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Vypadá jako kaviár a odmítá se rozvařit. Beluga je čočka pro všechny, kdo chtějí na talíři strukturu

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Dennívýzva
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Po červené čočce je beluga skoro kulturní šok. Tam jsi nasypala do hrnce oranžová zrníčka a za chvíli měla krém. Tady nasypeš drobné černé perličky, dvacet minut je vaříš – a ony pořád vypadají jako čočka. Přesně to mají dělat.
Vypadá jako kaviár a odmítá se rozvařit. Beluga je čočka pro všechny, kdo chtějí na talíři strukturu

Vypadá jako kaviár a odmítá se rozvařit. Beluga je čočka pro všechny, kdo chtějí na talíři strukturu

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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