Muhammad prozradil, co Allen tajil před UFC Vegas 122. Bojoval s infekcí, na antibiotikách a stejně vyhrál

V hlavním zápase v Las Vegas to dlouho vypadalo na dřinu. Brendan Allen, 30letý americký bojovník střední váhy (do 84 kg), podle popisu serveru MMA Fighting místy působil, jako by nemohl přeřadit z prvního rychlostního stupně. Soupeře nakonec dostal, ale až ve chvíli, kdy do konce zbývaly necelé 3 minuty. Fanoušci si to přebrali jako vydřenou výhru grapplera, který se konečně dočkal. Druhý den se na síti X objevil příspěvek jeho týmového kolegy o antibiotikách. Redakce MMAmag proto otevřela oficiální výsledkový přehled UFC a spočítala, kolik času Allen v kleci ten večer skutečně strávil.
Fotka, kterou po zveřejnění nahradila jiná
Belal Muhammad, bývalý šampion UFC ve welterové váze (do 77 kg) a Allenův parťák z tréninku, zveřejnil 11. října 2026 na svém účtu na síti X příspěvek s fotografií a vysvětlením. „Co lidé nevědí, je, že Brendan od úterý bojového týdne řešil stafylokokovou infekci,“ napsal. Stafylokoková infekce je podle Mayo Clinic bakteriální onemocnění, nejčastěji kožní, které se léčí antibiotiky. Podle Muhammada musel Allen antibiotika nasadit a v době zápasu mu z nich zbývalo ještě 5 dní. Svého kolegu pak ocenil slovy „To je srdce šampiona. Jsem na svého bratra hrdý.“
Shodné znění výroku redakce MMAmag našla v textech z 11. a 12. října 2026 na MMA Fighting i Sherdogu, který k němu připojil odkaz na původní tweet. Původní fotografii v příspěvku podle MMA Fighting někdo později vyměnil za jinou. Samotný Allen výrok svého parťáka nekomentoval a UFC k jeho zdravotnímu stavu nic nezveřejnila. Jde tedy o tvrzení jednoho člověka z jeho okolí, ne o potvrzenou diagnózu. Oficiální přehled UFC ukazuje, jak dlouho ten večer Allen v kleci zůstal.
Jak dlouho musel Allen čekat na konec
Turnaj UFC Fight Night: Allen proti Duncanovi, známý jako UFC Vegas 122, se konal 10. října 2026 v aréně UFC APEX v Las Vegas. Allen tam podle oficiálního přehledu UFC porazil Christiana Leroye Duncana, 31letého anglického bojovníka střední váhy, submisí, konkrétně škrcením zezadu, v 5. kole v čase 2:46. Hlavní zápas se bojuje na 5 kol po 5 minutách. 4 celá kola plus 2:46 dávají 22 minut a 46 sekund čistého zápasového času, do něhož se nepočítají přestávky mezi koly.
- Brendan Allen: před zápasem 27-7-0, po zápase 28-7-0
- Christian Leroy Duncan: před zápasem 15-2-0, po zápase 15-3-0
- Série: Allen 4. výhra v řadě, Duncanovi skončila série 5 výher
- Pořadí UFC ve střední váze k 12. říjnu 2026: Allen 4., Duncan 10.
Ze seznamu vážení, který UFC zveřejnila 9. října 2026, redakce MMAmag vyčetla, že Allen šel na váhu s 84,3 kg a Duncan s 83,9 kg. V netitulových zápasech je povolená tolerance 1 libry, tedy zhruba 0,45 kg. Komplikace u vážení organizace neuvedla. 2 dny předtím přitom Allen seděl před novináři a o svém stavu neřekl ani slovo.
Dvě verze jednoho bojového týdne
8. října 2026, tedy podle Muhammadovy časové osy už 3. den s infekcí, mluvil Allen na setkání s novináři jako sebejistý favorit. Sherdog ho cituje: „Jediný způsob, jak vyhraje, je, že mě trefí.“ O vlastním zdraví neřekl nic. O 3 dny později přišlo z účtu jeho týmového kolegy vysvětlení, které tu sebejistotu staví do jiného světla.
Mezi oběma výroky je jeden zásadní rozdíl: ověřitelnost. Výsledek zápasu potvrdila organizace vlastním přehledem. Infekci popsal kamarád z týmu na sociální síti a Allen ani UFC k ní nic nedodali. Bojový týden má svoji logiku a přiznaný zdravotní problém v něm bývá pozvánkou pro soupeře i pro komisi. Zatím tedy platí jedno: existuje potvrzený výsledek a nepotvrzené vysvětlení; ten rozdíl se nedá přeskočit.
Allen už mluví o bývalém šampionovi
Na pozápasové tiskové konferenci Allen podle MMA Fighting rovnou pojmenoval, koho chce. „Z jeho strany jsou to pořád jen řeči. Čekám, až podepíšu smlouvu. On je jediný, kdo dává smysl,“ řekl o Dricusi du Plessisovi. Jihoafrický bojovník, kterému je 32 let, získal titul střední váhy 20. ledna 2024 na turnaji UFC 297 a přišel o něj s Chamzatem Čimajevem na UFC 319.
V žebříčku UFC ve střední váze, do kterého redakce MMAmag nahlédla 12. října 2026, je du Plessis druhý a Allen čtvrtý; před vážením přitom organizace uváděla Allena ještě na pátém místě. Zápas mezi nimi by byl logickým krokem k titulové šanci, jenže v oficiálních kanálech UFC oznámení o něm chybí. Zatím tedyy zůstává pouze Allenovým přáním.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková