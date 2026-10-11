Amazon má nové Alexa tablety a dostaly Obchod Google Play

Amazon má nové Alexa tablety a dostaly Obchod Google PlayPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Amazon má nové Alexa tablety a dostaly Obchod Google PlayZdroj: Amazon Alexa Tablet 12 Pro a Tablet 11 a Tablet 8 | Zdroj: Amazon
Článek byl publikován 11.10.2026 16:00
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