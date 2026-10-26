Dvaadvacetiletý mladík odjel domů, ale nikdy nedorazil. V březnu 2013 po něm zůstalo kolo a špinavá čepice

Dvaadvacetiletý mladík odjel domů, ale nikdy nedorazil. V březnu 2013 po něm zůstalo kolo a špinavá čepicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dvaadvacetiletý mladík odjel na kole domů, ale nedorazil.Zdroj: FOTO:OsvátA, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.10.2026 17:58
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