů, jejichž platby spravuje samotný Netflix.
Návrat ke stejnému účtu je jednoduchý
Právě tato možnost je důvodem, proč může dávat smysl předplatné na čas zrušit a později obnovit. Pokud se v průběhu 24 měsíců přihlásíte původními údaji, Netflix by měl váš účet stále rozpoznat. Použijte přitom možnost Přihlásit se, nikoli vytvoření nového účtu.
Podle
nápovědy k obnovení členství by se vám měly zpřístupnit původní profily, Můj seznam a další zachovaná data. Na stránce účtu pak můžete najít možnost Obnovit členství, jejímž prostřednictvím předplatné znovu aktivujete. Dostupnost konkrétních údajů se ale může lišit podle stavu účtu a způsobu jeho obnovení.
Pokud už Netflix původní účet nemá k dispozici, například po uplynutí uvedené doby, může být nutné založit nový. V takovém případě nemusí být možné obnovit předchozí nastavení ani historii sledování. Pokud vám na zachování dat záleží, vyplatí se s tímto časovým limitem počítat.
Jedna praktická rada navíc: pokud účet sdílíte s dalšími členy domácnosti a nechcete, aby někdo předplatné znovu aktivoval bez vašeho vědomí, zvažte změnu hesla a odhlášení ostatních zařízení. Samotná změna hesla ale nemusí zabránit všem způsobům obnovení členství, proto je vhodné zkontrolovat také nastavení účtu a způsob platby.
Kolik vlastně šetříte
České ceny Netflixu v roce 2026 podle uvedeného přehledu vypadají takto:
Tarif Měsíční cena Rozlišení Souběžné streamy Základní 259 Kč 720p 1 Standardní 339 Kč 1080p 2 Premium 419 Kč 4K + HDR 4
Ceny předplatného se v čase mění. Po zdražení v srpnu 2024 následovala podle uvedených informací další úprava v březnu 2026. Server
Lupa upozorňuje, že Netflix může ceny měnit například v souvislosti s rozvojem služby, daňovými podmínkami nebo inflací. Změny cen předplatitelům obvykle oznamuje e-mailem předem. Aktuální částky je proto vhodné ověřit přímo na webu Netflixu.
Počítání je jednoduché: tři měsíce nevyužívaného Standardního tarifu vyjdou na 1 017 korun. Za rok nevyužívaného tarifu Premium zaplatíte 5 028 korun. To jsou peníze, které můžete ušetřit nebo využít na jinou službu v měsících, kdy na ní vychází pořady, které chcete sledovat.
Pozastavit, nebo rovnou zrušit?
Netflix může u některých účtů nabízet také možnost pozastavení členství. Dostupnost a délka této pauzy se mohou lišit podle způsobu fakturace a konkrétní nabídky. Pokud tuto možnost máte, během pozastavení zpravidla nemůžete streamovat ani stahovat pořady, ale účet a jeho nastavení zůstávají dostupné v rozsahu stanoveném službou.
Pozastavení se hodí, pokud plánujete krátkou přestávku a víte, že se brzy vrátíte. Může jít například o měsíc, kdy jste na dovolené nebo nemáte čas sledovat seriály. Pokud ale nevíte, kdy se k Netflixu vrátíte, bývá praktičtější členství rovnou zrušit. Po skončení zaplaceného období se další platby zastaví a zachování účtu se řídí pravidly Netflixu.
Před zrušením si jen ověřte, zda předplatné neplatíte přes jiného poskytovatele. V takovém případě je potřeba postupovat podle jeho pravidel.
Čím zaplnit mezeru
Během měsíců bez Netflixu jsem zjistil, že český streamovací trh nabízí víc možností, než si řada lidí uvědomuje:
iVysílání – zdarma, bez nutnosti placeného předplatného, s rozsáhlým archivem České televize, dokumenty a zpravodajstvím. Dostupnost jednotlivých pořadů se může lišit podle licenčních podmínek. prima+ FREE – bezplatný tarif s reklamami, který nabízí přístup k části archivu Primy a vybranému obsahu. prima+ LIGHT – placený tarif, který podle uvedeného přehledu stojí 149 Kč měsíčně a nabízí širší možnosti sledování. Disney+ Standard – podle uvedeného přehledu 219 Kč měsíčně. Nabízí obsah značek Disney, Pixar, Marvel, Star Wars a National Geographic. HBO Max Standard – podle uvedeného přehledu 259 Kč měsíčně. Najdete zde původní tvorbu HBO i obsah společností Warner Bros., DC a Discovery.
Netflix zůstává významnou streamovací platformou s rozsáhlou nabídkou vlastních titulů. To ale neznamená, že ho musíte platit celý rok. Pokud se vracíte hlavně kvůli velkým premiérám, může být výhodnější předplatné aktivovat jen na měsíc, kdy chcete sledovat konkrétní seriál nebo film, a potom ho znovu zrušit.
Typickým příkladem je závěrečná řada Stranger Things, jejíž epizody vycházely postupně na přelomu let 2025 a 2026. Kdo chtěl sledovat především tento seriál, mohl si předplatné naplánovat podle termínů vydání a dostupnosti jednotlivých dílů.
Netflix není nutnost. Je to volba. A nejlépe funguje tehdy, když se sami rozhodujete, kdy se vám předplatné skutečně vyplatí.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík