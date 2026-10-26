Tajemství řidiče Mirka odhaleno. Diváci Božího plánu se konečně dočkají

Boží plán, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán, FOTO: Distr. TV Nova
Seriál Boží plán míří k zásadnímu rozuzlení a diváci se dočkají odpovědí na dlouho kladené otázky. Záhadný řidič tramvaje Mirek, kterého ztvárňuje Tomáš Jeřábek, odhalí své úmysly. Sedmnáctá epizoda slibuje překvapivá zjištění ohledně jeho schopností. Na televizních obrazovkách se navíc odehraje večeře plná otazníků. Záhadné chování obyčejného řidiče
Postava tichého tramvajáka přináší do děje spoustu neznámých. Tvůrci seriálu Boží plán nechávají publikum tápat v tom, kým tento muž ve skutečnosti je. V televizní soutěži Na lovu dokázal odpovědět na všechny otázky bez jediného zaváhání. Působí jako nadšený a obrovsky sečtělý účastník kvízů. Později ovšem dopředu přesně věděl, jak dopadne místní turnaj v šipkách. Obyčejný odhad na podobné věci u normálního smrtelníka prostě nestačí.
Extrémní výdrž a neznámá manželka
Další otazníky vyvolává jeho péče o lidi v okolí. Julii, kterou hraje Michaela Petřeková, podal nabíječku na telefon dřív, než vůbec stihla vyslovit prosbu. Její matce zase obstaral bylinný čaj na žaludek těsně předtím, než se jí udělalo fyzicky špatně. Minulé kroky tohoto hrdiny navíc provází úřední záznam o manželce, o jejíž existenci nemá nikdo ani tušení. Korunu všemu nasadil večírek, po kterém zůstal po jedenácti pivech a patnácti panácích naprosto střízlivý.
Odpovědi mimo hranice logiky
„Mirek vždycky ví víc, než říká. Kdo ho pozorně sledoval, možná už něco tuší,“ svěřil se herec v rozhovoru pro TV Nova. Podle jeho slov je ovšem obrovský rozdíl mezi pouhým tušením a realitou na obrazovce. „Tentokrát toho Mirek poprvé řekne víc a nebude to nic, co by si člověk dokázal vysvětlit selským rozumem,“ dodal k vývoji událostí. Sedmnáctá epizoda tak rozsekne divácké teorie o tom, zda jde o podivína, nebo o člověka disponujícího nadpřirozeným darem. Večeře s nečekaným koncem
Dějová linka se zamotává také u ostatních postav. Julie se tvrdošíjně odmítá vzdát a pokouší se splnit jedno velmi náročné poslední přání. Ostatní v jejím okolí přitom raději berou nohy na ramena. Své vlastní starosti řeší i Lukáš v podání Václava Matějovského. Ten pro změnu vede velmi soustředěný životní dialog s obyčejným květináčem. Všechny rozehrané situace by měla rozplést společná večeře s velkým otazníkem na konci.
Nejočekávanější díl seriálu Boží plán uvidí diváci v úterý 27. října ve 20:20 na TV Nova.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).