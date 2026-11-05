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Nové Bluetooth 7.0 zrychluje přenos dat až na 7,5 Mb/s. Ne každé zařízení to ale nabídne

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Ve zkratce: Nová specifikace Bluetooth 7.0 zavádí technologii HDT, která zvyšuje přenosovou rychlost v úsporném režimu až na 7,5 Mb/s. Vyšší rychlost přenosu dat zajistí...
Nové Bluetooth 7.0 zrychluje přenos dat až na 7,5 Mb/s. Ne každé zařízení to ale nabídne

Nové Bluetooth 7.0 zrychluje přenos dat až na 7,5 Mb/s. Ne každé zařízení to ale nabídne

Zdroj: Bluetooth SIG
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 09:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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