Na kabátu nezáleží. Přátelství Babiše a Orbána jako mediální konstrukt

Současná politika v podání mnoha politiků není o tom, že zastávají nějaké hodnoty a uznávají určité lidi. Bohužel. Často spočívá spíše v tom, že se kamarádí s těmi, kteří se dostanou k moci. To je bohužel špatně. Převlékání kabátů nikdy není tím, čím by se férový a solidní politik mohl chlubit. Když jsem naposledy slyšel Andreje Babiše hovořit o tom, že jeho přátelství s Viktorem Orbánem je jenom mediální konstrukt, chtělo se mi smát i brečet zároveň. Jakmile cítím, že někdo lže, mám to tak vždycky.
Přátelství Babiše a Orbána bylo viditelné
Vždyť v Bruselu zakládali společné frakce. Ještě nedávno se právě v tomto evropském městě setkali. Vřelých fotografií je na sociálních sítích takřka nespočet. Babiš podporoval Orbána i ve volbách. Otevřeně o své podpoře hovořil. Stejně tak podporoval i Orbán samotného Babiše. Nyní se ale jedná zjevně o výmysl médií. Novináři jsou holt velcí vypravěči a dokážou vymyslet jakákoli přátelství, jen co je pravda.
Záznam o bleskové amnézii a převlečení kabátu:
Náš Odbor pro ohebnost páteře právě naměřil nový rekord. Když redaktorka připomněla premiérovi jeho dlouholeté spojenectví s Viktorem Orbánem, dozvěděli jsme se šokující zjištění: „To jste hlavně říkali vy, média!“
Roky objímání, společné zakládání frakce v Bruselu i zvaní Orbána na mítinky do Česka byla zjevně jen novinářská halucinace. Jakmile Orbán prohrál volby, Babiš ho hodil přes palubu rychlostí blesku, stoupnul si vedle jeho přemožitele Magyara a ohlásil s ním „absolutní soulad“.
A jako bonus si ještě posteskl, jak moc Magyarovi závidí ústavní většinu bez koaličních partnerů. Tomio a spol. jistě děkují za milý vzkaz!
Založeno do složky „Kam vítr, tam plášť“.
— Posudkář (@Posudkar) October 29, 2026
Absolutní soulad s Magyarem
Co už, Viktor Orbán drtivě prohrál ve volbách, a tak je třeba naladit jinou notu, převléct jiný kabát. Náš premiér nyní začne prohlašovat, že je s přemožitelem Orbána Magyarem v absolutním souladu. To je přinejmenším zvláštní. Jsem přesvědčený, že sám Magyar zastává diametrální odlišnou politiku než jeho předchůdce. Mohu se ale mýlit. Vzhledem k tomu, že ale Orbána prohlásil za mafiánského bosse přímo před Babišem, je situace jasná.
Tip: Podstatné je, co já chci. Věta dokonale vystihující Andreje Babiše.
Pohoda versus podráždění?
Když jsem se díval na samotného Pétera Magyara, působil na mě velmi uvolněně. Usmíval se a hovořil velmi rázně a jasně. Silně mi připomínal našeho pana prezidenta. Pak jsem se podíval na našeho pana premiéra a viděl jsem unaveného člověka, který popře svého kamaráda a hovoří o politickém pragmatismu. Tlak na něj musí být neuvěřitelný. Divit se asi nelze.
Vzkaz Motoristům a Okamurovi?
I ten Babiš nejspíše vyslal. Prostě a jednoduše si při své řeči posteskl, že Magyarovi závidí ústavní většinu bez koaličních partnerů. To mu asi musí někteří borci typu Macinky, Turka, Okamury a dalších hodně pít krev. Nebo ne?
Zdroje info: Autor, X, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-stredni-evropa-orban-je-mafiansky-boss-rekl-magyar-pred-babisem-319120
Viktor Orbán a Andrej Babiš: Náhledové foto Andrej Babiš/Meta
The post Na kabátu nezáleží. Přátelství Babiše a Orbána jako mediální konstrukt
first appeared on Epeníze
.