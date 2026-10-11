Projde platba ze zamčeného mobilu v kapse? Návod UniCredit Bank tvrdí, že do 500 Kč stačí jen rozsvítit displej

Plná tramvaj, telefon v kapse kabátu a cizí platební terminál, který k němu někdo na okamžik přiloží. Podle aktuální nápovědy Googlu by z takového pokusu platba vzniknout neměla. Google Wallet totiž pro placení v obchodech vyžaduje ověření zámkem obrazovky, tedy PINem, gestem, heslem nebo podporovanou biometrií. Jedinou úlevu Google připouští krátce po ověření. Když jste telefon odemkli před několika minutami, další platba může projít bez nového ověření. Jakmile tahle platnost vyprší, telefon si o zámek řekne znovu.
Tři platby bez odemčení, čtvrtá s výzvou: takhle to popisuje UniCredit
UniCredit Bank na svém webu u Google Pay dál uvádí, že pro platbu do 500 Kč stačí rozsvítit nebo aktivovat obrazovku a přiložit telefon k terminálu. Odemknout ho podle tohoto návodu není potřeba. Výzva k odemčení má přijít až při čtvrté transakci, tedy po třech takových platbách. Kdyby to tak opravdu fungovalo, mohly by ze zamčeného telefonu odejít tři platby v součtu nejvýš 1 500 Kč, než by se telefon ozval.
ČSOB v návodu ke Google Pay píše opak: telefon je třeba nejprve odemknout. Air Bank jde ještě dál. Platby mobilem podle ní vyžadují odemknutý telefon a většinu z nich je navíc potřeba potvrdit biometrií nebo PINem. Stejný postup opakuje i v návodu k řešení problémů s mobilním placením.
Tři banky tak popisují tutéž službu třemi různými způsoby a jen jeden z popisů jde proti tomu, co dnes uvádí sám Google. Návod, který slibuje placení bez odemčení u služby, jejíž provozovatel ověření výslovně vyžaduje, klienty mate a měl by být opravený.
Proč návody bank zaostávají za dokumentací Googlu
Nejpravděpodobnější vysvětlení nabízí historie služby. Starší model Google Pay u menších plateb transakce bez odemčení povoloval, takže některé bankovní návody z něj mohou pořád vycházet. Banka sama bezpečnostní mechanismus Google Wallet vypnout nemůže, smí jen mobilní platby u svých karet omezovat. Platby bez odemčení tedy návod banky povolit nedokáže.
Potíž je hlavně v tom, co si z takového návodu odnese uživatel. Přečte si ho, nastaví telefon podle něj a může nabýt dojmu, že malé platby bez odemčení jsou v Google Wallet běžné. Dokumentace Googlu přitom dnes popisuje přísnější princip.
Podobně zavádějící může být zkratka „Zobrazit peněženku“ na zamčené obrazovce. Působí jako přímá cesta k placení, ale jen zrychluje otevření Google Wallet. Ověření zámkem obrazovky pro platby v obchodech zůstává v platnosti i s ní.
Kdy telefon i karta zaplatí bez jakéhokoli ověření
Úplně bez ověření se Google Wallet obejde jen v jednom případě, a to u veřejné dopravy. V takzvaném transit režimu lze ověřování pro platby za MHD vypnout a telefon pak zaplatí i zamčený. Apple Pay má obdobu v režimu Express Mode, který funguje pro podporované dopravní karty a další vybrané typy karet, průkazů a klíčů. Běžná platba přes Apple Pay jinak vyžaduje Face ID, Touch ID nebo kód.
Fyzická bezkontaktní karta je na tom s ochranou hůř. Terminál u ní do určité částky PIN nevyžaduje a vyžádá si ho až po určitém počtu transakcí. Telefon má navíc systémovou vrstvu zabezpečení, která má zabránit použití uložené karty bez ověření uživatele. Kdo se bojí cizího terminálu přiloženého v tramvaji, má proto podle zveřejněných pravidel víc důvodů hlídat kartu v peněžence než telefon s Google Wallet.
Čtyři místa v nastavení, kde zjistíte, jak je váš mobil chráněný
Nejdřív ověřte, že máte aktivní zámek obrazovky. Najdete ho obvykle v cestě Nastavení → Zabezpečení a soukromí → Odemknutí zařízení → Zámek obrazovky. Bez zámku Google Wallet bezpečné bezkontaktní platby nepovolí. Potom zkuste najít přepínač „Vyžadovat odemčení zařízení pro NFC“, který přidává další vrstvu ochrany. Bývá v Nastavení → Připojená zařízení → Předvolby připojení → NFC. Android tuhle funkci podporuje, výrobci ji ale ve svém rozhraní nabízet nemusí. Samsung, Xiaomi i Pixel zobrazují nabídku NFC různě a u Samsungů se dostupnost přepínače liší podle modelu a verze softwaru. Chybějící přepínač proto sám o sobě nesvědčí o nezabezpečeném telefonu.
Třetím krokem je zkratka Google Wallet na zamčené obrazovce. Kdo ji nechce mít na dosah, může ji vypnout a platit telefonem bude dál. Nakonec otevřete v Google Wallet profilový obrázek a pokračujte přes Nastavení Wallet → Zabezpečení → Nastavení ověření → Platby za veřejnou dopravu. Pokud MHD telefonem neplatíte, nechte ověření pro dopravu zapnuté. Na platby v obchodech tohle nastavení vliv nemá.
Pokud chcete prověřit, jestli už někdy neproběhla platba bez vašeho vědomí, projděte historii transakcí v Google Wallet a hlavně bankovní výpis. Google Wallet totiž nemusí u konkrétní transakce zobrazovat všechny informace.