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Seznam Zprávy v říjnu klesly o 35 milionů zhlédnutých stránek, Blesk.cz udržel kladné číslo

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Většina velkých zpravodajských portálů v České republice pokračovaly v poklesu zhlédnutých stránek i v měsíci říjen. Z pěti největších webů (nad 100 milionů pageviews) nejsilnější pokles zaznamenaly Seznam Zprávy (majitel Seznam.cz) - téměř o 18 procent (o měsíc dříve to bylo přes 19 procent). Vyplývá to z monitoringu českého internetu NetMonitor.
Seznam Zprávy v říjnu klesly o 35 milionů zhlédnutých stránek, Blesk.cz udržel kladné číslo

Seznam Zprávy v říjnu klesly o 35 milionů zhlédnutých stránek, Blesk.cz udržel kladné číslo

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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