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Litvínov má s proměňováním problém už delší dobu, přiznal Kaše. Kometa ukázala, jak se trestají zaváhání v koncovce

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Litvínov vyslal na Kometu 28 střel a dal jediný gól. David Kaše po porážce 1:4 přiznal, že s proměňováním šancí má tým potíže už delší dobu.
Litvínov má s proměňováním problém už delší dobu, přiznal Kaše. Kometa ukázala, jak se trestají zaváhání v koncovce

Litvínov má s proměňováním problém už delší dobu, přiznal Kaše. Kometa ukázala, jak se trestají zaváhání v koncovce

Zdroj: HC Verva Litvínov
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 19:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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