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Císaři usekli nos, aby už nemohl vládnout. Justinián II. se vrátil a krutě se pomstil

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Dennívýzva
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V Byzantské říši mělo zmrzačení panovníka znamenat konec jeho politického života. Justinián II. však po svržení a useknutí nosu odmítl přijmout porážku. Dokázal si najít spojence, vrátit se do Konstantinopole a znovu usednout na trůn. Následující léta ukázala, jak nebezpečná může být moc spojená s posedlostí odvetou.
Císaři usekli nos, aby už nemohl vládnout. Justinián II. se vrátil a krutě se pomstil

Císaři usekli nos, aby už nemohl vládnout. Justinián II. se vrátil a krutě se pomstil

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 18:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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