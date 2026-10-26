Filmové hrdinky s tvářemi od krve. Nejlepší a nejzabijáčtější final girls hororových dějin

Postavit se nelítostnému zabijáckému přízraku si ve filmových hororech nežádá ani tak „koule“, nýbrž výbušnou koncentraci estrogenové nevinnosti a též emancipované zuřivosti. Hororové „final girls“ jsou poslední přeživší zejména slasherových, tedy vyvražďovacích příběhů se zlověstnými falickými symboly, jichž se navzdory žánrovému boomu v 80. letech každoročně rodí víc než dost. A když už s žebříčkem těch nejlepších hororových slečen – nikoli v nesnázích – vyrukoval magazín Playboy, hozené rukavice se před Halloweenem chápeme a představujeme rozšířený výběr hrdinek s notně zakrvavenými obličeji a potrhaným ošacením, jejichž představitelkám se mnohdy přezdívá „scream queen“.
Pojem „final girl“ oficiálně zavedla v roce 1987 teoretička Carol Clover v eseji „Her Body, Himself“ a později ho rozšířila v knize Men, Women, and Chain Saws z roku 1992. Označila jím jedinou přeživší ze skupiny, kterou pronásleduje a likviduje vrah, s nímž se houževnatá hrdinka nakonec utká. V čem její výhoda ale spočívá? Samozřejmě je pozorná, vynalézavá a zkrátka vnímavější než její maskulinní kumpáni, kteří nebezpečí zpravidla zlehčují. Především je ale morálně „čistší“ a ve slasherových vodách, které mainstreamovou tvorbu zaplavily od poloviny 70. let, to znamená hlavně „panenská“ ze sexuálního hlediska.
Slashery byly současně pamfletem i rouhajícím se strašákem puritánů, neboť sexuálně aktivní a spoře oděné teenagerky byly vydávané napospas ozbrojenému, většinou maskovanému magorovi, jenž je propichoval jako na porážce. Nejčistší z mladých ženských aktérek ale po prožití „abjektní hrůzy“ sáhne po zbrani a pomyslně si osvojí maskulinitu, respektive se od strachu očistí a v kalužích krve se znovu zrodí jako emancipovanější, silnější žena. Dnes už ale tolik nepotřebujeme feministické a psychoanalytické teorie, abychom rozpoznali kvalitní final girl v opakujících se žánrových schématech a také v hororech, které se od klasických vyvražďovaček vzdalují. Křehká a obyčejná dívka se zkrátka v extrémních situacích proměňuje v padouchovu drsnou nemesis, přičemž těmto hrdinkám (a herečkám) to šlo vůbec nejlépe.
Tvůrčí duo Adam Wingard a Simon Barrett má za sebou popcornové blockbustery s Godzillou a Kongem, ale roku 2011 se teprve rozjížděli ve svém preferovaném žánru. Zprvu nenápadná hrdinka You're Next Erin (Sharni Vinson) přijíždí na rodinnou oslavu jako outsiderka, přítelkyně syna Crispiana, a zpočátku se zdá, že bude jen další obětí v řadě. Jakmile ale na dům zaútočí maskovaní vrazi, její role se změní: z hosta se stává obránkyně a pak lovkyně. Rozhodující je její výchova zaměřená na přežití, díky které na rozdíl od ostatních nepropadne panice a umí improvizovat, třebaže útočníci sázeli na to, že si na ní snadno smlsnou.
V tom se Erin liší od klasického modelu final girl, jak ho popsala Carol Clover. Její umění přežít není výsledkem strachu, který ji „očistí“, ale něčím, co si nese s sebou od začátku. Přestože ostatní postavy ji považují za nevýraznou, naplňuje hlavní znaky final girl: je jedinou přeživší, je „investigativní silou“ příběhu, protože jako první pochopí, kdo za útokem stojí, a ve finále se s vrahy střetne sama. Tvůrci k tomu zapojují i zamotaný příběh o zradě a snímek si nechává otevřenou otázku, zda Erin na svůj probuzený zabijácký instinkt přece jen nedoplatí.
Maskovaní zabijáci s všelijak narušenou identitou bývají i krajně nadpřirozenými bytostmi a horory obecně mají povolení zacházet do míst, kde se nejlépe vyjímají báchorky sesbírané bratry Grimmovými či Lovecraftovy noční můry za hranicemi našeho světa. Hrdinka Krvavé nevěsty Grace v podání čelní final girl dneška Samary Weaving má tu smůlu, že se provdá zrovna do rodiny, která je stižená nadpřirozenou kletbou, respektive ďábelským paktem. Nevěsta hraje s novými příbuznými v jejich honosné vile na schovávanou, jenže pokud ji do úsvitu najdou, zaplatí životem.
Černohumorná hříčka od režisérů moderních Vřískotů decentně zachází do parodie a představuje osvěžující uchopení často využívaného konceptu organizovaného honu na člověka. Grace stojí sama proti přesile a k dispozici má zpočátku pouze malý náskok, který ale v zákoutích rozsáhlého domu a přilehlých pozemků proměňuje ve strategickou výhodu. Zpochybňovaná žena bohaté a většinou nekompetentní útočníky úspěšně eliminuje a dožije se vskutku nezapomenutelného finále, které rozhodně přináší zadostiučinění. Druhý díl s podtitulem Hra začíná vše vyhnal do vyšších pekelných sfér a Weaving se dále etablovala jako dnešní hororová královna – korunu si ostatně zaslouží také za přehlížený „němý“ horor Azrael z hlubokých lesů plných zmutovaných nestvůr.
Když si na vás počíhá maskovaný vrah, je to pech. Ještě horší ale je, když mu pod kudlu padáte opakovaně v nekonečné smrtelné smyčce. Skvělá Jessica Rothe se rázem stala žánrovou ikonou díky hororové komedii Všechno nejhorší, v níž znovu a znovu prožívala nejhorší den v životě – tedy ten, na jehož konci o život přijde. S pomocí přátel se panovačná vysokoškolačka pouští do restartovaného vyšetřování a absurdní schéma se učí využívat ve svůj prospěch. Opět přitom platí, že Tree Gelbman je v podstatě jedinou kýženou obětí – Christopher Landon ale do zábavného slasheru nakupil tolik jejích úmrtí, že její finální „já“ je nakonec skutečnou, těžce prozkoušenou a psychologicky rozvinutou final girl.
Pro zdařilé pokračování Všechno nejhorší 2 si Landon připravil ozvláštnění a kolotoč hrdinčiných skonů zasadil do paralelní reality. V ní se věci udály jinak a Tree rázem přišla o přítele. Její zesnulá matka na druhou stranu v této realitě nezemřela a Tree se musí rozhodnout, jaký vesmír je jí milejší. Stejně jako v jedničce jde o vynalézavý komediální slasher, který zapojuje vědeckofantastický koncept neurážejícím stylem. Rozhodně tak zatraktivní příběh a alternativní vesmír odvíjený z odlišných příčin a následků využije v krátké stopáži uspokojivě. A Jessica Rothe, která se nám v lednu představí v nejchválenějším slasheru probíhající dekády River, je pořád stejně super.
Sally Hardesty (Marilyn Burns), Vanita “Stretch” Brock (Caroline Williams), Erin Hardesty (Jessica Biel) – Texaský masakr motorovou pilou
Franšíza kolem kožené tváře Leatherface je fascinující zejména tím, jak kvalita po geniálním originálu Tobeho Hoopera strmě klesala. Původní final girl Sally Hardesty s tváří Marilyn Burns těžila z nekompromisního vedení příběhu za horkého texaského dne a ještě dusnější noci, kdy jinak neznámá herečka předvedla, zač je toho legendární scream queen. Hrdelní jekot přehlušující drnčící motorovku byl ospravedlněný a závěrečná pasáž, kdy kompletně rudá přeživší ujíždí z páchnoucího sklepa civilizace za šíleného smíchu, je možná nejikoničtějším žánrovým momentem 20. století.
Hooper se o dekádu později rozhodl vlastní seriózní kult podrobit postmodernímu zesměšnění a Texaský masakr motorovou pilou 2 je hrdým brakem, v němž šílející Dennis Hopper vyzve Leatherface na férovku rovnou se dvěma pilami. Tentokrát z jámy lvové uniká v ultrakrátkých šortkách oděná rozhlasová DJka Vanita Brock (Caroline Williams), která má nad řezníkem s cizí tváří sexuální moc! Leatherface její dlouhé nohy očividně rajcují a v obzvlášť pověstné scéně jí tiše předoucí motorovkou lačně přejíždí po stehnech. Osmdesátky se holt nezapřou a Vanita je jejich neopomenutelným hororovým klenotem.
Po atraktivitě šli o další dvě dekády později také tvůrci moderního remaku Texaský masakr motorovou pilou, kde se koncept Hooperovy jedničky do jisté míry varioval. Samozřejmě se přitlačilo na explicitním násilí a šokovém efektu a do popředí se v závěru dostaly také prosvítající bradavky Jessicy Biel, jejíž Erin Hardesty potěšila oko všech přítomných mužských diváků kromě těch, kteří se ji ve filmu pokoušeli rozřezat. Leatherface tentokrát není ani krapet romantický a jeho zuřivost v prostředí jatek posiluje hrdinčin napínavý útěk. Biel je pro tento typ filmu nadprůměrná herečka a její houževnatost a zocelenost je ukázkovým příkladem toho, jak final girl získávají své právo na život.
Prvního Vetřelce Ellen Ripley přežila díky intuici, smyslu pro zodpovědnost a také dílem štěstěny, jelikož před útokem robotického sabotéra Ashe (Ian Holm) ji včas zachránili zbylí členové posádky obchodní lodi Nostromo, vydané napospas dokonalému zabijáckému organismu tam ve vesmíru, kde vás nikdo neuslyší křičet. Film Ridleyho Scotta se specializoval na přetváření žánrových zvyklostí, a přestože se nejprve tvářil jako výpravný, špičkově nadesignovaný slasher z vesmíru, průběžně si osvojil rozmanitější vypravěčské polohy a významy. Ripley v podání málo známé Sigourney Weaver se jeví jako řadová členka posádky pod vedením mužského kapitána Dallase (Tom Skerritt), až postupně se vypracuje v ultimátní final girl, která odvrací děsivou falickou hrozbu v podobě xenomorfa s vysouvací čelistí, líhnoucího se z vajíček nakladených do organismu živého hostitele.
Cameronovi Vetřelci přihodili víc zásobníků, větší množství drsných hlášek z úst arogantních žoldáků a ještě ustaranější Ripleyovou ve famózním podání Sigourney Weaver, která si vysloužila oscarovou nominaci. Militantní střet s hejnem xenomorfů na mrtvolné vzdálené kolonii na pohled jiskřil testosteronem, ale chlapům v čele s kultovně naříkajícím Hudsonem (Bill Paxton) nebyla jejich maskulinita nic platná. Hicks (Michael Biehn) sice po vzoru Terminátora dělal, co bylo v jeho silách, ale konečný osud přeživší holčičky Newt přesto spočíval na bedrech Ripley. Ta se s plamenometem, v zapoceném špinavém tričku a monterkách vrhne do zatuchlého vetřelčího hnízda a definitivně se stává akční hrdinkou, přičemž ale pořád naplňuje škatulku hororové final girl.
Pokud je Ellen Ripley jedním z archetypálních final girl, Sidney Prescott (Neve Campbell) ji vepsala do kolektivní paměti. Sidney je zároveň jejím postmoderním komentářem, jelikož Vřískot představuje „meta“ horor, jehož postavy znají žánrová pravidla: Randy v obchodě s videem vysvětluje, že kdo má sex, pije alkohol nebo pronese „hned se vrátím“, zemře, zatímco panna přežije. Jenže Wes Craven si s pravidlem, které z teorie final girl sepsalo hororový zákon, před divákovýma očima pohrává. Sidney je tedy výjimečná, i když má unisexové jméno, přežije jako jediná a hlavně je to opět ona, kdo odhalí, co se děje.
Z oběti, kterou svazuje trauma z vraždy matky, se stává ženou, která se vzepře svým „osudovým“ vrahům. Neodpoutá se však od žánru, naopak ho využije proti nim: útočníci jsou posedlí horory a chtějí podle nich hrát, jenže Sidney zná tatáž pravidla a v rozhodující chvíli je přepíše („Not in my movie“). Snímek tak končí nejen jejím přežitím, ale i tím, že znovu získává kontrolu nad vlastním příběhem. V dalších dílech série pak opakovaně čelí zradě od lidí nejbližších (přítele, přátel, nevlastního bratra), ale pokaždé vychází jako vítězka, a právě proto je pro diváky symbolem odolnosti ještě ve druhé dekádě 21. století, kdy Vřískot dospěl už k sedmi celovečerním částem.
Pokud bychom měli vybrat jedinou hororovou dívku, která by titulnímu pojmu posloužila svou fotografií ve slovníku, musela by to být Laurie Strode v podání Jamie Lee Curtis. Přestože mezi slashery lze řadit už několik starších děl včetně zmíněného Texaského masakru, až Halloween tento subžánr definitivně etabloval a vypustil do kulturního podnebí. Maskovaný přízrak Michael Myers obchází klidnou příměstskou čtvrť a ze stínů napadá zejména nezletilé chůvy, jež přepadají nezbedné myšlenky, když jejich malí svěřenci odcházejí večer na kutě.
Laurie je neposkvrněnou protagonistkou a pozornost se k ní přesouvá až v průběhu, poté, co John Carpenter slavně ustaví titulní monstrum, které má nenávist k atraktivním mladým dívkám (dokonce i z vlastní rodiny) zakódovanou v DNA od dětství. Tím rovněž zapadá do úvodní charakteristiky Carol Clover a jejímu statusu final girl nijak nepřekáží ani skutečnost, že proti Michaelovi aktivně zasahuje také doktor Loomis s tváří Donalda Pleasence. Jamie Lee Curtis, která podle svých slov životní roli dostala hlavně proto, že její matka hrála v Hitchcockově Psychu, je navíc nejdéle sloužící „ječící královnou“ kinematografie – Laurie hrála ještě v moderní trilogii Davida Gordona Greena, která se uzavřela před čtyřmi lety.
Osmdesátá léta poskytla divákům nepřeberné množství hororových klasik a neotřelých námětů, na něž by ještě o dekádu dříve nikdo ani nepomyslel. Wes Craven s hercem Robertem Englundem vytvořili Freddyho Kruegera, zohavený přízrak v pruhovaném svetru a klobouku a s čepelemi nahrazujícími zvířecí drápy, který vraždí dospívající mládež v jejích snech. Freddy měl být původně spíše někým, kdo dospívající děti sexuálně obtěžuje, ale pod vlivem tehdejších skutečných případů sexuálního zneužívání dětí v Kalifornii tvůrci od tohoto kroku ustoupili a udělali z Kruegera nelítostného vraha s pohnutou minulostí. Sexualita však z filmu nezmizela – jako nedílná součást života teenagerů často prosakuje mezi řádky a Freddy svými oplzlými gesty reprezentuje traumatické stadium hormonálního dospívání. Proto je také hlavní hrdinkou neposkvrněná a morálně uvědomělá dívka, jejíž představitelka Heather Langenkamp s odstupem času vždy tvrdila, že hrála v podstatě sebe.
Její hrdinka Nancy patří k nejvýraznějším final girls a vůbec se nespoléhá na dospělé, kteří jí nevěří. Kamarádi umírají jeden po druhém ve snech, ona však zůstává vzhůru, připravuje pasti a postupně zjišťuje, že za vším stojí Freddy Krueger, kterého kdysi lynčovali její vlastní rodiče. Je tak aktivní vyšetřovatelkou nadpřirozené záhady a zároveň se, na rozdíl od své kamarádky Tiny, vyhýbá sexu, takže hladce zapadá do nastíněného konceptu „morálně vyzrálejší“ hrdinky. Ve finále pochopí, že Freddy čerpá sílu ze strachu, čímž ho (alespoň dočasně) zbaví moci. Langenkamp si roli zopakovala ještě v povedené třetí části Bojovníci ze sna a také v postmoderní Nové noční můře, která svět ságy obrátila naruby, aniž by obětovala dominantní žánrový vývoj s přeživší final girl.
Lauren LaVera nastoupila do extrémní hororové ságy Damiena Leoneho, jejíž dosud poslední část s názvem Klaunovy Vánoce šla také do českých kin, až v jejím průběhu. Herečka kromě tréninku v bojových sportech jako taekwon-do, kun khmer či wushu prošla i baletní školou, umí zpívat i tancovat. Když před šesti lety na YouTube zveřejnila videa ukazující její techniky, Leone byl ohromený. LaVera se mimo jiné velmi podobala andělské superhrdince Sienně, již režisér graficky navrhl pro chystaný druhý celovečerní film Terrifier o vraždícím nadpřirozeném klaunovi, jenž potřeboval najít svou nemesis.
Klaun Art v děsivém podání Davida Howarda Thorntona nejprve porcoval své primárně ženské oběti v krátkometrážních dílech a posléze v prvním Terrifieru rozehrál černohumorný, byť skutečně brutální hororový koncert, k němuž žádnou přeživší vlastně nepotřeboval. Leone ale ve více než dvouhodinové dvojce rozvinul mytologii a Sienna se stala hrdinkou předurčenou k tomu, aby Arta skolila kdesi v pekelných sférách. „V tomto bodě je to její série stejně jako Artova,“ prozradil po premiéře trojky Leone, jenž chystá čtvrtou část. Terrifier je ostatně nezávislou žánrovou senzací, která se v tržbách možná nechytá na Posedlost, ale jako nesmírně drastická ozvěna stěžejní éry slasherů a final girls aktuálně dělá subžánru bezkonkurenční reklamu. A stále religióznější postavení Sienny z ní činí – stejně jako jeho hrůzné činy z Arta – kanonickou postavu.
Jestliže sex je v daných hororech spouštěčem krvavých lázní, snad žádný film ho netematizoval tak satiricky a současně uctivě směrem k pramenícím sedmdesátkovým tradicím jako X od Tie Westa. První část propletené epochální trilogie, kterou dotváří dobové snímky Pearl s MaXXXine s Miou Goth, nás vrací do roku 1979 a sleduje skupinu pornoherců, kteří se při natáčení svého veledíla na texaském statku dostávají do křížku s tamními stárnoucími majiteli. Napínavě a inteligentně režírovaný střet dvou sexuálně vzdálených generací těží jednak z Westovy vypravěčské dynamiky, která inklinuje ke klasikám žánru, a také z chameleonského výkonu Goth. Ta ztvárňuje jednak protagonistku a jednu z pornohereček Maxine, jednak místní důchodkyni Pearl, která při pohledu na mladá těla zasněně vzpomíná na vlastní mládí a v Maxine spatřuje sebe samu, což v ní ovšem probouzí lascivní a krvelačné choutky.
Přestože snímek netradičně rozvádí jinak klasické slasherové motivy a mezi ženskými protipóly vytváří intenzivní spojení, v jádru funguje jako ona standardní vyvražďovačka z archetypálního prostředí Texaského masakru. Porno vztahuje X k filmovému médiu té doby, kdy kina praskala ve švech i při projekcích Hlubokého hrdla, a hrdinka je protagonistkou uměleckého díla na dvou úrovních, přičemž obě žánr pokradmu komentují a staví mu pomník na jeho řemeslných základech.
Suzy Bannion (Jessica Harper) je final girl v širším slova smyslu, protože Suspiria není slasher, ale psychedelicky zbarvený nadpřirozený horor s prvky gialla. Americká tanečnice přijíždí na prestižní baletní akademii v německém Freiburgu a hned první noc je svědkem vraždy. Zpočátku je cizinkou bez znalosti místního prostředí, nejistou a víceméně pasivní. Postupně si ale všímá podivností, které ostatní přehlížejí, a mytologické, okultní záhadě se dostává na kobylku. Pomáhají jí vnější vodítka, ale hlavní tíhu poznání nese sama.
Zjišťuje, že akademii ovládá kruh čarodějnic, a nakonec se s jejich vůdkyní Helenou Markos střetne sama. Její vítězství je tentokrát jednoznačné: čarodějnice zahyne, akademie hoří a Suzy v závěru utíká do noci. Film ji tak řadí k prototypům, které později ovlivnily podobu final girl i mimo hranice klasického slasheru, a ukazuje, že ústřední motiv „nevinná cizinka proti zlu, které ostatní odmítají vidět“ funguje i v čistě fantaskním rámci.
Jay v podání Maiky Monroe přežívá jinak než její předchůdkyně: neporazí nepřítele, ale naučí se s ním žít. Po náhodném sexuálním setkání, které se pro ni stane osudovým, se na ni upne kulhavá, ale nezastavitelná nadpřirozená bytost a jediný způsob, jak se jí zbavit, je předat kletbu dál rovněž sexem. David Robert Mitchell tak překrucuje slasherovou logiku: zatímco u Carpentera sex znamenal rozsudek smrti pro vedlejší postavy, v Neutečeš se démonizuje samotná zkušenost dospívání, z níž nelze vycouvat a utéct před ní.
Jay je přitom hrdinka zbavená žánrových klišé, tichá, zranitelná a stále bdělá, a právě vytrvalá pozornost směřovaná ke každému nenápadnému pohybu na pozadí obrazu iniciuje výrazové stylistické volby. Mitchell, jenž nedávno poslal do kin dinosauří Konec Oak Street, variuje styl Johna Carpentera, používá zvuk syntezátorů či dlouhé kruhové záběry, které rozebírají prostor a nutí nás hledat hrozbu v pozadí, a publikum je tak drženo v permanentním napětí spolu s hrdinkou, která musí jednat. Díky citlivému výkonu Maiky Monroe, která se brzy vrátí v Mitchellově ohlášeném pokračování They Follow, se Jay okamžitě stala jednou z nejpamátnějších final girl moderního hororu. A Neutečeš zase jeho kultovním retro kouskem, na který se bude v žánru dlouho vzpomínat.
Sarah (Shauna Macdonald) je final girl, která nakonec nečelí jen smečce slepých humanoidních predátorů v jeskyni, nýbrž také sama sobě a lidem, kterým věřila. K výpravě do neprobádaného jeskynního systému svolí krátce po osobní tragédii, kterou se snaží překonat v kruhu nejbližších přátel. Po závalu zůstane šestice kamarádek odříznutá od východu v úzké skalní štěrbině pod tunami kamene a Sarah je zprvu křehká, zlomená a oproti ostatním nejméně uzpůsobená bojovat o přežití.
Tehdy ještě velmi šikovný režisér Neil Marshall (Psí vojáci) ji ale postupně vede přes survival thriller až ke krvavému monstermovie a z postavy, která se nejdřív stahuje do sebe, dělá bojovnici, jež sáhne po zbrani a odhodlá se k činům, které by dřív nezvládla. Skutečně ji srazí až odhalení, že nebezpečí nepřichází jen zvenku. Extrémní situace strhává z postav společenské masky a ukazuje, jak tenká je hranice mezi pudem sebezáchovy a bezohledností, a narůstající vzájemná nedůvěra a zrada v řadách přítelkyň ji připraví o poslední jistoty. Sarah tak naplňuje teoretické schéma final girl, která projde abnormální hrůzou a vzejde z ní proměněná, avšak film jí rozhodně nedopřeje očistné vyproštění. Otázka, zda se vůbec dá uniknout nejen z jeskyně, ale hlavně z temnoty vlastní mysli, zůstává otevřená.
Jess Bradford (Olivia Hussey) bývá označována za jednu z prvních final girl, i když film vznikl dlouho předtím, než Carol Clover pojem v roce 1987 zavedla. Žije v domě studentského spolku, kam před Vánoci začnou chodit výhružné telefonáty a kde postupně mizí jedna dívka za druhou. Jess je mezi svými spolubydlícími nejrozhodnější a nejméně naivní. Právě ona se vzepře policii i vlastnímu příteli Peterovi, protože je těhotná a rozhodla se pro potrat, což je na svou dobu mimořádně odvážné a feministické téma.
Tím se Jess vymyká pozdějšímu schématu „morálně čisté“ hrdinky, která přežije díky své bezúhonnosti. Film nenabízí jednoznačné rozřešení, nevíme, jestli hrdinka přežije, a závěrečná scéna zůstává otevřená. Také tím se ovšem původní Černé Vánoce Boba Clarka staly předobrazem slasheru, který ustavil dominantní témata a cestu k final girl, která se zlu musí postavit sama, ačkoli policie (zde zastupovaná Johnem Saxonem) se pokouší zasáhnout.
Predátor
začal roku 1987 jako líheň upoceného testosteronu, z níž Arnold Schwarzenegger
vytasil bicák a zabijáckému partizánskému emzákovi do očí pověděl, jak hnusnou má držku. Franšíza o největších vesmírných lovcích ale procházela zvláštní evolucí, která je ve dvou případech postavila i proti xenomorfům (ale bez Ellen Ripley). Po kritickém i kasovním držkopádu Predátora: Evoluce
se částečně přežité látky chopil Dan Trachtenberg
, jenž v historické Kořisti zdůraznil to, co sága pod rouškou nahláškovaného akčního nářezu deklamuje od začátku – totiž že na Predátory žádné svaly a maskulinní ego nestačí.
Příběh původní obyvatelky Naru v podání Amber Midthunder, muži odstrkované aspirující lovkyně na počátku 17. století, jejíž území naruší kromě raných evropských kolonistů také netvor s neviditelným pláštěm, se vyžívá ve strategickém uvažování. Naru nejenže touží chlapům ukázat, že je v terénu lepší než oni, ale schopnostem lovícího mimozemšťana také od začátku nejlépe rozumí. Herečka s expresivníma očima ji přitom nehraje jako zrcadlo drsných hrdinů osmdesátek a otiskuje do ní dosud ignorovanou lidskost. Trachtenberg vytvořil skvělý dobrodružný slasher s unikátní final girl, která si s Predátorem nakonec poradí tak, že tomu lze uvěřit – a už tím dostal celý subžánr výraznou vzpruhu.
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Zdroje: Playboy, IndieWire, Kinobox