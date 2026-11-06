Vyřazené sanitky z Libereckého kraje míří na Ukrajinu. Pomohou zachraňovat životy

„Ukrajina se od roku 2022 brání ruské agresi, bojuje za svoji samostatnost a za naši svobodu. Myslím, že je důležité v pomoci pokračovat a hledat konkrétní možnosti, jak můžeme přispět. Od začátku války kraj schválil pomoc za téměř 45 milionů korun, od humanitárních darů po vybavení pro zdravotníky. Jsem rád, že k ní teď můžeme přidat další tři sanitky. Děkuji naší záchranné službě a organizaci Post Bellum, že pomáhají dostat tyto vozy tam, kde mohou dál zachraňovat životy,“ uvedl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK) uvolnila vozidla při pravidelné obnově svého vozového parku. Přestože je vyřadila z výjezdového provozu, mohou dál sloužit ukrajinským zdravotníkům při péči o pacienty a jejich přepravě.
„Vozový park záchranné služby pravidelně obnovujeme, aby měly naše posádky spolehlivá vozidla pro každodenní výjezdy. U sanitek, které nahrazujeme novými, posuzujeme možnost dalšího využití. Tyto tři vozy ještě mohou pomáhat a na Ukrajině pro ně zdravotníci najdou uplatnění,“ řekl Vladimír Richter (SPOLU), náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví. Vezou naději. U nás i ve válce
„Při záchraně života záleží nejen na včasné pomoci, ale samozřejmě i na možnosti dostat pacienta k dalšímu ošetření. Sanitní vůz je pro zdravotníky pracovním prostorem, ve kterém o něj mohou pečovat během přepravy. Jsme rádi, že sanity, které jsme již uvolnili z provozu, budou dál pomáhat a zachraňovat lidské životy,“ doplnil Luděk Kramář, ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. A zdůraznil i širší smysl daru: „Mottem naší záchranky je, že vezeme naději. Já jsem rád, že naše vozy povezou naději i v jiných zemích, protože první pomoc, záchrana lidského života nezná hranice.“ Post Bellum už na Ukrajinu odvezlo 153 různých vozů, včetně sanitek
Pro Liberecký kraj to není první spolupráce s organizací Post Bellum. Už v červenci 2025 jí předal pět sanitních vozidel Mercedes-Benz Sprinter určených pro pomoc na Ukrajině. Letošní dar tak zvyšuje počet poskytnutých sanitek na osm.
Martin Ocknecht, vedoucí projektu Pomozte Ukrajině z Paměti národa
Zástupci organizace Post Bellum potvrdili, že do země doručili už 153 různých vozidel.
„Celková hodnota pomoci, včetně všech generátorů, lékárniček a dalšího vybavení, je 812 milionů korun od začátku války,“ uvedl Martin Ocknecht, vedoucí projektu Pomozte Ukrajině z Paměti národa.
Upřesnil také, v jak náročných podmínkách technika na Ukrajině pomáhá a jaká je její konkrétní úloha:
„Osudy vozidel jsou různé. Jednak na Ukrajinu vozíme upravené terénní vozy, například značek Toyota nebo Nissan, které slouží v první linii. Kvůli hrozbě sebevražedných dronů už dnes nemohou zajíždět až přímo na frontovou linii, ale svážejí raněné zhruba dva až tři kilometry od fronty do stabilizačních bodů k ošetření. Druhým typem jsou právě sanitky, které dostáváme od krajů nebo je sami pořizujeme. Ty slouží k převozu pacientů mezi kamennými nemocnicemi ve vnitrozemí, typicky na trasách jako Dnipro–Kyjev nebo Kyjev–Lvov. Z 153 vozů, které jsme na Ukrajinu dovezli, byla už minimálně čtvrtina zničena.“
Před nasazením do provozu na trasách mezi nemocnicemi procházejí vozidla technickou přípravou.
„Odvezeme je k našemu mechanikovi a ten je připraví, zpevní se zejména podvozek kvůli ukrajinským cestám,“ vysvětlil Ocknecht. V některých případech se vozy musí i přebarvovat, protože na označení ambulance nepřítel často úmyslně útočí. Ocknecht v souvislosti s pomocí připomněl také odkaz Václava Havla: „Lhostejnost k osudu jednotlivce a k osudu celku je přesně to, co otevírá dveře zlu.“ Poděkování velvyslance Ukrajiny
Potřebu spolehlivé techniky potvrdil i ukrajinský velvyslanec v ČR J. E.
Vasyl Zvarych, podle kterého má dar v podmínkách pokračující agrese mimořádný význam: „Každý sanitní vůz umožňuje rychleji se dostat k lidem v nouzi, poskytnout jim nezbytnou zdravotní péči a zvýšit jejich šanci na přežití. Libereckému kraji i jeho obyvatelům za ně velmi děkujeme.“ Velvyslanec zároveň vyjádřil naději v brzké dosažení spravedlivého míru a následnou spolupráci na obnově země a budování bezpečné evropské budoucnosti.