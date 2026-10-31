Tuhle věc nikdy nedávejte do myčky. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim po roce vypadá jako z bazaru

Palačinka se přilepí ke dnu, při obracení se roztrhne a okraj se připálí. Pánev přitom není stará. Doma ji máte zhruba rok a po každém smažení putuje poctivě do myčky.
Zvenku je šedivá a matná jako kousek z bazaru. Ten pohodlný zvyk má spousta domácností a pánvi škodí víc, než by se zdálo.
Horká voda, chemie a trysky najednou
Pánvi s nepřilnavým povrchem, které se běžně říká teflonová, myčka nesvědčí. V myčce na povlak působí najednou horká voda, prostředky do myček a proud z tlakových trysek. Vrstvu, po které jídlo klouže, mohou postupně oslabit, takže se časem může začít loupat.
Přečtěte si také: Ani soda, ani ocet. Sypu 2 lžičky tohoto do konvice a vodní kámen zmizí bez drhnutí Horká voda, prostředky do myček a tlakové trysky mohou nepřilnavý povlak postupně oslabit. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Myčka škodí i keramickým povlakům, kterým nepřilnavost také časem ubývá. Během mytí může pánvi uškodit i nádobí, které leží vedle ní. V plné myčce mohou kovové příbory a hrnce nepřilnavou vrstvu odřít nebo z ní vyrazit kousek.
Podle čeho poznáte, že pánev trpí
Jak rychle se škoda projeví, záleží podle jednoho z výrobců na konstrukci pánve. Některá snese myčku opakovaně, jiná se může začít loupat od okraje už po prvním mytí. I ta odolnější ale v myčce stárne rychleji. Všímejte si těchto znaků:
jídlo se víc lepí a připaluje, i když povlak vypadá ještě celý, povlak se loupe, často nejprve na okraji, uvnitř pánve jsou skvrny nebo se změnila barva, hliníkové tělo zvenku zmatnělo, zešedlo či ztmavlo a ztratilo lesk. Co znamená nápis „vhodné do myčky“ Přečtěte si také: Babiččin trik na rajskou omáčku zná málokdo. Stačí 1 lžíce na konci a už nikdy nebude kyselá
Řada pánví takové označení má, například některé modely od Tescomy. Takové označení slibuje jen to, že se pánev v myčce nerozpadne. Neříká nic o tom, jak dlouho vám vydrží, a proto někteří výrobci i u takových pánví doporučují dřez.
Výrobce WMF má v českém návodu jasno: do myčky smějí jen jeho pánve bez nepřilnavé vrstvy. Pánve s povlakem do ní nepatří, protože by jim dnešní tablety a gely do myček mohly ublížit. Návod k myčkám Bosch zase radí mýt v nich jen nádobí, které jeho výrobce označil jako vhodné. Vodítkem je tedy návod a značení vaší konkrétní pánve.
Vyplatí se myslet i na záruku. Podle záručních podmínek v návodech Tescomy a WMF se nevztahuje na škrábance a mechanické poškození nepřilnavého povlaku. U Tescomy navíc ani na vady, které vznikly používáním v rozporu s návodem.
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Ruční mytí je jednoduché:
Horkou pánev nemyjte, nechte ji zchladnout, a když je na dně něco přischlého, zalijte ji chvíli vodou. Umyjte ji měkkou houbičkou a běžným saponátem. Na povlak nepoužívejte nic, co drhne nebo leptá. Povlak lehce potřete olejem, jak radí WMF. Tescoma doporučuje tenkou vrstvu oleje už před prvním použitím.
Když už pánev do myčky dát musíte, zvolte program s nižší teplotou. Po skončení ji hned vyndejte a osušte, aby na ní ve vlhku nevznikaly skvrny.
Pánev s nepřilnavým povrchem stačí umýt ručně měkkou houbičkou a běžným saponátem. Ilustrační foto. Zdroj: Meaghan / Pexels.
Bez obav můžete do myčky dávat nerezovou pánev bez povlaku, jen pozor na plastovou rukojeť. Litina a kované železo tam nepatří, protože rezaví.
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Mnoho lidí vyděsí představa, že kousek povlaku skončí v jídle. Německý Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) v odpovědích na časté otázky z prosince 2018 uvádí, že spolknuté drobné částečky PTFE zdraví neškodí. Materiál je chemicky netečný, tělo ho nestráví a vyloučí.
Německé spotřebitelské poradny Verbraucherzentrale přesto v září 2026 doporučily silně poškrábanou pánev pro jistotu vyměnit. Účinky nejmenších mikro- a nanočástic PTFE totiž zatím nejsou prozkoumané.
Pozor si dejte i u plotny. Prázdná pánev s PTFE se podle BfR rychle přehřeje a nad 360 °C se povlak rozkládá a uvolňuje jedovaté výpary. Prázdnou pánev proto nerozpalujte a nenechávejte ji na zapnuté plotně. Výrobci radí vařit na nízký až střední výkon, který povlak šetří.
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Zdroje: https://www.blesk.cz/clanek/831968, https://energozrouti.cz/clanek/nadobi-z-tohoto-materialu-nikdy-nedavejte-do-mycky, https://www.ceskestavby.cz/clanky/v-mycce-nadobi-muzete-vyprat-necekane-predmety-nektere-tam-ale-urcite-nepatri-29221.html, https://media3.bosch-home.com/Documents/9001960494_B.pdf, https://www.tescoma.cz/file-open/411029/597870_manual.pdf, https://dwn.alza.cz/manual/78752, https://www.tastingtable.com/857241/why-its-a-bad-idea-to-put-nonstick-cookware-in-the-dishwasher, https://www.verbraucherzentrale.de/faq/pfannen-und-pfas-wie-gefaehrlich-ist-die-teflonbeschichtung-50076, https://www.bfr.bund.de/cm/343/ausgewaehlte-fragen-und-antworten-zu-geschirr-mit-antihaftbeschichtung-aus-ptfe-fuer-das-braten-kochen-und-backen.pdf, https://dam.groupeseb.com/m/581bcccb96ed0faa/original/Safety-instructions_for_cookware_2026-pdf.pdf, https://madeincookware.com/blogs/can-non-stick-pans-go-in-the-dishwasher