V Paříži padají favorité dál. Van Assche vyřadil Musettiho, Hijikata zase otočil další zápas

Pařížský Masters pokračuje týdnem, v němž známá jména jedno po druhém ztrácejí jistotu, že v pavouku narazí na očekávaného soupeře. Lorenzo Musetti ve středu porazil novou světovou jedničku Alexandera Zvereva. O den později ale prohrál s Lucou Van Asschem, domácím Francouzem, který předtím v kariéře ještě nikdy nehrál ani osmifinále podniku Masters 1000.
Van Assche vyhrál 7:5, 3:6, 6:4 a po dvou hodinách a 38 minutách si mohl užít dosud největší turnajový úspěch. Nešlo přitom o náhodné vítězství nad soupeřem bez energie. Francouz v prvním setu zvládl klíčovou koncovku, po ztracené druhé sadě se dokázal vrátit k vlastnímu plánu a v rozhodující části ustál nervy.
Musetti nestačil navázat na velkou výhru
Italský tenista nastupoval povzbuzený vítězstvím nad Zverevem, ale také po náročném předchozím zápase. Van Assche před domácím publikem odmítl roli pouhého doplňku dalšího příběhu favorita. Výměny odehrával soustředěně, byl trpělivý a šanci na průlom v prvním setu využil v jedenácté hře.
Musetti ještě dokázal získat druhou sadu. Francouz však v rozhodujícím setu nezpanikařil. Právě schopnost navázat po ztraceném setu na úspěšné pasáže bývá rozdílem mezi sympatickým outsiderem a hráčem, který může na velkém turnaji dojít opravdu daleko.
Hijikata se odmítá zastavit
Stejně zajímavý příběh píše Rinky Hijikata. Australan po senzační výhře nad Novakem Djokovićem narazil na Tomáse Martína Etcheverryho a znovu musel otáčet. Prohrál první set 2:6, ale další dva získal 6:3 a 7:5.
Hijikata postupuje z kvalifikace a přitom se může pochlubit výsledky, které by si před turnajem málokdo spojoval s hráčem mimo nejužší světovou špičku. Po utkání přiznal, že po předchozím triumfu cítil únavu, ale atmosféra na tribunách ho přiměla znovu zvýšit intenzitu.
Ve čtvrtfinále proti sobě nastoupí právě Van Assche a Hijikata. Jeden z nich se tím pádem dostane do semifinále Masters, ať už turnaj dopadne jakkoli. Paříž tak letos není jen místem překvapivých porážek hvězd. Je především šancí pro hráče, kteří si v závěru sezony otevírají úplně nové kariérní možnosti.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Rolex Paris Masters – Round of 16: Van Assche, Hijikata and Borges [2], Tennis.com – Paris Masters, výsledky 5. listopadu [3].