Kdo si tohle přivezl v 70. letech z Bulharska, dnes sedí na pokladu. Prodávající za to chtějí i 4 000 Kč

Při vyklízení chalupy se v kredenci najde hnědý džbán se šesti kalíšky. Pokrývá ho lesklá glazura a po bocích mu stékají barevné kapky. Kdo za socialismu jezdil k moři do Bulharska, pozná ten tvar okamžitě. Na českých bazarech dnes takových kousků visí desítky a představy majitelů o ceně se hodně liší. Nejvyšší cenu ale prodávající chce za celou sbírku. Kolik kupci opravdu zaplatí, z inzerátů nevyčtete.
Kapky z bulharského Trojanu
Prodávající takové nádobí často označují jako trojanskou keramiku, v inzerátech také Troyan. Poznáte ji podle hnědé pálené hlíny, lesklé glazury a kapkovitých vzorů, kterým se říká trojanská kapka. Část inzerátů ji datuje do 70. a 80. let.
Jméno nese po Trojanu, městě ve středním severním Bulharsku s bohatými ložisky jílu a s tradicí užitkové keramiky. Podle keramika Rumena Georgieva, který o tom v srpnu 2024 mluvil v rozhovoru pro Sharena Fabrika, nahradily malé dílny po roce 1944 státní továrny. Ve městě podle něj fungovaly tři keramické závody, každý zhruba s 500 lidmi, a nádobí s kapkou z nich vycházelo ve velkém. Po roce 1989 se postupně zavíraly.
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Za socialismu se Čechoslováci k moři dostali prakticky jen do spřátelených zemí a Bulharsko patřilo k hlavním cílům letních dovolených. V samotném Bulharsku se dnes tradici snaží zachránit. Podle zprávy agentury BTA z října 2024 navrhly Muzeum řemesel Trojan a obec Trojan zapsat tradiční trojanskou keramiku do bulharského registru nehmotného dědictví jako živé dědictví v ohrožení.
Kolik za ni chtějí na bazarech
Koncem října 2026 vracelo hledání „bulharská keramika“ na Bazoši 60 inzerátů. Nejvyšší cenu z nich, 4 000 Kč, chtěl prodávající za ručně malovanou trojanskou keramiku: džbány, džbánky, popelníky, vázy a další kusy. Částka platí za celý soubor a jde jen o požadovanou cenu.
Běžná nabídka je mnohem skromnější. Na Bazoši a na dvou dalších tržištích vypadaly ceny ve stejné době takto:
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Tržiště Nejvyšší požadovaná cena Jak vypadá běžná nabídka Bazoš 4 000 Kč (inzerát s více kusy) prostřední cena 230 Kč, asi sedm z deseti nabídek do 500 Kč, jen 5 nabídek od 1 000 Kč výš Vinted 3 000 Kč stovky výsledků hledání Aukro u zobrazených nabídek do 550 Kč 11 nabídek, zobrazené aukce bez příhozu Víc chtějí jen za celé sady
V inzerátech se nejčastěji objevují čajové a kávové soupravy s konvicí a cukřenkou, džbány s kalíšky a karafy. Nechybí ani nástěnné talíře, vázy a soupravy na víno či pálenku s nádobami ve tvaru rohů.
Přes 1 000 Kč chtějí prodávající hlavně za velké kompletní soupravy a celé sbírky. Samotný hrnek s podšálkem nebo karafa se nabízí za desítky korun. U většiny kusů tak převažuje hodnota citová.
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Glazovaná keramika může do jídla uvolňovat olovo a kadmium, nejvíc do kyselých nebo horkých pokrmů a nápojů. Rozhoduje i to, jak pečlivě se nádobí v peci vypalovalo. Když výpal nebyl dost důkladný, může se olovo z glazury uvolňovat do jídla. U starého nádobí neznámého původu proto riziko bez testu vyloučit nejde. Podle amerického úřadu FDA se opatrnost vyplatí hlavně u kusů s výraznou červenou, oranžovou nebo žlutou barvou a u nádobí, které je otlučené nebo má ošoupanou glazuru. Totéž platí pro ručně dělané nádobí nepravidelného tvaru, starožitnosti a zboží z trhů nebo od neznámého výrobce.
U staré glazované keramiky neznámého původu nejde bez testu vyloučit, že do horkých nebo kyselých nápojů uvolňuje olovo. Ilustrační foto.
Ani důkladné drhnutí nebo převaření ve vodě olovo z glazury nedostane. Prodávají se ale testovací sady s tampony, které při kontaktu s olovem změní barvu. Pokud kus otestovat nemůžete a výrobce nedohledáte, FDA radí zvážit, jestli do něj jídlo a pití dávat i nadále.
Rozumnější je takový kus k jídlu a pití nepoužívat vůbec. Zvlášť nevhodné jsou kyselé a horké pokrmy, třeba čaj s citronem nebo okurky ze sklenice. Kdo má obavy, že z takového nádobí delší dobu jedlo dítě, ať se poradí s lékařem.
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Kdo chce keramiku prodat, ať nabídne celou soupravu pohromadě, protože vyšší ceny se v inzerátech objevují právě u kompletních sad a sbírek. Do inzerátu se hodí fotka všech kusů vedle sebe.
Když se vám s nádobím loučit nechce, dejte mu místo v kredenci nebo na polici. Džbán s kalíšky ozdobí kuchyň, do vázy se hodí suchá kytice a nástěnný talíř oživí prázdnou zeď. K jídlu a pití ho ale bez testu nepoužívejte.
Zdroje: https://www.bazos.cz/search.php?hledat=bulharsk%C3%A1+keramika&crz=20, https://www.vinted.cz/catalog?search_text=bulharsk%C3%A1%20keramika&order=price_high_to_low, https://www.vinted.cz/items/4790772724-bulharska-keramika-vintage, https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=bulharsk%C3%A1%20keramika, https://bnr.bg/post/100173706/the-magic-of-troyan-ceramics, https://en.sharenafabrika.com/craft-stories-rumen-georgiev/, https://www.bta.bg/bg/galleries/bulgaria/344678, https://www.fda.gov/food/environmental-contaminants-food/questions-and-answers-lead-glazed-traditional-pottery, https://www.hygpraha.cz/wp-content/uploads/2023/12/DOD_HSHMP_28_09_2023_PBU_vyrobky_styk-s-potravinami.pdf, https://enrsi.stvr.sk/articles/society/140309/summer-in-a-socialist-friendly-country, https://www.cestujlevne.com/pruvodce/bulharsko/severni-pobrezi/zlate-pisky, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=bulharsk%C3%A1+keramika