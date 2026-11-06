Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Existuje země, kterou nechtějí ani dva sousední státy. V Bir Tavilu se přesto lidé korunují na krále

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mezi Egyptem a Súdánem leží více než dva tisíce kilometrů čtverečních pouště, na které si žádná z obou zemí nechce činit nárok. Nejde přitom o přehlédnuté území, ale o důsledek dvou různých hranic z koloniálních dob. Zatímco sousední státy usilují o mnohem cennější oblast, dobrodruzi v Bir Tavilu vztyčují vlajky a vyhlašují vlastní království. Jenže země nikoho není totéž co země, která nikomu nepatří.
Existuje země, kterou nechtějí ani dva sousední státy. V Bir Tavilu se přesto lidé korunují na krále

Existuje země, kterou nechtějí ani dva sousední státy. V Bir Tavilu se přesto lidé korunují na krále

Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:11

Reklama
Další články z Kód Enigma
Před dvěma stoletími si zedník patentoval zvláštní cement. Jeho název dnes najdeme na stavbách celého světa
Před dvěma stoletími si zedník patentoval zvláštní cement. Jeho název dnes najdeme na stavbách celého světa
Do mladé Země narazilo těleso mnohem větší než asteroid dinosaurů. Některým mikrobům mohlo prospět
Do mladé Země narazilo těleso mnohem větší než asteroid dinosaurů. Některým mikrobům mohlo prospět

Před 3,26 miliardy let zasáhlo Zemi kosmické těleso o průměru desítek kilometrů. Vzedmulo oceán, rozmetalo...

Dinosaurus za miliardu otevřel starou otázku: Komu patří vědecké objevy, které platí bohatí?
Dinosaurus za miliardu otevřel starou otázku: Komu patří vědecké objevy, které platí bohatí?

V newyorské aukci se prodala vzácná dinosauří kostra za 47,3 milionu dolarů. Její nový majitel zůstává...

Skříň v Pompejích ukrývala dětské amulety, parfém i peníze. Nikdo ji neotevřel téměř 2000 let
Skříň v Pompejích ukrývala dětské amulety, parfém i peníze. Nikdo ji neotevřel téměř 2000 let

Když Vesuv v roce 79 našeho letopočtu zasypal Pompeje, zůstaly v jednom domě věci, pro které se už nikdo...

Zapomenutý zvon z roku 1918 nese německý i polský nápis. Po desetiletích se vrací do české obce
Zapomenutý zvon z roku 1918 nese německý i polský nápis. Po desetiletích se vrací do české obce

Při demolici staré školy v Těrlicku-Hradišti objevili zvon, na který se téměř zapomnělo. Váží sedmdesát...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Zajímavosti
Zobrazit více
Zajímavosti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.