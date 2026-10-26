Vin Diesel v Babylonu A. D. málem zmizel ve střižně. Ostrava hrála Rusko a asijský klášter vznikl u Karlštejna

Babylon A.D. FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. AMC Babylon A.D. FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. AMC Babylon A.D. FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. AMC Babylon A.D. FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. AMC Babylon A.D. FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. AMC Babylon A.D. FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. AMC Babylon A.D. FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. AMC Babylon A.D. FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. AMC Babylon A.D. FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. AMC Babylon A.D. FOTO: Twentieth Century-Fox Film Corporation / distr. AMC
V akčním sci-fi Babylon A. D. z roku 2008 hraje hlavní roli Vin Diesel, po radikálním zásahu studia do sestřihu se ale divil, jestli ve snímku vůbec zůstal. Režisér Mathieu Kassovitz naopak prohlašoval, že s ním hereckou hvězdu studio donutilo spolupracovat proti jeho vůli. Režisér musel Diesela přijmout na příkaz studia
Žoldák Toorop dostane od ruského mafiána Gorského lukrativní a nebezpečný úkol. Musí bezpečně dopravit mladou dívku Auroru z odlehlého asijského kláštera až do New Yorku. Na dlouhé cestě je doprovází sestra Rebeka, která na dívku dohlíží. Během transportu ovšem vychází najevo, že Aurora disponuje zvláštními schopnostmi, plynně ovládá devatenáct jazyků a nese v sobě nebezpečný virus. Cesta do Ameriky se tak rychle mění v boj o přežití před dalšími pronásledovateli.
Tooropa si zahrál
, který kvůli tomuto projektu odmítl hlavní roli v akčním snímku Hitman. Mathieu Kassovitz, jenž přípravám filmu věnoval pět let, s jeho obsazením nesouhlasil a do hlavní role původně chtěl získat Vincenta Cassela. Představitele Tooropa mu ovšem vnutilo studio 20th Century Fox. Na začátku produkce režisér také zvažoval, že do role padoucha s robotickou paží obsadí Jamela Debbouze, Lambert Wilson se k projektu připojil až v pozdější fázi příprav. Vin Diesel Spory na place vyústily ve vlastní dokument
Režisér a hlavní hvězda si během práce vůbec neporozuměli. Kassovitz později Diesela označil za úplného idiota. Napjatá atmosféra panovala i mezi režisérem a studiem, které neustále zasahovalo do natáčení. Kassovitz si stěžoval, že neměl možnost natočit jedinou scénu podle původního scénáře nebo vlastních představ, a výsledný snímek přirovnal ke špatné epizodě seriálu 24 hodin.
Neshody vyvrcholily tím, že film téměř neměl propagační kampaň. Své zkušenosti z problematické výroby režisér později shrnul ve vlastním dokumentu s názvem Fucking Kassovitz, který vyšel v roce 2011. Produkce se celkově potýkala s řadou překážek. Snímek výrazně překročil původně stanovený rozpočet ve výši 60 milionů dolarů a nabral zpoždění, takže na něj pojišťovna uvalila kauci.
Vystřižené minuty a zastřelený králík
Studio nakonec radikálně zkrátilo stopáž, zmizelo z ní podle některých zdrojů až sedmdesát minut materiálu. Kassovitz ovšem tvrdil, že šlo zhruba o patnáct minut. Když Diesel po půl roce viděl výsledek, žertoval, zda ho filmaři náhodou nenechali na podlaze ve střižně. Film tak vstoupil do kin ve dvou odlišných verzích, přičemž evropská nesestříhaná varianta obsahuje delší úvodní monolog, ve kterém hrdina proklíná Boha, nebo scény, kde zastřelí a s ostatními sní králíka.
Rozdíly se dotkly i celého závěru, ze kterého americká verze vynechala honičku vojáků s Tooropem. Kratší sestřih naopak působí více akčně a ukazuje hlavního hrdinu jako téměř nezničitelného bojovníka. Delší verze naopak obsahuje podrobnější skenování Tooropovy paměti, ze kterého divák zjistí, že hrdina se dříve věnoval teroristickým aktivitám.
Klášter u Karlštejna a letiště na výstavišti
Velká část natáčení probíhala v České republice, kde filmaři využili barrandovské ateliéry i lokace v Ostravě a okolí. V ostravské městské části Poruba se natáčel pád vrtulníku a místní obchody pro tento účel dostaly ruské nápisy. Stovky místních obyvatel z Vítkovic si zase zahrály uprchlíky a nejrůznější epizodní postavy. Asijský klášter představoval lom Velká Amerika u Karlštejna a brněnské výstaviště se v pavilonu C proměnilo v kanadské letiště.
Při bedlivém sledování diváci uslyší i další české stopy. Po projetí jednoho z kruhových objezdů zní na pozadí zřetelná čeština a ruský obrněný transportér ze začátku filmu zastoupil československý vůz SKOT. V březnu 2007 musel štáb české natáčení na dva týdny přerušit kvůli nedostatku sněhu a problémům se stavbou kulis. Chybějící sněhová pokrývka nakonec tvůrce donutila přesunout lyžařskou scénu z východní Evropy do Švédska.
Poskakující kamení a viditelná protéza
Během natáčení vzniklo několik technických nedokonalostí. Když děti v pohraničním městě házejí po autu kameny, některé z nich po dopadu viditelně pruží, protože rekvizitáři použili gumové atrapy. Ve scéně ze sprchy v hotelu funguje zrcadlo jako monitor se živým přenosem, který se mírně zpožďuje, v jednom okamžiku ovšem obraz předběhne skutečný hercův pohyb a prozradí tak předtočený záznam. Podobně neuvěřitelně působí dýchání postav, kterým v mrazivém počasí nejde od úst žádná pára, na rozdíl od zavřených tygrů.
Zvláštně se mění i samotná Aurora. Ačkoli dívka vyrostla v naprosté izolaci odlehlého kláštera, v několika záběrech má oholené nohy a podpaží. V raných scénách je navíc vidět, že má propíchnutý jazyk se zlatým šperkem, který v pozdějších fázích cesty mizí. Drobné chyby se nevyhnuly ani hlavnímu hrdinovi. V závěru filmu má Toorop v laboratoři kovovou protézu nohy, ale při chůzi k posledním zničeným autům kamera odhalí jeho běžný lidský kotník.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).