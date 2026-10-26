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Vandal ve Zlatých Horách posprejoval dva obrazy na Křížové cestě

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Dennívýzva
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Neznámý vandal ve Zlatých Horách na Jesenicku posprejoval dva obrazy na Křížové cestě. Obrazy jsou umístěny v kapličkách podél poutní trasy. Škoda je kolem deseti tisíc korun, po pachateli pátrá policie.
Vandal ve Zlatých Horách posprejoval dva obrazy na Křížové cestě

Vandal ve Zlatých Horách posprejoval dva obrazy na Křížové cestě

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 18:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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