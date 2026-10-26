Doksanský provedl revizi peněženek demonstrantů. Odhalil náměstí plné neplatičů a na pomoc si přivolal Orwella

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Doksanský provedl revizi peněženek demonstrantů. Odhalil náměstí plné neplatičů a na pomoc si přivolal OrwellaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Denis Doksanský rozšířil sbírku politických objevů, za které by mu Liga užitečných Babišových mohla…
Denis Doksanský v debatě s Katerinou Demetrashvili dne 25. černa 2026, ZDROJ: Česká televize/se souhlasem
Doba čtení 6 min
Článek byl publikován 26.10.2026 19:25
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
- Babiš se v neděli chlubil čtrnáctihodinovou šichtou. V pondělí naříkal nad zprávami a ze zveřejnění telefonního čísla obvinil Milion chvilek
- Autobusy uvázly v kolonách, jízdní řády se mění. Linky 501 a 502 skončí na Ořechovské
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