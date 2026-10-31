Tuhle věc nikdy nemyjte v myčce. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč ji musí po roce vyhodit

Po večeři je dřez plný a na sporáku stojí pánev od míchaných vajec. Na dně má symbol myčky, tak proč se s ní mazat? Pánev s nepřilnavým povrchem takhle končí v koši myčky v mnoha domácnostech a dlouho se nic neděje. Pak se jednoho rána vajíčko přilepí ke dnu a nechce se pustit.
Co pánvi v myčce ubližuje
V plném koši se nádobí dotýká a pánev může při mytí narazit do sousedního hrnce nebo se otřít o kovové hroty koše. Na nepřilnavém povrchu pak mohou zůstat drobné rýhy nebo otlučená místa.
Druhou potíží jsou silné prostředky do myčky. Spolu s horkou vodou povrch postupně narušují. Jídlo se pak na pánev víc přichytává.
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Háček je v tom, že poškození nemusí být hned vidět. Zpočátku si skoro ničeho nevšimnete, jen vajíčko klouže o něco hůř. Časem se mohou objevit skvrny nebo mapy a povrch se začne místy odlupovat. Škrábance už nic nespraví a pánev přijde o vlastnost, kvůli které jste ji kupovali. Povrch, který mohl vydržet několik let, tak může dosloužit mnohem dřív.
Symbol na dně ještě nic neslibuje
Německá organizace Stiftung Warentest ve svém testu pánví zjistila, že u většiny testovaných kusů prodejce myčku povoluje. V radách aktualizovaných v červenci 2026 přesto doporučuje mýt pánve s povrchem ručně. Stejně to vidí spotřebitelské poradny i někteří výrobci pánví. Jak dopadly jednotlivé pánve, najdete ve zdrojích pod článkem.
Keramický povrch spotřebitelské poradny do myčky výslovně nedoporučují. Nepřilnavost navíc obvykle ztrácí dřív než PTFE, známé jako teflon.
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Myčka ale nevadí všem pánvím stejně. Než nějakou vložíte do koše, podívejte se na symbol na dně nebo na obalu a do návodu. Když výrobce myčku nepovoluje, nepřichází v úvahu.
Pánev Do myčky? Proč nerez bez povrchu obvykle ano snese ji, pokud má vhodnou rukojeť litina ne rezaví nepřilnavý povrch PTFE raději ručně povrchu škodí nárazy a mycí prostředky keramický povrch ne poradny ho do myčky výslovně nedoporučují Ruční mytí zabere chvilku
Neporušený nepřilnavý povrch se myje snadno. Stačí tři kroky:
Přečtěte si také: Ani soda, ani ocet. Sypu 2 lžičky tohoto do konvice a vodní kámen zmizí bez drhnutí Nechte pánev vychladnout. Rozpálenou ji nedávejte pod studenou vodu, protože by se mohla zdeformovat a povrch by utrpěl. Zbytky jídla setřete papírovou utěrkou. Často pak stačí pánev jemně opláchnout. Když je potřeba víc, použijte teplou vodu, kapku saponátu a měkkou houbičku.
Drátěnku a drsné čisticí prášky nebo krémy nechte ve skříňce.
Zbytky jídla z vychladlé pánve stačí setřít papírovou utěrkou, často pak postačí jemné opláchnutí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co pánvi zkracuje život dál
Povrch trápí i ostré kovové náčiní. Bezpečné je dřevo nebo silikon. U některých řad výrobci povolují i kovové náčiní, nože, vidličky a metly ale do pánve nepatří nikdy. Co platí pro tu vaši, zjistíte na obalu.
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Hlavně keramickým pánvím nesvědčí nerafinovaný, tedy panenský olivový olej. Při vysoké teplotě se na povrchu zapeče a nepřilnavost tím trpí. Kyselá jídla, třeba rajskou omáčku, v pánvi nenechávejte stát.
Pánvi škodí i přehřívání. Podle Spolkového institutu pro hodnocení rizik (BfR) a jeho odpovědí na časté otázky z července 2025 se PTFE povrch asi od 360 °C může rozkládat a uvolňovat do vzduchu zdraví škodlivé látky, a to bez viditelného kouře. Hrozí to hlavně u prázdné pánve rozpalované na vysoký výkon, zvlášť na indukci a plynu, kdežto s jídlem nebo vodou se povrch takové teploty prakticky nedočká. Výpary škodí i ptákům.
Škrábanec není rozsudek
Nepřilnavost dřív či později zeslábne u PTFE i keramiky. Při šetrném zacházení ale povrch může vydržet několik let a mírné škrábance nejsou důvod k panice. Spolknuté částice PTFE podle BfR projdou tělem nestrávené a podle dosavadních poznatků neškodí. Mírně poškrábaný, ale celistvý povrch proto můžete dál používat.
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Silně poškrábanou nebo loupající se pánev je lepší vyřadit, i proto, že účinek těch úplně nejmenších částic na tělo zatím není prozkoumaný. Výměna se vyplatí také ve chvíli, kdy se jídlo lepí mnohem víc než dřív. Novou pánev pak myjte ručně hned od začátku, ať jí nepřilnavost vydrží co nejdéle. Ve skříňce jí prospěje, když na jejím povrchu neleží holé dno jiné pánve. Stačí mezi ně přeložit kuchyňskou utěrku nebo jinou měkkou vložku.
Zdroje: https://www.ceskestavby.cz/clanky/uklid-po-stedrovecerni-veceri-muze-se-teflonove-nadobi-myt-v-mycce-35499.html, https://www.blesk.cz/clanek/831968, https://www.bfr.bund.de/fragen-und-antworten/thema/ausgewaehlte-fragen-und-antworten-zu-geschirr-mit-antihaftbeschichtung-aus-ptfe-fuer-das-braten-kochen-und-backen, https://www.verbraucherzentrale.de/faq/pfannen-und-pfas-wie-gefaehrlich-ist-die-teflonbeschichtung-50076, https://www.vzhh.de/node/5453, https://utopia.de/ratgeber/wie-gefaehrlich-sind-kratzer-in-der-pfannenbeschichtung-das-sagen-expertinnen_638596/, https://utopia.de/ratgeber/nicht-spuelmaschinengeeignet-dinge-die-nicht-in-die-spuelmaschine-gehoeren_91110, https://madeincookware.com/blogs/can-non-stick-pans-go-in-the-dishwasher, https://www.idealhome.co.uk/all-rooms/cookware/whats-the-shelf-life-of-a-non-stick-pan, https://energozrouti.cz/clanek/teflonove-panvicky-cesi-miluji-pokud-se-ale-na-pavicce-objevi-toto-uz-ji-nepouzijte-ani-jednou, https://www.test.de/Pfannen-im-Test-5440108-5693126/