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Filmové hrdinky s tvářemi od krve. Nejlepší a nejzabijáčtější final girls hororových dějin

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Postavit se nelítostnému zabijáckému přízraku si ve filmových hororech nežádá ani tak „koule“, nýbrž výbušnou koncentraci estrogenové nevinnosti a též emancipované zuřivosti. Hororové „final girls“ jsou poslední přeživší zejména slasherových, tedy vyvražďovacích příběhů se zlověstnými falickými symboly, jichž se navzdory žánrovému boomu v 80. letech každoročně rodí víc než dost. A když už s žebříčkem těch nejlepších hororových slečen – nikoli v nesnázích – vyrukoval magazín Playboy, hozené rukavice se před Halloweenem chápeme a představujeme rozšířený výběr hrdinek s notně zakrvavenými obličeji a potrhaným ošacením, jejichž představitelkám se mnohdy přezdívá „scream queen“.
Filmové hrdinky s tvářemi od krve. Nejlepší a nejzabijáčtější final girls hororových dějin

Filmové hrdinky s tvářemi od krve. Nejlepší a nejzabijáčtější final girls hororových dějin

Doba čtení 17 min

Článek byl publikován 26.10.2026 19:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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