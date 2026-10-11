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Amazon má nové Alexa tablety a dostaly Obchod Google Play

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Známé tablety od Amazonu mají za sebou další poměrně dost citelnou aktualizaci a na trh míří rovnou tři čerstvé novinky. Oficiálním představením prošli zástupci s...
Amazon má nové Alexa tablety a dostaly Obchod Google Play

Amazon má nové Alexa tablety a dostaly Obchod Google Play

Zdroj: Amazon Alexa Tablet 12 Pro a Tablet 11 a Tablet 8 | Zdroj: Amazon
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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