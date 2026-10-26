Vrána čeká na první gól a přiznává: Je to jedna z nejhorších situací, jakou hráč může prožívat

„Šance mám, ale nelepí mi to.“ Tak shrnul Jakub Vrána začátek sezony 2026/27 v rozhovoru, který iSport.cz zveřejnil 24. října. Bývalý střelec z NHL tehdy měl za sebou deset zápasů ve švédské lize a ani jeden gól. Vystřídal čtyři různé formace, jednou sledoval zápas mimo sestavu a jeho tým za celé desetikolové období vstřelil jen 17 branek. Od té doby se čísla pohnula: podle aktuálních statistik už Vrána gól má. Jeho trápení ale nikdy nebylo jen osobní střeleckou smůlou. Ukazuje na tým, který v létě přišel o páteř útoku a zatím nenašel náhradu.
Čtyři lajny, jedno posazení a déjà vu
Vrána v rozhovoru nic nezakrýval. Přiznal, že se mu „vůbec nedaří“ a že ho děsí, jak dlouho si tým nedokáže sednout. Za deset utkání vystřídal čtyři lajny a v osmém zápase sezony ho trenér posadil. Pro hráče, který v NHL dával přes dvacet gólů za sezonu, je to tvrdá zpráva.
„Tohle je jedna z nejhorších situací, jakou hráč může prožívat,“ řekl. Myslel tím kombinaci, kterou sportovci znají a nesnášejí: dělá věci správně, šance si vytváří, tým mu podle jeho slov věří, a přesto výsledek nepřichází. A když nepřicházejí góly, není kde se schovat.
Nejvíc v jeho slovech zarezonovalo jedno spojení: „úplné déjà vu“. Linköping totiž začal špatně i před rokem, ve Vránově první sezoně po návratu do Evropy. Tehdy se to podle něj otočilo. Švédská agentura TT na konci října 2025 psala, že klub Vránu po sérii pěti porážek vynechal a že měl na kontě jediný gól z jedenácti zápasů. Sezonu nakonec zakončil s bilancí 12 gólů a 16 asistencí ve 46 utkáních.
Vrána tvrdí, že podobnými situacemi prošel mnohokrát. Konkrétní recept nenabízí. Mluví o víře, o tom, že se nesmí polevit, a o dlouhé sezoně, ve které zbývá přes čtyřicet zápasů. „Ono to přijde,“ zopakoval.
Půst skončil, krize ne
Přišlo to rychle. Statistiky Elite Prospects už u Vrány po jedenácti startech evidují bilanci 1+2. Přesný zápas a okolnosti první trefy zatím veřejně dostupné zdroje s jistotou nepotvrzují, samotný fakt ale mění tón celého příběhu: řeč už není o hráči, který nemůže skórovat, nýbrž o hráči, který se pomalu vyhrabává.
Tři body za jedenáct zápasů jsou přesto u útočníka jeho kalibru hluboko pod očekáváním. A tým na tom není o moc lépe. Podle tabulky Švédského hokejového svazu je Linköping po jedenácti kolech třináctý ze čtrnácti týmů. Má 12 bodů a skóre 23:36, před posledním HV71 drží náskok pouhých dvou bodů.
Právě proti HV71 přišla výhra, kterou Vrána označil za „strašně důležitou“ a možný zlomový bod. Linköping 20. října vyhrál na ledě rivala 3:2 po nájezdech. Následovala další výhra, 6:4 nad Örebrem, a tým poprvé v sezoně vyhrál dvakrát za sebou. Šest vstřelených gólů v jednom večeru je po předchozích 17 brankách za deset kol skoro šok. Dvě výhry v řadě ale nesmažou fakt, že Linköping inkasuje v průměru přes tři góly na zápas.
Vrána přitom odděluje systém od jeho provedení. Nový herní plán podle něj fungovat může a tým se ho snaží dodržovat. Výkony ale na požadované úrovni nejsou. Přeloženo do hokejové řeči: hráči vědí, co mají dělat, jen na to nemají dost kvality ani sehranosti.
Odešlo jádro, které loni sbíralo body
Tady je podle nás klíč celého problému. Když Vrána vysvětluje, proč se loňský příběh nemusí zopakovat, odpovídá jmény. Nick Shore, Robin Kovács, Eskild Bakke Olsen, Markus Ljungh. Všichni loni sbírali body a všichni v létě odešli.
|Hráč
|Role podle Vrány
|Kam zmizel
|Nick Shore
|všestranný centr, kterého Vrána potřebuje
|odchod oznámen 3. dubna 2026
|Robin Kovács
|přesilovková zbraň
|odchod po sezoně
|Eskild Bakke Olsen
|bodující útočník, nastupoval i jako centr
|organizace Ottawa Senators
|Markus Ljungh
|zkušený centr
|odchod po sezoně
Nejlépe zdokumentovaná je ztráta Bakkeho Olsena. Klub v oficiální zprávě z 16. června připomněl jeho 32 bodů v 51 zápasech a zároveň ujistil, že je aktivní na hráčském trhu a denně pracuje na posílení týmu. Do kabiny pak skutečně dorazili Brendan Shinnimin, Cooper Marody, Tim Söderlund nebo Samu Tuomaala.
Nové tváře ale zatím nezaplnily díru, kterou Vrána popisuje nejostřeji: „Nemáme dost centrů, ve středu útoku hrají i křídla.“ Shore a Ljungh byli přirození centři, Bakke Olsen dokázal středovou pozici zastat. Z tria nezbyl nikdo. Když křídlo hraje na středu, chybí jistota na buly, chybí rozehrávka a zakončovatelé typu Vrány dostávají méně čistých přihrávek. Čtyři různé lajny za deset zápasů nejsou trenérský rozmar, ale zoufalé hledání kombinace, která by fungovala.
Pokud by klub na trhu sáhl po centrovi, dávalo by to smysl. Čerstvé potvrzení konkrétní posily ale zatím chybí, poslední oficiální vyjádření o aktivitě na trhu pochází z června.
Krajané v SHL ujíždějí
Kontrast s dalšími Čechy ve švédské lize je nemilosrdný. Zatímco Vrána sbírá první body, jeho krajané patří k nejproduktivnějším hráčům soutěže.
- Radim Zohorna: 12 zápasů, 4+7, sedmý v bodování celé SHL
- Jan Myšák: 12 zápasů, 8+1
- Luboš Horký: 12 zápasů, 7+2
- Lukáš Rousek: 12 zápasů, 2+7
- Jakub Vrána: 11 zápasů, 1+2
Přímé vyjádření trenérů národního týmu k Vránově formě zatím k dispozici není. Pro hráče mimo NHL je ale produktivita v evropské lize hlavní vizitkou a tady mu čísla zatím nepomáhají. Myšák a Horký mají každý víc gólů, než má Vrána bodů dohromady. Jméno a zkušenosti z NHL mají v reprezentační debatě váhu, jenže na jaře se bude koukat i do tabulek.
Kde a kdy Linköping hraje dál
Na potvrzení zlomu bude mít Vrána brzy příležitost: Linköping čeká nabitý konec října s výjezdy na těžká hřiště.
- 27. října, 19:00: Malmö vs. Linköping
- 29. října, 19:00: Skellefteå vs. Linköping
- 31. října, 15:15: Frölunda vs. Linköping
- 12. listopadu, 19:00: Linköping vs. Rögle
Časy odpovídají středoevropskému času. Zápasy SHL vysílá hlavně platforma TV4 Play, dostupnost pro diváky v Česku se ale liší podle regionu a typu předplatného.
Série tří venkovních zápasů za pět dní ukáže, jestli výhry nad HV71 a Örebrem byly začátkem obratu, nebo jen nádechem. Pro Vránu je v tom ještě jeden zvláštní rým: přesně před rokem stál po jedenácti zápasech na jediném gólu, posazený a pod palbou otázek. Pak jich dal dalších jedenáct. Tentokrát má stejné číslo, jen vedle sebe už nemá centry, kteří mu tehdy přihrávali.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka