Obsah článku Vlakem podél Berounky až pod slavný hrad
Výlet začíná na pražském hlavním nádraží, případně na Smíchově. Odtud se můžete vydat přímým osobním vlakem směrem na Beroun. Nemusíte nikde přestupovat a za přibližně 40 minut dorazíte do stanice Karlštejn.
Už
samotná cesta je příjemným zážitkem. Trať vede kolem řeky Berounky, která se vine středočeskou krajinou. Za okny se střídají zalesněné svahy, skalnaté úseky, louky a menší obce. V teplejších měsících lze zahlédnout také vodáky na řece.
Mezi nejkrásnější úseky patří okolí Černošic, Dobřichovic a Řevnic. Krajina zde postupně získává výraznější říční charakter a přibližuje se Českému krasu. Právě spojení řeky, skal a historických památek činí z této železniční trasy oblíbený cíl jednodenních výletů.
Karlštejn je od nádraží jen kousek
Po příjezdu do Karlštejna nemusíte řešit žádnou další dopravu. Od nádraží se vydáte přes most přes Berounku a následně pokračujete do kopce směrem k hradu.
Pěšky vám cesta zabere přibližně 25 minut.
Gotický hrad založil císař Karel IV. v roce 1348. Původně měl sloužit jako reprezentativní sídlo, později se stal místem určeným k bezpečnému uchovávání královských pokladů a korunovačních klenotů. Jeho nejvzácnější částí je kaple svatého Kříže, jejíž výzdoba patří k mimořádným ukázkám středověkého umění.
Návštěvníci si mohou vybrat z několika prohlídkových okruhů. Pokud se jim nechce platit vstupné, mohou si alespoň projít okolí hradu a prohlédnout si jeho působivou siluetu z různých míst v obci.
Karlštejn | Zdroj: Pexels Výlet nemusí skončit u hradu
Karlštejnské okolí nabízí také řadu možností pro pěší turistiku. Příjemná je například procházka podél Berounky směrem k obci Srbsko. Cestou se otevírají pohledy na skalní stěny a zalesněné svahy Českého krasu.
Kdo má více času a rád objevuje přírodní zajímavosti, může si naplánovat delší výlet
k lomům Malá a Velká Amerika. Ty patří k nejfotogeničtějším místům v okolí Karlštejna. Je ale potřeba počítat s delší pěší trasou a dodržovat pravidla pohybu v chráněné krajinné oblasti.
Výlet lze pojmout jako pohodový den bez auta. Ráno vyrazíte vlakem z Prahy, dopoledne si prohlédnete hrad a odpoledne můžete věnovat procházce podél řeky nebo posezení v některé z místních restaurací.
Kolik stojí cesta vlakem?
Spojení z Prahy na Karlštejn zajišťují přímé osobní vlaky. Cesta z hlavního nádraží trvá asi 40 minut a během dne jezdí spoje v pravidelných intervalech. Cena jednosměrné jízdenky se pohybuje mezi 55 Kč a 84 korunami, v závislosti na dopravci a tarifu. Zpáteční jízdenka tedy může vyjít už na 110 Kč. Konečná cena rovněž závisí také na tom, zda cestující vlastní pražskou Lítačku s platným časovým kuponem. Ten jim pokrývá cestu po Praze, takže doplácejí pouze příslušnou částku za jízdu mimo pražská tarifní pásma.
Před cestou je proto vhodné zkontrolovat aktuální spojení a cenu v aplikaci Českých drah nebo v systému IDOS. Na Karlštejn se tak můžete vydat i bez auta a za poměrně malou částku žít výlet, při kterém je zajímavá nejen cílová destinace, ale také samotná cesta.
Zdroje článku:
cd.cz, hrad-karlstejn.cz, kudyznudy.cz, fajntip.cz
Autor článku:
Veronika Soukupová