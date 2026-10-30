Je Turek kulturní barbar? Neznat Pelíšky u nás přece nejde

Poslanec a zmocněnec pro Green Deal opět poukázal na svou vlastní neznalost. Jednoznačně o tom svědčí jeho post na sociální síti X. Reagoval na státní vyznamenání, které obdržel režisér Jan Hřebejk. Turek poznamenal, že do včerejška nevěděl, kdo je jakýsi Jan Hřebejk. Prý je ale kromě točení filmů s cílenou romantizací odporné komunistické éry autorem zcela nepřijatelných příspěvků. Ty následně všechny na svém profilu na sociální síti X vypsal. Najednou je znal. Alespoň tak.
Pokud neznáte Pelíšky, jste buď kulturní barbar, nebo lhář
Jestliže nezná Filip Turek tento legendární film, který chodí xkrát za rok v televizi, minimálně jednou však na Vánoce, pak je to divné. Kdybych neznal Pelíšky, považoval bych se za naprostého kulturního barbara a člověka, kterého vůbec nezajímá tuzemská tvorba. Rozhodně bych také nepsal o idealizaci komunistické éry. Vyznění Pelíšků je přece úplně opačné. Tedy já jsem je viděl. Filip Turek ne. Tvrdit to ale může, čímž ukazuje vlastní neznalost. Možná Pelíšky ale viděl. Pak tedy musí lhát, že pana Hřebejka neznal.
Do včerejška jsem nevěděl, kdo je jakýsi Hřebejk, ale prý krom točení filmů s cílenou romantizací odporné komunistické éry je ještě reálným autorem zcela nepřijatelných příspěvků. Ne upravených, částečně podvržených, či 20 let starých, ale nedávných a evidentně pravých a dohledatelných…
* „Miloš Zeman je mstivá píča, abych to vyvážil.“ (2022)
* „Bohdalová není svině, Zeman zrůda je…“ (2022)
* „Parta naprostých imbecilů, kurev, psychopatů a nácků.“
* „…svítí na cestu do prdele…“
* „Každý, kdo se z Trumpa nepoblil […] je u mě debil.“ (2025; výňatky z jednoho příspěvku)
* „Komunistické kolaboratské obludky, zalezte do kanálu a šoupejte nohama.“ (2025)
* „Chcete o sobě a svých dětech nechat rozhodovat úplné dementy – volte SPD.“
* „Proruské bolševické kurvy…“
* „…upištěnej pablb…“ (2025; výňatky z jednoho příspěvku)
* „…tahle odporná ruská filcka…“ (o Tomiu Okamurovi, 2026)
* „Podle mě je natolik hloupý, že se do toho nechal zatáhnout.“ (o Otu Klempířovi, 2026)
* „Myslím, že jsme měli strašné ministry kultury i předtím, akorát tu svoji imbecilitu nedávali tak okázale najevo.“ (2026)
* * „Jděte do hajzlu vy sráči!“
* „Jdi do prdele ty pozére Radime Procházko i s celým Akademickým senátem.“
* „Jděte do prdele vy antisemitští dobytkové…“
(Říjen 2025, jeden příspěvek.)
* „…pornografická a náglovská srágora z ruské prdele, jako je celý doktor Rajchl, kterého se štítíme…“
* „Žalobu nezvažuji, protože by se to tomu k*eténovi líbilo.“
(Březen 2026.)
* „Úplně debilní ožrala a naprostý pitomec vyhrožuje novináři, děsný.“
(Duben 2026, o Radku Vondráčkovi.)
* „Macinka, Turek nebo Klempíř jsou jen ubozí idioti a jejich voliči ještě větší.“
* „Babiš je rakovina.“
(Citováno v srpnu 2026.)
* „Jste fakt už blázni? Naivky? Anebo svině?“
(Únor 2026, k České televizi.)
* „Kdo volí ANO, volí tyhle naprosté dementy.“
* „…aby nebránili vládnout těmto naprostým ichtylům.“
(Září 2022.)
* „…poslední zku*vený ruský voják…“
* „…s celou zkur*enou okupační armádou…“
* „…do zaostalého a zkur*eného Ruska…“
* „…zkur*ený ruský válečný zločinec a diktátor z KGB Putin…“
(Červen 2022, výňatky z jednoho příspěvku; hvězdičky ponechávám podle zdroje.)
* „Čůrák jeden zasranej.“ (Červen 2021.)
* „Smradlavej, nechutnej a prolhanej píčus, o kterýho bych si neopřel kolo.“ (Duben 2021, o Miloši Zemanovi.)
— Filip Turek (@DolphSegal) October 29, 2026
Proč se tahá špína na Hřebejka?
Ano, Jan Hřebejk měl spousty ostrých vyjádření k politikům a k politické scéně všeobecně. Vyznamenání ale obdržel za svou tvorbu, která je nepochybně obřím přínosem tuzemské kinematografie. Tedy dle odborníků.Filip Turek, který pravděpodobně neviděl Pelíšky, se mezi ně stoprocentně nepočítá.
Tip: Turek típající doutník do větrníků. Ztělesnění nechutnosti a pohrdání prací druhých.
Filip by chtěl také státní vyznamenání?
Možná ano. Proto se takto opět na síti trapně odkopal. Bohužel, za závodění s malými dětmi se vyznamenání nedává. Stejně tak ani za jízdu ve dvousetkilometrové rychlosti a za bouračku se sanitním vozem. Vyznamenání není ani za rasistické a xenofobní poznámky. Ne, ani pořady s Xaverem v XTV nejsou považovány odborníky za kvalitní kinematografii. Prostě si bude muset Turek najít jinou oblast, kde bude vynikat. Jistě je jich hodně.
Režisér Jan Hřebejk: Foto PfefferT https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_H%C5%99ebejk_2023_portrait_crop.jpg
Poučení je na místě
Já bych Filipu Turkovi doporučil právě zhlédnutí Pelíšků, Pupenda, filmu Horem pádem, kde by se možná i našel, případně se může podívat na Šakalí léta a trochu si zatančit. Také jsem do jisté doby žil v přesvědčení, že slovo turek znamená kávu, případně s velký T šlo o experta na F1. Nyní se smiřují s tím, že znám i jiný význam tohoto slova. S kulturou ale nic společného nemá.
Zdroje info: Autor, X
Filip Turek: Náhledové foto Filip Turek /Meta
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