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Je Turek kulturní barbar? Neznat Pelíšky u nás přece nejde

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Dennívýzva
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Poslanec a zmocněnec pro Green Deal opět poukázal na svou vlastní neznalost. Jednoznačně o tom svědčí jeho post na sociální síti X. Reagoval na státní vyznamenání, které obdržel režisér Jan Hřebejk. Turek poznamenal, že do včerejška nevěděl, kdo je jakýsi Jan Hřebejk. Prý je ale kromě točení filmů s cílenou romantizací odporné komunistické éry autorem zcela nepřijatelných příspěvků. Ty následně všechny na svém profilu na sociální síti X vypsal. Najednou je znal. Alespoň tak.
Filip Turek

Filip Turek

Zdroj: Filip Turek /Meta
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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