Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Myslel si, že jde o nebezpečného psa: Strážníky v Jablonci čekal bizarní šok

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vyděšený volající v Jablonci nad Nisou upozornil městskou policii na nehybného psa bojového plemene u stromu ve Smetanově ulici. Když však strážníci dorazili na místo, z dramatického zásahu se vyklubalo nečekané překvapení.
Myslel si, že jde o nebezpečného psa: Strážníky v Jablonci čekal bizarní šok

Myslel si, že jde o nebezpečného psa: Strážníky v Jablonci čekal bizarní šok

Zdroj: Město Jablonec nad Nisou
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 18:20

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
V Příchovicích vznikla nádherná Křížová cesta smíření. Okouzluje sklem i myšlenkou
V Příchovicích vznikla nádherná Křížová cesta smíření. Okouzluje sklem i myšlenkou
Městskou dopravu v Jablonci nad Nisou bude zřejmě dál zajišťovat ČSAD Slaný
Městskou dopravu v Jablonci nad Nisou bude zřejmě dál zajišťovat ČSAD Slaný

Městskou dopravu v Jablonci nad Nisou a nejbližším okolí bude zřejmě dál zajišťovat ČSAD Slaný ze skupiny...

Přijďte zažít ten nejhezčí moment roku: Kdy se v Liberci poprvé rozzáří vánoční strom?
Přijďte zažít ten nejhezčí moment roku: Kdy se v Liberci poprvé rozzáří vánoční strom?

Liberec se chystá na advent. Dominantou náměstí Dr. E. Beneše se stane 14,5 metru vysoký smrk ze Selské...

Českou Lípu povede koalice vítězného uskupení Živá Lípa, ODS a Společně
Českou Lípu povede koalice vítězného uskupení Živá Lípa, ODS a Společně

Českou Lípu povede koalice vítězného uskupení Živá Lípa s ODS a Společně, ke kterým se připojili tři...

V polovině týdne přijde ochlazení, objeví se déšť nebo přeháňky
V polovině týdne přijde ochlazení, objeví se déšť nebo přeháňky

Česko čeká v tomto týdnu typické podzimní počasí. Dnešek a úterý mají být ještě slunečné a relativně teplé,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.