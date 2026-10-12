Netflix řeší problém, který trápí každého diváka celý večer. Okopíroval nápad TikToku a přidal ho do aplikace

Situaci zná každý předplatitel: otevřete aplikaci, chcete se na něco podívat a dalších dvacet minut jen rolujete. Podle odhadu PlatformTrack obsahuje český katalog Netflixu přes 9 100 titulů. Vybrat si z takového množství bez jasného plánu je jako procházet regály obří videotéky bez prodavače, který vám poradí. Právě tohle Netflix pojmenoval jako jeden z hlavních problémů používání služby na mobilech a řešení našel tam, kde ho denně používají stovky milionů lidí. Na TikToku. Nová funkce Clips přebírá mechaniku vertikálního swipe feedu: celá obrazovka, krátké video, palec nahoru nebo dál. Jenže místo tanečků a receptů tu běží ukázky ze seriálů, filmů a speciálů a z každého klipu vede cesta přímo k tlačítku Play.
Jak Clips funguje a kde ho najdete
Karta Clips se usadila v dolní navigační liště mobilní aplikace vedle Home, Search a My Netflix. Po klepnutí se otevře nepřetržitý proud krátkých klipů na celou obrazovku, stačí swipovat nahoru jako na TikToku nebo v Reels. U každého klipu máte několik možností: otevřít stránku celého titulu, rovnou ho pustit, přidat do seznamu My List nebo ho sdílet s kamarádem.
Personalizace funguje na podobném principu jako doporučovací systém Netflixu. Zohledňuje historii sledování, chování podobných uživatelů, metadata titulů i preferované jazyky profilu. Pro české účty Netflix eviduje češtinu a angličtinu jako profilové jazyky, takže feed by měl zvýhodňovat i česky dabované nebo titulkované tituly, pokud k nim váš profil dává dostatek signálů. Speciální „český režim“ ale Netflix nikde nepopisuje.
Důležitý detail: Clips se nezobrazuje v dětských profilech a nemusí být zatím viditelný na všech účtech. Netflix v nápovědě přiznává, že rollout může probíhat postupně podle zemí i jednotlivých účtů. Pokud kartu nevidíte, nemusí jít o chybu, jen se k vašemu účtu funkce ještě nedostala.
Od Fast Laughs ke Clips: roky testování
Clips nevznikl přes noc. Netflix s vertikálním formátem experimentuje už několik let. V březnu 2021 spustil funkci Fast Laughs, feed krátkých vtipných výstřižků z komedií, sitcomů a stand-upů, zpočátku jen pro iPhone. Byl to první pokus o tiktokovskou mechaniku, ale omezený především na komediální obsah.
Časová osa ukazuje, jak se myšlenka postupně proměňovala:
- Květen 2025 – Netflix poprvé veřejně oznámil test vertikálního feedu klipů jako nástroje pro snazší objevování obsahu.
- Leden 2026 – spoluředitel Gregory Peters na výsledkové konferenci prozradil, že vertikální video testují zhruba šest měsíců a feed je v mobilní aplikaci dostupný už několik měsíců.
- Duben 2026 – v dopise akcionářům Netflix slíbil spuštění redesignu do konce měsíce. 30. dubna Clips oficiálně odstartoval.
- Srpen 2026 – Netflix označil nový mobilní design za globálně dostupný.
Z komediálního experimentu se stal plnohodnotný nástroj pro objevování obsahu napříč celým katalogem. Peters na dubnovém earnings callu mluvil o „obrovském prostoru“ v personalizaci a nových modelových architekturách, které mají doporučování dál zpřesňovat. Netflix do feedu postupně plánuje zapojit i podcasty, živé vysílání a tematické kolekce.
TikTok jako vzor, ne jako konkurent
Označit Clips za kopii TikToku je zjednodušení, ale ne úplně nepřesné. Mechanika je téměř identická: nekonečný vertikální feed krátkých videí na celou obrazovku, personalizovaný algoritmem. Technologická média funkci přímo popisují jako „TikTok-like“. Rozdíl je v obsahu a především v tom, kam feed směřuje. TikTok staví na uživatelském obsahu a chce vás udržet co nejdéle uvnitř platformy. Netflix naopak potřebuje, abyste z klipu co nejrychleji přešli na celý film nebo seriál.
Podle nás je to pragmatický krok. Nejdražší ztracená minuta pro Netflix není ta, kterou strávíte sledováním, ale ta mezi otevřením aplikace a stisknutím Play. Každá minuta nekonečného procházení katalogu je minuta, kdy divák může zavřít aplikaci a otevřít YouTube.
Netflix v tom navíc není sám. Warner Bros. Discovery v červenci 2026 oznámil HBO Max Shorts, podobný vertikální feed trailerů a klipů, zatím jako americký test pro vybrané uživatele iPhonu. Podle TechCrunch HBO Max používá AI nástroj pracující s metadaty na úrovni jednotlivých scén, přičemž finální výběr klipů dělají editoři. Netflix je v rolloutu výrazně dál, jeho redesign už běží globálně, zatímco HBO Max teprve testuje.
Řešení, nebo další past na pozornost?
Tady je potřeba být upřímný. Clips má pomoci s výběrem, ale používá přesně tu samou logiku udržení pozornosti, která dělá TikTok tak návykovým. Netflix sám funkci rámuje nejen jako řešení večerního vybírání, ale i jako zážitek „pro chvíle mezi“, tedy způsob, jak získat vaše mobilní minuty i mimo klasické sledování na televizi. Veřejná data o tom, kolik klipů se skutečně promění v přehrání celého titulu, Netflix nezveřejnil.
Praktický tip: používejte Clips jako vstupní bránu, ne jako cíl. Po dvou třech klipech buď klikněte na celý titul, nebo ho přidejte do My List na večer. Kdo nechce feed řešit vůbec, má pořád k dispozici Search, My Netflix nebo sekci New & Hot. Oficiální časový limit ani možnost Clips vypnout v nastavení Netflix veřejně nepopisuje.
Clips je chytrý produkt, který řeší reálný problém reálným způsobem, jen si zaslouží, abyste ho používali vědomě, ne aby on používal vás.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík