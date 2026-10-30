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Na kabátu nezáleží. Přátelství Babiše a Orbána jako mediální konstrukt

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Dennívýzva
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Současná politika v podání mnoha politiků není o tom, že zastávají nějaké hodnoty a uznávají určité lidi. Bohužel. Často spočívá spíše v tom, že se kamarádí s těmi, kteří se dostanou k moci. To je bohužel špatně. Převlékání kabátů nikdy není tím, čím by se férový a solidní politik mohl chlubit. Když jsem naposledy slyšel Andreje Babiše hovořit o tom, že jeho přátelství s Viktorem Orbánem je jenom mediální konstrukt, chtělo se mi smát i brečet zároveň. Jakmile cítím, že někdo lže, mám to tak vždycky.
Orbán a Babiš

Orbán a Babiš

Zdroj: Babiš/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 13:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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