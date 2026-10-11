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ANO vyhlásilo vítězství. Neúspěch holt přizná jen férový hráč

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Dennívýzva
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Když jsem včera sledoval tiskovou konferenci hnutí ANO, která se týkala výsledků komunálních a senátních voleb, nic moc mě nepřekvapilo. Výsledky hnutí ANO byly ve srovnání s předchozími volbami slabší, o čemž není možné nijak výrazně pochybovat. Přesto se u pultíku kroutil viditelně nervózní premiér s Karlem Havlíčkem a oba hovořili v tom smyslu, že jejich hnutí volby vyhrálo. Nuž, přiznání neúspěchu prostě bolí a ne každý to dokáže.
Karel Havlíček a Andrej Babiš

Karel Havlíček a Andrej Babiš

Zdroj: Karel Havlíček/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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