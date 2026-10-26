Císaři usekli nos, aby už nemohl vládnout. Justinián II. se vrátil a krutě se pomstil

Panovník, kterému měla potupa zavřít cestu k moci
Justinián II. usedl na byzantský trůn na konci 7. století a brzy ukázal, že bude vládnout tvrdě. Podporoval nákladné ambice říše, vybíral daně a dostával se do konfliktů s vlastními elitami.
Roku 695 byl svržen. Jeho protivníci mu nechali uříznout nos a poslali ho do vyhnanství. Zmrzačení mělo nejen ponížit poraženého panovníka, ale také prakticky zpochybnit jeho způsobilost znovu vládnout. Právě zde ale příběh nabral nečekaný směr.
Cesta z vyhnanství vedla přes nepravděpodobné spojence
Ve vyhnanství na Krymu Justinián nevzdal snahu získat moc zpět. Využíval vztahy s chazarskými a později bulharskými vládci. Podrobnosti těchto jednání známe především ze středověkých kronik, které nemusí být ve všech detailech nestranné.
Podstatné však je, že roku 705 se Justiniánovi s pomocí spojenců podařilo znovu proniknout do Konstantinopole. Zmrzačení, které mělo jeho kariéru ukončit, mu návrat nezabránilo.
Pomsta po návratu na trůn
Justinián se po druhém nástupu k moci tvrdě vypořádával s lidmi, které pokládal za zrádce. Prameny popisují veřejné pokoření a popravy jeho předchůdců i násilí namířené proti odpůrcům.
Byzantská politika té doby byla obecně tvrdá, ale Justiniánův příběh vystupuje právě silou osobního revanše. Není nutné přikrášlovat ho legendami: samotné doložené události ukazují, jak se obnovená moc může stát nástrojem vyřizování účtů.
Zlatý nos? Slavný detail bez pevného důkazu
Justinián získal přezdívku Rhinotmétos, tedy přibližně „ten s uříznutým nosem“. S jeho návratem se pojí i vyprávění o umělém zlatém nosu. Novější odborný přehled ale upozorňuje, že tuto informaci podává pozdní kronikář, jehož spolehlivost je omezená.
Současné mince navíc neukazují poškozenou tvář; to samo o sobě však neprokazuje, že zmrzačení nenastalo, protože oficiální panovnické portréty měly idealizovanou podobu. Pro historika je to dobrý příklad rozdílu mezi ověřeným zmrzačením a poutavou, ale nejistou rekonstrukcí.
Vláda skončila dalším násilím
Druhá Justiniánova vláda postupně ztrácela podporu. Roku 711 proti němu vypuklo povstání a císař byl zabit. Násilí zasáhlo také jeho rodinu a mocenská dynastie se tím uzavřela. Právě tento konec umožňuje vnímat celý příběh jinak než jako dobrodružství nezlomného muže.
Justinián dokázal nemožné, ale po návratu nedokázal vybudovat stabilní usmíření s protivníky. Jeho historický odkaz stojí mezi osobní vytrvalostí a destruktivním užíváním moci.
Proč patří do Lidských bestií
O Justiniánovi II. se někdy vypráví především jako o císaři, který přežil téměř neuvěřitelnou potupu. Pro tuto sérii je ale mnohem podstatnější, co následovalo. V dějinách není obtížné najít lidi, kteří se odmítli vzdát.
Mnohem znepokojivější je případ vládce, jenž po návratu mohl spojit státní moc s osobní touhou po trestu. Známe ho skrze prameny svázané s politickými zápasy své doby, a přesto je varování dostatečně zřetelné: návrat k moci ještě není totéž co schopnost s ní zacházet.
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Zdroje: Kód Enigma [1], NIH / PubMed Central – Justinian Rhinotmetos: A Byzantine Rhinoplasty? [2], Encyclopaedia Britannica – Justinian II [3], World History Encyclopedia – Justinian II [4]. img ai generated