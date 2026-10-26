Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Doksanský provedl revizi peněženek demonstrantů. Odhalil náměstí plné neplatičů a na pomoc si přivolal Orwella

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Denis Doksanský rozšířil sbírku politických objevů, za které by mu Liga užitečných Babišových mohla…
Denis Doksanský v debatě s Katerinou Demetrashvili dne 25. černa 2026, ZDROJ: Česká televize/se souhlasem

Denis Doksanský v debatě s Katerinou Demetrashvili dne 25. černa 2026, ZDROJ: Česká televize/se souhlasem

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 26.10.2026 19:25

Reklama
Další články z Inregion.cz
Babiš se v neděli chlubil čtrnáctihodinovou šichtou. V pondělí naříkal nad zprávami a ze zveřejnění telefonního čísla obvinil Milion chvilek
Babiš se v neděli chlubil čtrnáctihodinovou šichtou. V pondělí naříkal nad zprávami a ze zveřejnění telefonního čísla obvinil Milion chvilek
Babiš se v neděli chlubil čtrnáctihodinovou šichtou. V pondělí naříkal nad zprávami a ze zveřejnění telefonního čísla obvinil Milion chvilek
Babiš se v neděli chlubil čtrnáctihodinovou šichtou. V pondělí naříkal nad zprávami a ze zveřejnění telefonního čísla obvinil Milion chvilek

Andrej Babiš se v neděli pochlubil čtrnáctihodinovou komunikací s občany.

Doksanský provedl revizi peněženek demonstrantů. Odhalil náměstí plné neplatičů a na pomoc si přivolal Orwella
Doksanský provedl revizi peněženek demonstrantů. Odhalil náměstí plné neplatičů a na pomoc si přivolal Orwella

Denis Doksanský rozšířil sbírku politických objevů, za které by mu Liga užitečných Babišových mohla…

Z Ty hejtmane je Ty Andreju. Grolichův song pronikl na náměstí a doprovází odpor proti vládnímu tažení na média
Z Ty hejtmane je Ty Andreju. Grolichův song pronikl na náměstí a doprovází odpor proti vládnímu tažení na média

Stačilo změnit dvě slova.

Babiš objevil Českou televizi za normalizace. Vůbec mu nevadí, že tehdy ještě neexistovala
Babiš objevil Českou televizi za normalizace. Vůbec mu nevadí, že tehdy ještě neexistovala

Andrej Babiš se opět posadil před kameru a otevřel svůj Kanál pravdy.

Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....

Všechny články tohoto autora →
Inregion.cz
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.