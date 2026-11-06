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V Paříži padají favorité dál. Van Assche vyřadil Musettiho, Hijikata zase otočil další zápas

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Lorenzo Musetti jeden den porazil světovou jedničku Alexandera Zvereva, vzápětí ale sám skončil na raketě domácího Lucy Van Asscheho. Francouz zvítězil 7:5, 3:6, 6:4 a poprvé postoupil do čtvrtfinále turnaje Masters 1000. Čeká ho Rinky Hijikata, který po překvapení proti Novaku Djokovićovi přidal další obrat.
V Paříži padají favorité dál. Van Assche vyřadil Musettiho, Hijikata zase otočil další zápas

V Paříži padají favorité dál. Van Assche vyřadil Musettiho, Hijikata zase otočil další zápas

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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