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Apple chce v Safari sledovat, jak Google propaguje Chrome uživatelům iPhonů

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Apple ve svém prohlížeči Safari testuje novou funkci, která dokáže rozpoznat, když Google ve výsledcích vyhledávání propaguje jeho prohlížeč Chrome nebo nějakou svou vlastní aplikaci....
Apple chce v Safari sledovat, jak Google propaguje Chrome uživatelům iPhonů

Apple chce v Safari sledovat, jak Google propaguje Chrome uživatelům iPhonů

Zdroj: 9to5mac
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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