Kdo má mléko ve dveřích lednice, kazí si ho sám. Je tam až o 4 °C tepleji a kysne mnohem dřív

K ránu v české kuchyni prostě patří krabice mléka v přihrádce na dveřích. Je hned po ruce, vejde se tam na výšku a do kávy ji člověk vytáhne jediným pohybem. Právě tohle pohodlí ale mléku zkracuje život.
Výrobci chladniček i odborníci na potraviny se v tom shodují a vysvětlení je docela prosté. Stačí vědět, jak se uvnitř lednice rozkládá chlad a co se s ním děje pokaždé, když sáhnete pro snídani.
Do dveří patří omáčky a sirupy
Přihrádky ve dveřích jsou ze všech míst v lednici nejteplejší. Při každém otevření se jako první ocitnou venku v teplé kuchyni, zatímco zadní část chladničky zůstává schovaná. Hodí se proto hlavně pro věci, které vydrží hodně a chlad potřebují spíš kvůli chuti. Typicky jde o:
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Mléko mezi ně nepatří. Kdo ho tam dává, vystavuje ho nejvyšší teplotě, jaká v celé chladničce je.
Nejlepší místo je vzadu na polici
Krabici zasuňte do hloubi chladničky, až ke stěně na prostřední nebo některé z nižších polic. Chlad tam drží nejstabilněji, protože vzduch z kuchyně se při otevření dostane dozadu nejpomaleji. Někteří výrobci chladniček ve svých radách posílají mléko dokonce úplně dolů, kde bývá nejchladněji.
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Kdo si všiml, že mu mléko kysne dřív, než by čekal, má tedy jednoduchou první pomoc. Stačí krabici přestěhovat ze dveří dovnitř a uvolněnou přihrádku přenechat třeba načaté tubě křenu, které výkyvy teploty tolik nevadí. Totéž platí pro trvanlivé mléko, jehož výhoda trvá jen do chvíle, než krabici načnete. Od té doby potřebuje stejnou péči jako mléko z chladicího pultu.
O kolik je ve dveřích tepleji
Přesné číslo se liší lednice od lednice. Servisní technik chlazení, kterého citoval server Sparťanské noviny, při měření v běžném rodinném provozu zjistil, že dveře byly v průměru o 2 až 4 °C teplejší než prostřední police. Že se teplota uvnitř chladničky liší o celé stupně i mezi patry, potvrdila nizozemská studie v odborném časopise International Journal of Food Microbiology. Horní police v domácnostech měly v průměru 7,7 °C, spodní 5,7 °C.
Místo v lednici Teplota Co tam patří Přihrádky ve dveřích nejvyšší v celé chladničce, podle měření servisního technika při běžném rodinném provozu v průměru o 2 až 4 °C vyšší než na prostřední polici pikantní omáčky, sirupy, nakládaná zelenina ve sklenici, citronová šťáva, tuba rajčatového protlaku nebo křenu Prostřední nebo spodní police u zadní stěny chlad drží nejstabilněji mléko Přečtěte si také: Ani soda, ani ocet. Sypu 2 lžičky tohoto do konvice a vodní kámen zmizí bez drhnutí
Pro srovnání, lednice by měla chladit zhruba na 3 až 5 °C a za ideál se často považují 4 °C. Kolik máte doma vy, zjistíte obyčejným teploměrem. Nechte ho chvíli ustálit na polici a pak zvlášť ve dveřích, rozdíl uvidíte sami.
Ve dveřích se teplota pořád houpe
Kromě vyšší teploty mají dveře ještě jednu nevýhodu: chlad v nich nikdy nevydrží dlouho stejný. Ranní káva, svačina pro děti, večeře, pozdní jogurt. Během dne se lednice otevře mnohokrát a přihrádky na dveřích pokaždé schytají největší díl kuchyňského tepla. Chladnička je po zavření zase vychladí, jenže než to stihne, přijde další otevření.
Bakterie, které v mléce přirozeně jsou, se v teple množí rychleji. Mléko ve dveřích proto může zkysnout dřív, než uplyne datum na obalu.
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Krabici ukliďte zpátky do chladu, jakmile máte nalito, ještě než začnete míchat kávu. Mléko, které čeká celou snídani vedle konvice, se zbytečně ohřívá a takové drobné výkyvy se mu během týdne sčítají.
Mléko je lepší vrátit do lednice hned po nalití, protože drobné výkyvy teploty se mu během týdne sčítají. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pít přímo z lahve se taky nevyplácí. Potravinová mikrobioložka Eliška Kováříková pro CNN Prima News vysvětlila, že se tím do mléka dostanou bakterie z úst, které jeho kažení urychlí. Ze stejného důvodu nepatří zpátky do krabice ani zbytek, který zůstal ve hrnku.
Myslete i na sousedy na polici. Mléko snadno nasaje cizí pachy, takže ho nestavte vedle uzeného sýra, cibule nebo zbytků guláše. Vše výrazně aromatické je lepší uložit do uzavřené krabičky.
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Zdroje: https://www.samsung.com/cz/support/home-appliances/jak-usporadat-potraviny-v-chladnicce, https://energozrouti.cz/clanek/do-jakeho-patra-v-lednici-patri-maso-mleko-a-vejce-rozdil-poznate-hned, https://cnn.iprima.cz/jak-skladovat-mleko-v-lednici-aby-dlouho-vydrzelo-do-dvirek-nepatri-upozornuji-experti-506364, https://www.denik.cz/dum-a-byt/lednice-teplota-nastaveni.html, https://thebreeze.co.nz/home/must-see/2022/04/expert-says-why-you-shouldnt-store-milk-in-the-fridge-door.html, https://spartanskenoviny.cz/vetsina-cechu-dava-mleko-do-dvirek-lednice-chladici-technici-vysvetluji-proc-tam-vydrzi-o-polovinu-kratsi-dobu/