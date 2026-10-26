Jana Plodková chtěla děti, ale osud rozhodl jinak. S partnerem jsou spolu patnáct let, svatbu ale kategoricky odmítá

Jana Plodková patří k herečkám, které o soukromí mluví málo, ale když promluví, řeknou víc než většina kolegů. V pořadu Spotlight na začátku roku 2025 formulovala větu, která uzavírá téma, jež se kolem ní táhne přes dekádu: přirozené početí nevyšlo a cesty jako IVF, náhradní mateřství nebo adopce jsou mimo její nastavení. Není to rezignace. Je to tečka za dlouhým vnitřním procesem, který se dal sledovat v jejích rozhovorech rok po roku.
Od „ještě ne“ k „tak to prostě je“
V roce 2010 Plodková v rozhovoru pro ProŽeny říkala, že se na dítě psychicky necítí. Bylo jí osmadvacet, vztah s optikem Filipem Žilkou teprve začínal. O sedm let později, v lednu 2017, už mluvila jinak: dětem byla otevřená, ale nechávala věci na přirozeném průběhu. V květnu 2019 to zpřesnila pro Blesk pro ženy: „Velmi si přeji děti, byla bych šťastná. Ale nechci věci dělat nepřirozeně.„
Pak přišlo ticho. A v lednu 2025 věta, která posun uzavřela: její tělo nebylo schopno otěhotnět, umělé oplodnění je pro ni „proti přírodě“. Konkrétní diagnózu nikdy veřejně nepojmenovala. Nemusí. Podstatné je, že hranici, kam je ochotná zajít, si stanovila jasně, a za ní už nechce jít.
Zásnuby ano, svatba ne
Kdo by čekal, že absence svatby po zhruba patnácti letech znamená chybějící závazek, mýlil by se. Filip Žilka požádal Plodkovou o ruku už v březnu 2013 a sám tehdy pro Super potvrdil, že svatbu „časově neřeší“. Od té doby uplynulo třináct let. Prsten zůstal, obřad ne.
Plodková svůj postoj opakuje v různých obměnách, ale jádro je stabilní nejpozději od roku 2017:
- Svatba je „papír“, který zjednodušuje úřední úkony a návštěvy v nemocnici, ale nemá pro ni hlubší význam.
- V roce 2017 ji dokonce označila za „přípravu na rozvod“, provokativní formulace, kterou později změkčila, ale myšlenku za ní ne.
- V roce 2020 dodala, že menší jistota nesezdaného soužití oba nutí o vztah pečovat každý den. Potřebu svatby podle ní nemá ani Filip.
Nejde tedy o jednostranné rozhodnutí. A nejde o pózu. Je to linie, která se za devět let veřejných výroků nezlomila ani jednou.
Pár bez scénáře
Žilka je pražský optik a brýlový stylista, Plodková ho potkala při natáčení reklamního spotu. Podle časových údajů z různých rozhovorů (v září 2014 mluvili o vztahu trvajícím tři a půl roku, v lednu 2023 o jedenácti letech) spolu jsou přibližně od jara 2011. Střídají pražský byt s chalupou v Krkonoších, kterou postupně rekonstruují. Jana chtěla místo mimo silnici kvůli kocourům, Filip kopce a výhledy. Kompromis našli.
Tenhle detail vypovídá víc než deklarace o lásce. Vztah, který funguje patnáct let bez oddacího listu a bez dětí, drží pohromadě něčím jiným než institucí. Plodková to pojmenovává jako sdílení, prostor pro každého zvlášť a komunikaci. Kolem roku 2019 přiznala období, kdy se jí nedařilo profesně ani soukromě, nevěřila si a spadla do negace. Žilka jí tehdy psychicky pomohl. Veřejně ji označil za životně stěžejní partnerku. Ona o něm mluví podobně, bez patosu, ale s jistotou.
Nenaplněné přání není prohra
Český veřejný prostor má tendenci rámovat bezdětnost známých žen buď jako tragédii, nebo jako odvážnou volbu. U Plodkové nesedí ani jedno. Děti chtěla. Řekla to opakovaně a bez přetvářky. Zároveň odmítla překročit hranici, za kterou by šla proti vlastnímu přesvědčení. V roce 2019 to shrnula větou, že bez dětí není nešťastná. Redakci VIPŽivot neuniklo, že v roce 2025 to doplnila přijetím: „Když moje tělo nebylo schopno otěhotnět, tak to tak prostě je.“
Podle nás je na celém příběhu nejpozoruhodnější právě ta konzistence. Plodková neříká jednou jedno a podruhé druhé. Neříká to, co se od ní čeká. A neříká to, co by vypadalo lépe v titulku. Říká totéž, jen pokaždé o kousek přesněji.
Pár bez svatby, bez dětí, s chalupou v Krkonoších a patnácti lety za sebou. Žádné drama. Jen dva lidé, kteří si vybrali model, který jim sedí, a odmítli se za něj omlouvat.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová