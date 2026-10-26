Poslední prázdniny s Queen Latifah zasadily Karlovy Vary do Alp. Hlavní roli měl původně hrát John Candy

Poslední prázdniny, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Poslední prázdniny, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Poslední prázdniny, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Poslední prázdniny, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Poslední prázdniny, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Poslední prázdniny, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Poslední prázdniny, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Poslední prázdniny, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima
Komedie Poslední prázdniny z roku 2006 ukazuje Karlovy Vary jako luxusní zasněžené letovisko, za kterým se tyčí vrcholky Alp. Původně ale snímek vypadal úplně jinak a hlavní roli měl hrát muž. Scénář totiž vznikl pro Johna Candyho, po jehož smrti putoval příběh na mnoho let do šuplíku. Kuchařka utratila celoživotní úspory v Karlových Varech
Prodavačka a kuchařka Georgia Byrdová, kterou hraje Queen Latifah, žije tichý a nenápadný život v New Orleans. Během vyšetření v nemocnici se ovšem dozví, že má nádor na mozku a zbývá jí posledních pár týdnů života. Okamžitě podá v práci výpověď, vybere veškeré své úspory a odletí do Česka. Ubytuje se v luxusním karlovarském Grandhotelu Pupp, kde se rozhodne zbytek vyměřeného času naplno užít.
Ve filmu tento karlovarský hotel obklopuje majestátní horský masiv. Američtí filmaři se rozhodli české lázeňské město vizuálně vylepšit a do záběrů v pozadí za hotel Pupp digitálně přidali alpské vrcholky. Alpy přitom nejsou z Karlových Varů za žádných okolností vidět.
Scénář zachránila Queen Latifah
Komedie vznikla jako předělávka stejnojmenného snímku z roku 1950, ve kterém hlavní postavu ztvárnil Alec Guinness. Tvůrci původně počítali s tím, že roli v nové verzi získá komik John Candy. Když herec v roce 1994 zemřel, studio projekt odložilo na neurčito.
Oprášení námětu přišlo až ve chvíli, kdy se text dostal k agentovi herečky Queen Latifah. Ten scenáristy požádal, aby příběh přepsali pro ženskou hrdinku. Queen Latifah se pak potkala na place s kolegou LL Cool Jem. Oba přitom začínali svou kariéru v zábavním průmyslu jako rappeři a v
90. letech zářili ve vlastních televizních seriálech. Televizní kuchaři museli vyřadit kachní maso
Jelikož hlavní hrdinka miluje vaření, najal si štáb profesionály ze stanice Food Network, kteří s filmaři cestovali a připravovali všechny pokrmy před kamerou. Queen Latifah navíc naučili základním kuchařským postupům, aby při práci s nožem a pánvemi působila přesvědčivě. Recepty na veškerá jídla z filmu pak stanice zveřejnila na svém webu.
Při natáčení scény, ve které hrdinka servíruje kolegovi Seanu Matthewsovi pokrm na opečené bagetě, museli kuchaři suroviny narychlo upravit. Představitel role LL Cool J totiž kachnu nejí, personál tak musel původně plánované kachní maso na jeho talíři nahradit.
Scéna v kuchyni vznikala ve třech jazycích
Natáčení probíhalo z velké části v České republice a mezinárodní obsazení doplnila řada domácích herců, mezi kterými se objevili Petr Vaněk, Tomáš Jeřábek nebo Lucie Vondráčková. Ta si následně pro českou distribuční verzi filmu svou postavu také sama nadabovala. Scéna, ve které si personál hotelu povídá v kuchyni, se natáčela v několika verzích a na place tehdy zněla čeština, angličtina i francouzština.
Kromě hotelu Pupp, který si mimochodem zahrál i v bondovce Casino Royale, využili filmaři také další lokace. Záběry z bazénu lemovaného sloupy vznikly v interiérech hotelu Centrální Lázně v Mariánských Lázních.
Lékař ukazoval nesprávné rentgenové snímky
Filmoví fanoušci si všimli několika technických a lékařských nepřesností. Když si hrdinka na začátku příběhu zraní hlavu a podstoupí vyšetření na CT, doktor jí následně ukazuje klasický rentgenový snímek. Výsledky z počítačové tomografie se přitom vyhodnocují digitálně na monitoru, aby je bylo možné prohlížet ve třech rozměrech.
Při pozorném sledování lze odhalit i drobnou nesrovnalost v nápisu na hrdinčině albu splněných přání. Na začátku nese kniha stručný název Possibilities. V závěrečných scénách ale vidí diváci na deskách rozšířený nápis Book of Possibilities.
Přestože se děj odehrává v zimním období a postavy tráví čas v zasněžených exteriérech, hercům při mluvení nikdy nestoupá od úst pára. Když se zase hrdinka po pádu v obchodě probírá v nemocnici, představuje si, jak si její vysněný kolega povoluje kravatu. Během krátké scény se uzel na jeho krku několikrát utáhne a znovu povolí.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).