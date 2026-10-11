ANO vyhlásilo vítězství. Neúspěch holt přizná jen férový hráč

Když jsem včera sledoval tiskovou konferenci hnutí ANO, která se týkala výsledků komunálních a senátních voleb, nic moc mě nepřekvapilo. Výsledky hnutí ANO byly ve srovnání s předchozími volbami slabší, o čemž není možné nijak výrazně pochybovat. Přesto se u pultíku kroutil viditelně nervózní premiér s Karlem Havlíčkem a oba hovořili v tom smyslu, že jejich hnutí volby vyhrálo. Nuž, přiznání neúspěchu prostě bolí a ne každý to dokáže.
Komunální volby jako referendum o vládě?
Tato hovořil Babiš v době, kdy jeho strana byla v opozici. Když přišel nyní stejný dotaz, nicméně v úplně jiné situaci. ANO je stranou s nejvyššími preferencemi a nesilnější pozici. A co na to Babiš? Odpověděl jednoduchou otázkou. Jako že máme podat demisi? Už tato nervózní odpověď a absence sebereflexe vycházející z neúspěchu působila víceméně trapně. Jako by malému klukovi vzali z kyblíčku pět lopatiček a on vykřikoval, že má ještě jednu, která je nejhezčí, takže vyhrál.
Havlíček dokonale ukryl neúspěch a notoval si s Babišem
Bagatelizace neúspěchu je také poměrně klasickou záležitostí u lidí, kteří nedokážou přijmout prohru. Karel Havlíček se rozpovídal v tom smyslu, že někde jejich hnutí posílilo a někde ztratilo, což je zcela normální. Také dodal, že se lépe útočí z opozice, čímž jasně ukázal, že se neúspěch nepřipouští.
Proč nebyli na pódiu i jiní členové strany?
Když minule hnutí ANO vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny, Babiš dotančil na pódium, hrála muzika, všichni členové hnutí slavili. Kde byli nyní, když hnutí ANO vyhrálo komunální a senátní volby? Tak nějak jsem se je snažil najít, ale hledal jsem marně. Viděl jsem jen dva politiky, z nichž jeden byl podrážděný. Oba pak v tichosti z tiskové konference zmizeli. Asi přirozená skromnost vítězů.
Tip: Babiš by klidně zrušil dotace. Vždyť Agrofert není jeho.
Rozhodnou povolební rozhovory
Jasně, všechno se na radnicích ještě upeče a v druhé kolo senátních voleb je také před námi. Obyčejná slova o tom, že si výsledky představovali jinak, ale ze slov představitelů hnutí ANO přijít mohla, spíše by jim pomohla. Maskování neúspěchu vyhlášením vítězství je podivné a prazvláštní.
Zdroje info: Autor, https://tv.idnes.cz/zive/tiskova-konference-ano-k-vysledkum-voleb.V261010_165651_idnestv_pech
Karel Havlíček a Andrej Babiš/ Náhledové foto Karel Havlíček/Meta
The post ANO vyhlásilo vítězství. Neúspěch holt přizná jen férový hráč
first appeared on Epeníze
.