Dělníci sviští po kluzišti a stánkaři čepují svařáky. Brňané už mají Vánoce

Dělníci sviští po kluzišti a stánkaři čepují svařáky. Brňané už mají VánocePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dělníci sviští po kluzišti a stánkaři čepují svařáky. Brňané už mají VánoceZdroj: Nicolas Rosier
Článek byl publikován 06.11.2026 10:00
K tragické dopravní nehodě došlo v pátek ráno u Bučovic na Vyškovsku. Řidič předjížděl náklaďák v místě,...
Noví brněnští radní na své první schůzi udělali krok k ukončení projektu lanovky. Dají odstranit gabionové...
Evropské regiony se potýkají s rozdílnou úrovní rozvoje. Kohezní politika Evropské unie se snaží tyto...
Brno 11. listopadu opět přivítá oslavy mladého vína, tentokrát ale v novém kabátě. Z propagace...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Kam o víkendu na jižní Moravě? Na fotbalové utkání, kluziště či za deskovkami
- Šofér předjížděl náklaďák a narazil do druhého auta, jeho řidička zemřela
- Brněnští radní rozhodli o úplném konci lanovky i nové funkci exprimátorky
- Evropské peníze pomáhají regionům. Brňané se díky nim dočkají šaliny na Kamechy