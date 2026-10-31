Kuchařky ze školních jídelen to dělají 30 let. Rajská omáčka díky 1 kroku nikdy nebude kyselá ani vodová

Vývar bublá, do hrnce putuje celý protlak a omáčka se hned barví do sytě červena. Pak přijde ochutnávka: rajská je ostrá, trochu plechová a řídká jako polévka. Přitom patří ke stálicím jídelníčků školních jídelen a velké kuchyně ji vaří klasickým postupem, ve kterém má protlak své pevné místo. O chuti omáčky se rozhoduje ještě předtím, než do hrnce nalijete první naběračku vývaru.
Proč protlak z plechovky chutná jako plech
Protlak, jak ho vytlačíte z tuby nebo vyklopíte z plechovky, chutná ostře, kovově až trpce. Když ho vmícháte rovnou do vývaru, tahle chuť surového protlaku v omáčce zůstane.
Tekutina v hrnci se totiž zastaví na bodu varu, tedy kolem 100 °C, kdežto tuk se rozpálí mnohem víc. Teprve na něm začnou cukry z protlaku karamelizovat. Ostrost se zakulatí a z protlaku se stane základ s hlubší, masovější chutí. Té se říká umami a stojí za ní glutamáty. Ve vývaru se tahle proměna nestane, ani když se omáčka vaří dlouho.
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Klasický postup, který znají velké kuchyně i domácí recepty, drží jasné pořadí:
Na tuk dejte kořenovou zeleninu, hlavně mrkev, a restujte ji do zlatova, klidně až do tmava. Přidejte cibuli. Do hrnce jde později, aby se nepřipálila. Vmíchejte protlak a mouku a opékejte je na tuku spolu se zeleninou. Teprve potom začněte podlévat vývarem.
Jestli má přijít dřív protlak, nebo mouka, se recept od receptu liší. Obojí ale musí projít tukem. Mrkev opečená do tmava pak omáčce přidá přirozenou sladkost i hezčí barvu.
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V českých receptech najdete pro opékání protlaku dobu od zhruba jedné minuty až po asi pět minut pomalého restování. Hodinky tu rozhodují méně než oči. Hotovo je ve chvíli, kdy se z křiklavé červené stane tmavší, do hněda laděná cihlová.
Častou chybou je spěch. Protlak se jen prohřeje, hned přijde vývar a ostrá chuť zůstane v omáčce. Mějte proto vařečku v ruce, míchejte a počkejte na změnu barvy.
Hustá omáčka chce čas
Mouka opečená spolu s protlakem omáčku zahustí, jen ji musíte nechat pořádně provařit, a to aspoň 15–20 minut. Teprve během té doby mouka nabobtná a omáčku opravdu zahustí. Zároveň přestane být cítit syrovým těstem a žaludek ji snese lépe.
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Ze začátku lijte vývar jen po troškách a metličkou ho zapracujte do opečeného základu, než přidáte další. Omáčka se nakonec stejně mixuje nebo cedí, takže drobná hrudka nic nezkazí.
Hustotu dolaďte až na konci trochou vývaru nebo vody. Rajská s moukou navíc přes noc ještě zhoustne, takže při ohřívání jí stačí lžíce vody.
Sladkokyselá, jak má být
Kyselost z rajské úplně mizet nemá. Česká verze je sladkokyselá a ocet nebo citron se do ní přidávají záměrně. Opečený protlak obrousí ostrou, kovovou hranu, takže kyselá složka pak s cukrem tvoří rovnováhu. Správná rajská má na jazyku nejdřív lehce sladký dojem, který vzápětí vyrovná kyselejší tón rajčat.
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Cukr přidávejte až na konci. Recepty se v dávce hodně rozcházejí, některým stačí lžíce, klasická verze počítá až se zhruba 100 g. Sypte ho postupně a mezitím ochutnávejte. Na úplný závěr můžete omáčku zjemnit kouskem studeného másla nebo trochou smetany, po másle už ji ale nevařte.
Ve školních jídelnách se rajská objevuje na jídelníčku pravidelně. Už v roce 2010 ji v anketě regionálního týdeníku Sedmička uváděli mezi oblíbenými jídly žáci několika základních škol z Písku a Strakonic. Kdo si chce takovou omáčku uvařit doma, ať začne protlakem opečeným na tuku do cihlova a mouku nechá v klidu provařit.
Zdroje: https://cooklikeczechs.com/rajska-omacka-czech-style-tomato-sauce/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-rodinne-stribro-klasicke-ceske-omacky-40013903, https://www.expats.cz/czech-news/article/in-the-czech-kitchen-make-a-rich-slow-cooking-tomato-gravy, https://www.thedailymeal.com/1264762/tomato-paste-timing-mistake, https://www.yahoo.com/lifestyle/cooking-tomato-paste-good-cook-110000195.html, https://www.tastingtable.com/1299609/most-famous-tomato-sauce-czech-cuisine-pairs-well-beef, https://www.skrblik.cz/navod/jak-dlouho-varit-mouku, https://forbes.cz/esence-letniho-vareni-dokonale-plnene-papriky-s-rajskou/, https://www.e15.cz/magazin/skolaci-maji-radi-livance-nebo-smazak-vyskrtli-by-mlekovou-polevku-848979, https://czechgastronomy.com/?p=273, https://forbes.cz/hezky-cesky-naucte-se-perfektni-rajskou-omacku-snadny-bylinkovy-knedlik/