Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Letadlo na jedno použití: Němci postavili stíhačku ze dřeva, která se po útoku rozpadla

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na sklonku druhé světové války vyvinulo nacistické Německo experimentální raketový přepadový letoun Bachem Ba 349 Natter, který zcela opustil klasická letiště a startoval kolmo z osmimetrového stožáru. Dřevěný stroj měl vystoupat do výšky deseti kilometrů, odpálit salvu neřízených raket do formace spojeneckých bombardérů a následně se ve vzduchu rozpadnout. Pilot i drahý raketový motor se snášeli k zemi na samostatných padácích. Proč však snaha odstranit závislost na vybombardovaných ranvejích vytvořila neřešitelnou logistickou past a fatální problém s výcvikem?
Věrná reprodukce experimentálního raketového stíhače Bachem Ba 349 Natter s dřevěným trupem v leteckém muzeu.

Věrná reprodukce experimentálního raketového stíhače Bachem Ba 349 Natter s dřevěným trupem v leteckém muzeu.

Zdroj: Eric Friedebach / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:30

Reklama
Další články z Zbrojopis
Masakr pomalých Messerschmittů netrval ani dvacet minut. Spojenecké zápalné kulky proměnily plátěné kolosy v hořící rakve
Masakr pomalých Messerschmittů netrval ani dvacet minut. Spojenecké zápalné kulky proměnily plátěné kolosy v hořící rakve
Miliardový paradox studené války: V pumovnici pracoval reaktor, letoun ale spaloval petrolej
Miliardový paradox studené války: V pumovnici pracoval reaktor, letoun ale spaloval petrolej

V polovině padesátých let minulého století vyslalo americké letectvo do vzduchu obří bombardér Convair...

Západní velmoci začaly kvůli přehlídce v Berlíně překopávat výzbroj. Obávané monstrum se přitom posádce rozpadalo pod nohama
Západní velmoci začaly kvůli přehlídce v Berlíně překopávat výzbroj. Obávané monstrum se přitom posádce rozpadalo pod nohama

Sovětský těžký tank IS3 představoval na konci druhé světové války naprostý vrchol pancéřové ochrany. Jeho...

Československý tankový experiment nechtěli ani v Moskvě. Kolohousenka byla drahý omyl, ze kterého armáda vystřízlivěla
Československý tankový experiment nechtěli ani v Moskvě. Kolohousenka byla drahý omyl, ze kterého armáda vystřízlivěla

Dělostřelecký traktor a lehký tank KH-50 měl nově vznikající československé armádě zajistit strategickou...

Zubař navrhl zapalovat Japonsko netopýry. Američanům pak hořel vlastní hangár
Zubař navrhl zapalovat Japonsko netopýry. Američanům pak hořel vlastní hangár

Netopýři se zápalnými náložemi měli útočit na japonská města. Při amerických pokusech v roce 1943 však...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.