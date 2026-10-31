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Kdo si tohle přivezl v 70. letech z Bulharska, dnes sedí na pokladu. Prodávající za to chtějí i 4 000 Kč

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Dennívýzva
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Při vyklízení chalupy se v kredenci najde hnědý džbán se šesti kalíšky. Pokrývá ho lesklá glazura a po bocích mu stékají barevné kapky. Kdo za socialismu jezdil k moři do...
Kdo si tohle přivezl v 70. letech z Bulharska, dnes sedí na pokladu. Prodávající za to chtějí i 4 000 Kč

Kdo si tohle přivezl v 70. letech z Bulharska, dnes sedí na pokladu. Prodávající za to chtějí i 4 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 04:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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