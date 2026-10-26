Litvínov má s proměňováním problém už delší dobu, přiznal Kaše. Kometa ukázala, jak se trestají zaváhání v koncovce

Dvanáctá minuta, nedělní večer 25. října 2026, Zimní stadion Ivana Hlinky. David Kaše vidí volného Davida Kämpfa, zpětnou přihrávku nečeká, a když mu puk skončí na holi, vystřelí „se zavřenýma očima“. Vyrovnáno na 1:1, 4 681 diváků jásá a Verva, která doma dvakrát po sobě vyhrála, vypadá na nástup. Byl to ale její poslední gól. Kometa Brno pak vstřelila tři branky a Kaše po zápase řekl to podstatné: „Měli jsme dost příležitostí, v koncovce jsme ale byli slabší.“ Dodal, že s proměňováním šancí má Litvínov potíže „delší dobu“. Podle nás je to přesná diagnóza. Verva si šance vytváří, jen z nich vytěží málo.
Jak Kometa rozhodla zápas
Brno do Litvínova přijelo po dvou porážkách a třetí v řadě nedopustilo. Začalo zostra. Robert Leino otevřel skóre už ve 4. minutě a první třetina skončila na střely 18:7 pro hosty. Litvínov dokázal díky Kašeho trefě vyrovnat, ale do hry se dostal až ve druhé části.
Rozhodl moment, který ukazuje rozdíl mezi oběma týmy. Ve druhé třetině šel na trestnou lavici litvínovský Czuczman a Hynek Zohorna vrátil Kometě vedení po 17 sekundách přesilovky, iSport naměřil dokonce 16. Ve třetí třetině tečoval Jakub Flek nahození Filipa Krále a Tomáš Vondráček uzavřel skóre do prázdné branky. Paradoxně ve chvíli, kdy hrál Litvínov v přesilovce.
Celkové střely skončily 39:28 pro Brno. Trenér Vladimír Reichel po zápase uznal, že jeho tým neměl dobrý vstup, od druhé třetiny se zvedl, ale dostával „laciné góly“.
Tři přesilovky, nula gólů
Čísla Kašeho slova potvrzují. Litvínov měl tři početní výhody a nevyužil ani jednu. Kometa měla jednu klíčovou a hned z ní skórovala. Tak vypadá rozdíl mezi týmem, který si šance vytváří, a týmem, který je proměňuje.
Brněnský bek Witkowski šel na trestnou lavici v první třetině za podrážení a ve druhé za hákování. Rozhodčí tehdy navíc kontrolovali, zda nešlo o bodnutí koncem hole. Právě druhá litvínovská přesilovka podle iSportu „neměla hlavu ani patu“. Takové minuty si tým v tabulkově sevřeném středu ligy nemůže dovolit.
Výpadek přesilovek není jednorázový. Podle klubového rozhovoru s Davidem Kašem Verva v početní výhodě naposledy skórovala proti Hradci. Proti Karlovým Varům, Plzni a Brnu vyšla naprázdno. „Potřebujeme špinavý gól,“ řekl Kaše. Podle nás tím trefně popsal, co Litvínovu chybí: dorážky, druhé puky a hráče, kteří stojí před brankářem.
Problém, o kterém se v kabině mluví déle
Kaše časově neupřesnil, jak dlouho potíže trvají. Že nejsou nové, ale ukazuje už 15. říjen. Tehdy po prohře 1:4 s Hradcem mluvil debutující obránce Stanislav Svozil o tom, že Litvínov měl hodně šancí, ale „nespadlo to tam“.
Ligová tabulka to potvrzuje. Verva dala ve 14 zápasech 31 gólů, v průměru 2,21 na utkání. Méně jich má jen poslední Olomouc (24), stejně Plzeň a o jeden víc Mladá Boleslav. Třinec už nastřílel 58 branek, Pardubice 54. Litvínov tak patří k nejméně produktivním týmům ligy, a přesto bodově drží krok s předkolem.
Lék popsal Kaše sám: větší tlak do branky, víc důrazu, méně zbrklosti a klid v zakončení. Žádná revoluce, spíš řemeslo. Verva podle nás nemusí řešit nedostatek šancí. Musí řešit, kolik ji stojí jedna chyba. Proti produktivnějším soupeřům jí dobré herní pasáže nestačí, pokud z nich nedá gól.
Že to jde, ukázal úvodní zápas sezony 16. září. Litvínov tehdy Kometu porazil 2:1, přestřílel ji 35:27 a Matúš Sukeľ rozhodl do prázdné branky při brněnské přesilovce. O pět týdnů později se role obrátily do posledního detailu.
Tabulka zatím nepanikaří, ale varuje
Po 14. kole Tipsport extraligy 2026/27 je Litvínov jedenáctý s 18 body. Má pět výher, jednu výhru a jednu prohru po prodloužení nebo nájezdech a sedm porážek, skóre 31:37. Podle oficiální tabulky Českého hokeje je tak v pásmu předkola, kam postupují týmy z 5. až 12. místa.
|Pozice
|Co znamená
|Odstup Litvínova
|1. až 4.
|přímo do čtvrtfinále
|neuvádíme
|5. až 12.
|předkolo play-off
|Litvínov je 11.
|13. (Vítkovice)
|konec sezony
|+5 bodů
|14. (Olomouc)
|baráž
|+9 bodů
Pět bodů je náskok na necelé dva zápasy. O krizi se mluvit nedá, Verva před nedělí porazila doma Karlovy Vary 3:1 a Plzeň 2:0. Doma má ale bilanci přesně na hraně: z deseti zápasů pět výher a pět porážek, 15 bodů z 30 možných.
Starosti přidal obránce Michal Moravčík. Během druhé třetiny kvůli zdravotním potížím odešel do kabiny a na led se už nevrátil. Klub zatím neupřesnil, jak vážné jeho potíže jsou. Litvínov tak přišel o Svozilova parťáka v obranném páru a zbytek zápasu odehrál s užší rotací beků proti soupeři, který poslal na branku 39 střel. Pro Svozila to byl navíc zvláštní večer: proti Kometě, odkud do Litvínova přišel teprve před deseti dny, nastoupil s dlouhodobou smlouvou do sezony 2028/29.
Co čeká Vervu teď
Na opravu nemá Litvínov moc času. V úterý 27. října od 18:00 hraje v Pardubicích, u druhého nejproduktivnějšího týmu soutěže. V pátek 30. října od 17:30 přivítá doma Vítkovice, tedy právě třináctý tým tabulky, který je první pod čarou play-off.
Dá se čekat, že páteční zápas bude mít větší váhu než obyčejné tři body. Výhra by náskok na Vítkovice zvýšila na osm bodů, porážka by ho stáhla na dva.
Kaše věří, že se elitní formace s Kämpfem a bratrem Ondřejem po jeho návratu ze zranění bude zvedat. Litvínov bude v pátek potřebovat hlavně góly z nejbližšího okolí branky. Proti Kometě takový nepadl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka