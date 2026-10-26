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Jana Plodková chtěla děti, ale osud rozhodl jinak. S partnerem jsou spolu patnáct let, svatbu ale kategoricky odmítá

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Herečka v lednu 2025 poprvé veřejně řekla, že její tělo nebylo schopno otěhotnět. Umělé oplodnění ani adopci podstoupit nechce.
Jana Plodková

Jana Plodková

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 18:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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