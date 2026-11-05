Microsoft cpe umělou inteligenci do každého koutu Windows. Vypnout ji můžete, ale musíte vědět kde přesně hledat

Microsoft postupně integruje umělou inteligenci do více částí Windows 11, než si většina uživatelů uvědomuje. Nejde jen o chatovací aplikaci Copilot připnutou na hlavním panelu. Funkce využívající AI najdete také v prohlížeči Edge, v systémových nástrojích Recall a Click to Do, v Poznámkovém bloku i v Malování. Problém je, že jejich ovládání je rozdělené mezi nastavení Windows, volitelné součásti systému, nastavení Edge a jednotlivé aplikace. Neexistuje jeden centrální přepínač, který by všechny funkce umělé inteligence vypnul najednou. Pokud chcete AI omezit, musíte projít několik různých míst. U některých funkcí navíc zjistíte, že je nelze úplně vypnout nebo odinstalovat.
Kde všude AI ve Windows 11 najdete
Seznam míst, do kterých Microsoft integroval umělou inteligenci, je delší, než by člověk od operačního systému čekal:
- Aplikace Copilot – může být připnutá na hlavním panelu a nabízí chatovacího asistenta, hlasové funkce i generování obrázků. Jde o samostatnou aplikaci, kterou lze na podporovaných verzích Windows odinstalovat.
- Edge sidebar a nová karta – prohlížeč nabízí funkce Copilotu, které mohou podle nastavení pracovat s obsahem právě otevřené stránky a pomáhat například se shrnutím textu nebo hledáním informací.
- Recall – systémová funkce dostupná na počítačích Copilot+ PC. Umožňuje vyhledávat v minulých aktivitách prostřednictvím snímků obrazovky, které pořizuje a ukládá podle nastavení uživatele.
- Click to Do – nástroj dostupný na podporovaných počítačích Copilot+ PC, který analyzuje obsah obrazovky a nabízí kontextové akce.
- Poznámkový blok – vedle základní práce s textem nabízí také AI nástroje, například přepisování, shrnování a generování textu. Dostupnost funkcí závisí na verzi aplikace.
- Malování – obsahuje funkce využívající AI, například Cocreator, generativní úpravy nebo generování samolepek. Nabídka se liší podle zařízení, verze aplikace a regionu.
Na počítačích Copilot+ PC se navíc mohou objevovat samostatně aktualizované komponenty Windows AI, které Microsoft distribuuje prostřednictvím Windows Update. Umělá inteligence tedy není jen jedna aplikace, ale soubor funkcí rozprostřených napříč systémem.
Tři režimy „vypnutí“, a kde je hledat
Nejdůležitější je pochopit, že vypnutí AI ve Windows neznamená jediný úkon. Podle konkrétní funkce můžete mít k dispozici tři možnosti: odinstalování aplikace, deaktivaci přepínačem nebo omezení funkcí, které úplně vypnout nelze.
Odinstalovat můžete aplikaci Copilot. Otevřete Nastavení → Aplikace → Nainstalované aplikace, vyhledejte Copilot a zvolte Odinstalovat. Podrobnosti najdete také v nápovědě Microsoftu. U Recall jsou možnosti správy odlišné: funkci lze vypnout v nastavení soukromí a na podporovaných sestaveních ji lze spravovat také prostřednictvím systémových součástí. Dostupnost úplného odebrání závisí na konkrétní verzi Windows.
Deaktivovat přepínačem lze například Recall v Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Recall a snímky. Vypnout nebo omezit lze také některé funkce Click to Do, pokud je příslušná možnost ve vaší verzi systému dostupná. V prohlížeči Edge otevřete nabídku Další (…) → Nastavení a vyhledejte sekci Copilot a AI. Podle verze prohlížeče zde můžete omezit, jak Copilot pracuje s obsahem webových stránek. AI nástroje v Poznámkovém bloku mají vlastní nastavení přímo v aplikaci.
Vypnout nejde vždy všechno, a právě to může být nepříjemné. Některé funkce v Malování nemusejí mít samostatný přepínač, kterým by bylo možné deaktivovat veškeré prvky využívající AI. Nabídka nastavení se navíc mění podle verze aplikace a regionu. Pokud Cocreator nebo generativní úpravy nechcete používat, ověřte si, které konkrétní funkce lze ve vaší instalaci vypnout.
Co to znamená pro české uživatele
Uvedené postupy platí také pro českou verzi Windows 11, pouze názvy položek v nabídkách se mohou lišit. Copilot podporuje češtinu, ale dostupnost konkrétních funkcí se může měnit podle jazyka, regionu a verze aplikace.
Důležitou roli hraje také Evropský hospodářský prostor, jehož součástí je i Česko. Některé funkce Copilotu a systémové integrace se zde mohou lišit od nabídky v jiných regionech. Například některé akce propojující Click to Do s Copilotem nemusí být v EHP dostupné.
Záleží také na hardwaru. Recall a některé funkce Click to Do a Malování vyžadují počítač Copilot+ PC s podporovaným hardwarem, včetně dostatečně výkonné neuronové procesorové jednotky (NPU). Na běžných počítačích s Windows 11 proto nemusí být dostupné. Samostatná aplikace Copilot a funkce Copilotu v Edge jsou naproti tomu dostupné i na mnoha běžných počítačích.
Vypnete dnes, zítra přibude něco nového
Microsoft své AI funkce průběžně vyvíjí a rozšiřuje prostřednictvím aktualizací systému i jednotlivých aplikací. V říjnu 2026 firma oznámila další funkce Copilotu, které mají být postupně zpřístupňovány v následujících měsících. Změny se proto mohou týkat nejen samotných funkcí, ale také jejich umístění a možností vypnutí.
Vývoj přitom neznamená jen přidávání nových prvků. Microsoft některé integrace také upravuje nebo odstraňuje. Například tlačítka pro přímé spuštění Copilotu v některých aplikacích mohou být nahrazena jinými nástroji nebo konkrétnějšími funkcemi. V Poznámkovém bloku se tak místo obecného označení Copilot mohou objevovat názvy jednotlivých nástrojů pro práci s textem.
Jaký je praktický dopad vypnutí těchto funkcí? Windows zůstane použitelný a běžné systémové úlohy budou dál fungovat. Přijdete především o konkrétní možnosti využívající AI, nikoli o samotné jádro operačního systému.
Z hlediska úložiště může být nejvýraznější rozdíl u Recall. Snímky obrazovky mohou zabírat značné množství místa, přičemž maximální přidělená kapacita závisí na zařízení a nastavení. Uváděné hodnoty se mohou pohybovat například kolem 25 GB na 256GB disku, 75 GB na 512GB disku a 150 GB na terabajtovém úložišti. Neznamená to ale, že Recall tolik místa vždy skutečně využije.
A ještě jedna důležitá poznámka: pokud chcete dál používat samostatnou aplikaci Copilot, neodinstalovávejte Edge jen v domnění, že jde o její nezbytnou součást, kterou lze bez následků odstranit. Copilot a Edge jsou samostatné aplikace, ale Edge může být potřebný pro fungování některých webových aplikací a dalších systémových funkcí.
Univerzální přepínač, který by ve Windows 11 vypnul veškerou umělou inteligenci najednou, zatím k dispozici není. Pokud chcete AI omezit na minimum, musíte projít nastavení jednotlivých funkcí a aplikací. Počítejte přitom s tím, že s dalšími aktualizacemi se mohou dostupné možnosti i jejich umístění změnit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda