Vypadá jako kaviár a odmítá se rozvařit. Beluga je čočka pro všechny, kdo chtějí na talíři strukturu

Beluga je malá černá čočka s pevnější slupkou, která po uvaření drží tvar a zůstává příjemně pružná na skus. Její lesklý černý vzhled připomíná kaviár beluga, odtud ostatně dostala své jméno. Chuť je zemitější a výraznější než u běžné hnědé čočky a Food & Wine ji řadí po bok francouzské čočky jako ideální variantu tam, kde chceme, aby jednotlivá zrnka v hotovém jídle zůstala viditelná.
Takže jestli červená čočka byla mistryně zmizení, beluga má opačný životní postoj: Já jsem čočka. A na tom talíři mě budeš vidět.
Černá čočka beluga není jen běžná čočka v efektním kabátě
Botanicky pořád mluvíme o čočce Lens culinaris. Beluga je ale drobná černá varianta prodávaná celá, tedy se zachovanou slupkou. A právě tenhle detail rozhoduje o tom, jak se chová v hrnci. Celé černé a zelené čočky si při vaření tvar drží, zatímco oloupané a půlené červené či žluté varianty se rychle rozpadají.
Food & Wine popisuje belugu jako drobnou, lesklou čočku s bohatší, zemitou chutí a pevnou strukturou. Po uvaření opravdu může připomínat malé černé perličky – a právě proto vypadá na talíři mnohem elegantněji než její nenápadná cena naznačuje.
A tady bych si dovolila malou redakční odbočku. Kaviár si necháme pro dny, kdy se nám chce vysvětlovat bankovní aplikaci, proč právě odešlo tolik peněz. Beluga čočka umí podobný vizuální efekt podstatně demokratičtěji.
Nutričně se nemusí opírat o efektní barvu
Samostatná oficiální nutriční tabulka pro každou konkrétní odrůdu čočky není vždy dostupná, takže je fér pracovat s hodnotami pro vařenou čočku obecně a nehrát si na přesnost na desetinu gramu. Jeden šálek vařené čočky podle USDA-derived údajů obsahuje přibližně 230 kcal, téměř 18 gramů bílkovin a kolem 15,6 gramu vlákniny. Najdeš v něm také železo, hořčík, fosfor, draslík, zinek, měď, mangan a významné množství folátu.
Harvard řadí čočku mezi zdroje rostlinných bílkovin, rozpustné i nerozpustné vlákniny, folátu, železa, draslíku a manganu. Obsahuje také rezistentní škrob a polyfenolické látky.
Tmavá slupka čočky je navíc zajímavá obsahem fenolických sloučenin. Výzkum čočky obecně popisuje mimo jiné fenolické kyseliny, flavonoidy, proanthokyanidiny a anthokyany; jejich konkrétní zastoupení ale závisí na odrůdě, barvě semene i zpracování.
Takže žádné: „černá = antioxidantová bomba, která zastaví čas.“ Máme prostě velmi výživnou luštěninu. To nám bohatě stačí.
A teď ta nejlepší zpráva: ani belugu nemusíš večer předem namáčet
Čočka má proti větším fazolím jednu velmi praktickou výhodu: předvaření ani namáčení není běžně potřeba. Před přípravou ji stačí probrat, dobře propláchnout a může rovnou do hrnce. Harvard doporučuje u celých černých, zelených a hnědých čoček orientačně 20–30 minut vaření. Food & Wine uvádí konkrétně pro belugu zhruba 20–25 minut.
Jako základní poměr můžeš použít přibližně: 1 díl čočky : 3 díly vody nebo vývaru. Přiveď k mírnému varu a potom jen zvolna vař. Jakmile je měkká, ale ještě lehce pružná, slij přebytečnou vodu.
A tady opravdu ochutnávej. Beluga nemá být rozvařená. Má mít trochu bite, něco podobného jako dobře připravené těstoviny al dente. Jestli tedy po dvaceti minutách pořád drží tvar, nepanikař. Tentokrát jsi nic nepokazila.
Salát ano. A tentokrát opravdu ano
U červené čočky jsme salát skoro zakázaly, protože z ní po chvíli vzniká spíš základ zálivky. Beluga je přesný opak. Její pevná struktura vydrží vinaigrette, pečenou zeleninu, několik hodin v krabičce i ohřívání druhý den. Harvard ji právě společně se zelenou čočkou doporučuje do salátů a obilných jídel, protože jednotlivá zrna zůstávají celá.
Ale pět salátů dělat nebudeme. To by byla zase jiná forma vězení.
5 způsobů, jak belugu využít tak, aby její krásná textura nebyla jen dekorace
1. Beluga s pečenou řepou, pomerančem, kozím sýrem a ořechy
Začneme tam, kde se tahle čočka cítí téměř neslušně dobře. Řepu nakrájej na menší měsíčky nebo kostky, promíchej s olivovým olejem a trochou soli a upeč dozlatova. Pokud chceš větší kontrast, vezmi směs červené a žluté řepy.
Belugu uvař tak, aby byla měkká, ale pořád pevná. Ještě teplou ji promíchej se zálivkou z dijonské hořčice, pomerančové šťávy, trochy vinného octa, olivového oleje, soli a pepře. Potom přidej pečenou řepu, rukolu nebo polníček, filety pomeranče, kozí sýr a pražené vlašské ořechy.
Beluga je pro podobné saláty téměř ideální právě proto, že se ani po zálivce nerozpadá a drobná černá zrnka vytvářejí krásný kontrast s barevnou zeleninou. Lentils.org ji běžně používá v teplých salátech, s pečenou zeleninou, ovocem i výraznými vinaigrettami.
Tohle je přesně ten typ salátu, po kterém za hodinu nehledáš sušenku jen proto, že jsi k obědu snědla tři listy rukoly a morální převahu.
2. Blini s „kaviárem“ z belugy, crème fraîche, koprem a uzeným lososem
Když už se jmenuje podle kaviáru, jednou jí tu roli skutečně svěříme. Uvařenou belugu nech dobře okapat a vychladnout. Promíchej ji s trochou balsamica nebo citronu, kapkou olivového oleje, pepřem a jemně nasekanou pažitkou. Na malé blini nebo třeba miniaturní bramborové placičky dej lžičku crème fraîche, belugu a kousek uzeného lososa. Dokonči koprem a několika kapary.
Lentils.org má přímo recept Blini with Black Lentil “Caviar”, kde se beluga podává na malých palačinkách s crème fraîche a bylinkami; další jejich předkrm kombinuje černou čočku s uzeným lososem, citronem a koprem. A jestli nechceš lososa, vůbec ho nepotřebuješ. Crème fraîche + beluga + kopr + citron funguje samo. Případně kozí sýr. Nebo avokádový krém.
Tady jde hlavně o tu roztomilou absurditu, že servíruješ něco, co vypadá na první pohled luxusněji, než kolik tě to stálo. Což je disciplína, kterou bychom měly v kuchyni podporovat.
3. Houbové ragú z belugy na krémové polentě
A tady si elegantně spojíme dva díly našeho seriálu. Pamatuješ na polentu? Uvař ji tentokrát krásně krémovou s vývarem a trochou parmazánu. Na druhé pánvi nech pořádně zezlátnout žampiony, hlívu nebo směs hub. Přidej šalotku, česnek a tymián. Podlij trochou červeného nebo bílého vína a nech alkohol odvařit.
Potom přidej uvařenou belugu, trochu vývaru a podle nálady malou dávku smetany nebo lžíci crème fraîche. Nakonec parmazán a pepř. Lentils.org má právě kombinaci polenty se sušenými rajčaty a houbového ragú s černou beluga čočkou, což dává výborný smysl: měkká polenta a pevná čočka vytvářejí na jednom talíři úplně opačné textury.
A tohle bych vůbec nebrala jako „vegetariánskou verzi něčeho“. Je to prostě dobré jídlo. Houby mají umami. Čočka zemitost. Polenta krémovost. Nikdo na tom talíři nemusí předstírat, že je steak.
4. Křupavá beluga s pečenou mrkví, harissovým jogurtem a pistáciemi
A teď ji upečeme. Ano, uvařenou čočku. Belugu uvař jen do pevného změknutí, slij a opravdu dobře osušíš. Promíchej s trochou olivového oleje a soli, rozlož na plech a peč při vysoké teplotě, dokud nezačne být na povrchu křupavá.
Serious Eats právě černou belugu a francouzskou čočku doporučuje pro křupavou úpravu, protože na rozdíl od červené či žluté dobře drží tvar. U pečené varianty používá teplotu kolem 220 °C a přibližně deset minut, dokud čočka neoschne a nezačne křupat.
Mezitím upeč mrkev s římským kmínem a trochou medu. Na talíř rozetři řecký jogurt smíchaný s malou lžičkou harissy a citronem. Nahoru pečená mrkev, křupavá beluga, pistácie a máta nebo koriandr. Tady už čočka není hlavní měkká luštěninová složka. Je z ní topping. Můžeš ji stejným způsobem nasypat na dýňovou polévku, pečený květák, hummus nebo zeleninový salát.
A jestli jsi ještě před dvěma články věřila, že čočka znamená hlavně hnědou kaši vedle párku, myslím, že už jsme tu představu poměrně důkladně zdemolovaly.
5. Dušená beluga s červeným vínem, houbami a zastřeným vejcem
Tohle je jídlo pro den, kdy chceš něco hlubšího a teplejšího než salát, ale nechceš čočku rozvařit do polévky. Na olivovém oleji nech pomalu změknout cibuli, mrkev a řapíkatý celer. Přidej česnek a houby a nech je chytit barvu. Přisyp belugu, přidej tymián, bobkový list a trochu červeného vína. Nech víno zredukovat, zalij vývarem a vař, dokud je čočka měkká, ale pořád drží tvar.
Podobné kombinace čočky, hub, červeného vína, bylinek a listové zeleniny používají i recepty University of Rochester a Food & Wine; pevnější černé nebo francouzské čočky jsou pro podobné ragú ideální právě proto, že se během delšího vaření úplně neztratí. Na závěr přidej pár kapek balsamica a hrst špenátu.
Do misky dej čočku a navrch zastřené nebo měkké vejce. Tekutý žloutek se spojí s vínovým vývarem a vytvoří něco, co působí téměř smetanově, aniž bys do hrnce smetanu vůbec dávala. Trocha petržele. Pepř. Kousek chleba. A černá čočka právě přešla z „zdravé přílohy“ do kategorie jídlo na sychravý večer, které bych chtěla ještě jednou.
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Zdroje: Harvard T.H. Chan School of Public Health – Lentils [1], University of Rochester Medical Center / USDA – Lentils, cooked, nutrition facts [2], Food & Wine – How to Cook Lentils [3], Lentils.org – Black Beluga Lentil Recipes [4], Lentils.org – Blini with Black Lentil “Caviar” [5], Lentils.org – Sundried Tomato Polenta with Mushroom Lentil Ragout [6], Serious Eats – Crispy Lentils [7], Amarowicz et al. – Lentils as a Source of Phenolic Compounds [8], Celiac Disease Foundation – Gluten-Free Diet & Food Label Reading Guide [9], img ai generated