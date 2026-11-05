Nové Bluetooth 7.0 zrychluje přenos dat až na 7,5 Mb/s. Ne každé zařízení to ale nabídne

Nové Bluetooth 7.0 zrychluje přenos dat až na 7,5 Mb/s. Ne každé zařízení to ale nabídnePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nové Bluetooth 7.0 zrychluje přenos dat až na 7,5 Mb/s. Ne každé zařízení to ale nabídneZdroj: Bluetooth SIG
Článek byl publikován 05.11.2026 09:27
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