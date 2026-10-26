Trump označil LeBrona za ostudu národa. Basketbalista odpověděl jedinou větou a pak otočil zápas

Čtvrteční večer ve Philadelphii začal ovacemi. Zhruba dvacet tisíc lidí v Xfinity Mobile Arena vítalo LeBrona Jamese při jeho domácí premiéře v dresu Sixers, zatímco americký prezident ho ve stejný den veřejně pranýřoval jako člověka, který nerespektuje vlastní zemi. Poločas skončil 45:69 pro Cleveland a z tribun se ozývalo bučení. O dvě hodiny později stál James u novinářů po výhře 114:106, se 17 body a 10 doskoky na kontě, a k Trumpovi řekl jen tohle: „V kanceláři asi mají slabý zpravodajský den.“ Pak to pro jistotu zopakoval. Bez omluvy, bez protiútoku. Tu nejsilnější odpověď už měl za sebou na palubovce.
Golfový švih, který rozzlobil prezidenta
Celá kauza začala o dva dny dřív v newyorské Madison Square Garden. Philadelphia 20. října otevírala sezonu na palubovce obhájců titulu Knicks a vyhrála 106:100. Pozornost ale nakonec nepoutal výsledek, nýbrž krátké video z doby, kdy hrála americká hymna.
Na záběru stojí James v řadě se spoluhráči. Většina z nich se ani nehne. On pohybuje rameny a pažemi, naznačí něco jako golfový švih a pak pohyb připomínající trestný hod. Philadelphský server Billy Penn upozornil, že může jít o obyčejný strečink: domnělý golfový švih odpovídá spíš levákovi, zatímco James je pravák.
Trump takový výklad nepřijal. Ve čtvrtek video sdílel na své síti Truth Social a podle citací agentur napsal, že James „nerespektuje naši zemi“, je „NAPROSTÁ OSTUDA“ a měl by se omluvit americkým vojákům a hrdinům. Večer výtku zopakoval na mítinku v Sioux City v Iowě, kde se ke „golfovému švihu během hymny“ vrátil znovu.
Prezident tedy jedním videem vytvořil morální příběh o vlajce, vojácích a neúctě. James dostal hotovou roli. Odmítl ji hrát.
Jedna věta, dvakrát
Kdo zná historii obou mužů, mohl čekat ostřejší odpověď. V roce 2017, když Trump odebral pozvánku do Bílého domu Stephenu Currymu z Golden State, napsal James na Twitteru prezidentovi „Ty budižkničemu“ (v originále „U bum“). O rok později se karta obrátila: Trump po Jamesově rozhovoru s moderátorem CNN Donem Lemonem zpochybňoval inteligenci obou. Spor mezi nimi trvá roky a obě strany v něm umějí přitvrdit.
Tentokrát James zvolil opačnou taktiku. Žádná dlouhá politická úvaha, žádné obviňování. Jen suchá poznámka, že prezidentova „kancelář“ zřejmě neměla na práci nic důležitějšího než jeho protahování ramen.
Podle nás je to chytřejší tah než jakýkoli ostrý tweet. Ten by Trumpovi dodal další palivo a rozjel novou výměnu. Krátká poznámka ji zastavila. Jako by James řekl, že tohle není jeho souboj.
Stejnou linii držel trenér Nick Nurse. Trumpovu kritiku označil za další „hluk zvenčí“ a mluvil o tréninku, rozboru videa a soustředění na zápas. Přímé reakce spoluhráčů jsme v dostupných zdrojích nedohledali, za tým tak promluvil jen trenér.
Jeden detail přesto prozradí, že James výtku nepřešel úplně bez povšimnutí. Před zápasem s Clevelandem zpívala hymnu skupina Boyz II Men a James tentokrát stál s rukama za zády a sklopenou hlavou. Žádné pohyby, žádný švih.
Z minus 29 do vedení
Pak přišel zápas, který z politické přestřelky udělal vedlejší linku. Cleveland v první půli rozebral domácí obranu a do kabin odcházel s náskokem 24 bodů. V nejhorším okamžiku vedli hosté o 29. Hala, která Jamese před zápasem vítala ovacemi, začala bučet.
Druhý poločas vyhrála Philadelphia 69:37. Do vedení se poprvé dostala 6:54 před koncem, kdy skóre otočila na 96:95, a náskok už nepustila. Podle rozboru NBA.com táhli tým čtyři hráči:
|Hráč
|Body
|Další statistiky
|Tyrese Maxey
|32
|neuvedeno
|Joel Embiid
|24
|neuvedeno
|Jaylen Brown
|21
|neuvedeno
|LeBron James
|17
|10 doskoků, 5 asistencí, 3 zisky
Čísla dávají obratu skutečnou váhu. Podle NBA jde o největší otočení zápasu v historii Sixers od sezony 1997/98, odkdy liga vede podrobné záznamy průběhu zápasů. Za tu dobu se otočení manka 29 a více bodů povedlo v celé NBA teprve desetkrát. Agentura AP navíc uvádí, že pro Jamese jde o největší obrat v celé kariéře. Tedy v kariéře, která trvá přes dvě desetiletí a zahrnuje čtyři mistrovské tituly.
Přímou souvislost mezi Trumpovou kritikou a vítězstvím nikdo nedoložil a bylo by laciné ji tvrdit. Philadelphia nevyhrála kvůli prezidentovi. Výsledkem ale celou kauzu přehlušila. Druhý den psala sportovní média o 29 bodech stejně hlasitě jako o hymně.
Hymna jako Trumpovo oblíbené hřiště
Trump si sportovce při hymně nevybral jako terč poprvé. V září 2017 na mítinku v Huntsvillu v Alabamě zaútočil na hráče amerického fotbalu z NFL, kteří při hymně klečeli na protest proti rasové nespravedlnosti. Hnutí odstartoval quarterback Colin Kaepernick. Trump tehdy vyzval majitele klubů, aby takové hráče „dostali ze hřiště“ a vyhodili je.
Rozdíl je patrný. Tehdy šlo o vědomý protest, tentokrát o pohyby, které mohly být obyčejnou rozcvičkou. Mechanismus ale zůstává stejný: hymna, vlajka, vojáci a známá tvář, kterou lze postavit na opačnou stranu.
Co na to liga? NBA má dlouhodobou politiku, že týmy hymnu před zápasy hrají, jak v roce 2021 potvrdila i oficiálním prohlášením. Povinnost se ale týká klubů, ne konkrétního postoje hráčů. Podle dostupných zdrojů liga žádný disciplinární krok vůči Jamesovi neoznámila.
Jak se James zachová při dalších hymnách, zatím nevíme. Sobotní zápas s Milwaukee vynechal kvůli potížím s dolní částí zad a ischiasem, takže první skutečné srovnání ještě přijde. Zatím víme jen tolik, že jeho první reakce na hřišti byla klidnější než video, které spor odstartovalo.
Co z toho má český fanoušek
Kauza se rychle dostala i do Česka. V pátek 23. října o ní na základě zprávy ČTK informovaly iDNES.cz i Sport.cz, obě redakce s Jamesovou odpovědí v titulku. Jeho věta o slabém zpravodajském dni zafungovala i v překladu.
Kdo chce Philadelphii sledovat sám, má v Česku dvě legální cesty:
- Nova Sport, především kanál Nova Sport 2, který vysílá vybrané zápasy NBA,
- NBA League Pass, oficiální služba ligy, která je v Česku dostupná a nabízí všechny zápasy.
Český rozměr má i samotná liga. Podle oficiálního přehledu NBA je na soupiskách pro start sezony 2026/27 celkem 125 zahraničních hráčů ze 43 zemí. Česko zastupuje jediný z nich: Vít Krejčí z týmu Portland Trail Blazers. Americké politické spory se ho přímo netýkají, ale ukazují, v jak globální lize dnes hraje. V lize, kde jedno gesto při hymně dokáže během dvou dnů zaměstnat prezidenta, mítink v Iowě i české sportovní rubriky.
Trump chtěl omluvu a dostal jednu suchou větu. Philadelphia mezitím vstoupila do sezony dvěma výhrami a jedním rekordem. Když se na konci čtvrtečního zápasu rozjásala hala, která o poločase bučela, nikdo už o golfovém švihu nemluvil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta