Apple chce v Safari sledovat, jak Google propaguje Chrome uživatelům iPhonů

Apple chce v Safari sledovat, jak Google propaguje Chrome uživatelům iPhonůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple chce v Safari sledovat, jak Google propaguje Chrome uživatelům iPhonůZdroj: 9to5mac
Článek byl publikován 08.10.2026 05:00
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