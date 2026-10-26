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Vin Diesel v Babylonu A. D. málem zmizel ve střižně. Ostrava hrála Rusko a asijský klášter vznikl u Karlštejna

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Dennívýzva
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Při natáčení akčního sci-fi Babylon A. D. panovaly drsné neshody mezi režisérem a studiem. Část produkce probíhala v Česku, letiště tak zastoupilo Brno.
Babylon A.D.

Babylon A.D.

Zdroj: FOTO:Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. AMC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:48

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