Jak ušetřit na Temu v roce 2026: Hlídejte jednu věc v košíku, o které skoro nikdo neví

Foto: Magnific
Nakupování na Temu se často mění v hon na kupony, časově omezené slevy a nejrůznější bonusy. Od léta 2026 ale existuje ještě jedna věc, kterou se při skládání košíku vyplatí sledovat. Nové clo ve výši 3 eur se totiž nepočítá jednoduše podle počtu výrobků.
Od 1. července skončilo dřívější osvobození zásilek do 150 eur od cla. U nízkohodnotových zásilek ze zemí mimo Evropskou unii se nyní používá dočasné paušální clo 3 eura za položku.
A právě slovo položka je důležité.
Pět stejných věcí nemusí znamenat pětkrát clo
Celní pravidla nepovažují automaticky každý fyzický kus za samostatnou položku. Rozhodující je jeho zařazení v celním sazebníku.
Evropská komise uvádí velmi názorný příklad. Pokud zásilka obsahuje pět stejných triček, zaplatí se 3 eura. Pokud je uvnitř jedno tričko a jedny hodinky, jde už o dvě různé položky a clo činí 6 eur.
Celní správa ČR používá podobný příklad. Jedna počítačová myš a tři pouzdra na mobil představují dvě položky, takže výsledkem je opět 6 eur.
Nejde přitom o kategorie, které vidíte přímo na Temu. Rozhoduje tarifní zařazení zboží. Dvě věci, které zákazník považuje za téměř stejné, proto mohou z pohledu celníků spadat jinam. Rada EU například uvádí hedvábnou halenku a dvě vlněné halenky jako dvě různé tarifní položky.
Prakticky z toho plyne jednoduchá věc. Košík plný mnoha různých druhů levných drobností může mít vyšší celní zatížení než několik kusů stejného typu zboží v jedné zásilce.
Není ale rozumné objednávky uměle rozdělovat jen kvůli clu. Poplatek se řeší podle jednotlivých zásilek a o jejich rozdělení navíc nemusí rozhodovat zákazník. Temu může jednu objednávku poslat v několika balících.
Po zaplacení košík ještě nepouštějte z hlavy
Další způsob úspory už s celnicí nemá nic společného a překvapivě o něm část zákazníků vůbec neví.
Temu nabízí u způsobilých objednávek úpravu ceny. Pokud stejný výrobek ve stejné variantě od stejného prodejce do 30 dnů od zaplacení zlevní, lze v detailu objednávky požádat o vrácení rozdílu. Temu tuto funkci označuje jako „Price adjustment“.
Vyplatí se proto několik dní po nákupu zkontrolovat své objednávky. U dražšího výrobku nebo většího počtu kusů už rozdíl nemusí být zanedbatelný. Ne všechny akční nebo již nedostupné produkty mají na dorovnání ceny nárok, ale kontrola zabere jen chvíli.
Pozornost si zaslouží také místo, odkud zboží skutečně cestuje. Pokud je produkt odeslán ze skladu uvnitř Evropské unie a už byl řádně propuštěn do volného oběhu, nejde při doručení zákazníkovi o nový dovoz ze třetí země. U takové objednávky se nové dovozní clo kvůli samotnému doručení znovu neřeší.
A nakonec má smysl dívat se hlavně na poslední obrazovku před zaplacením. Podmínky Temu pro evropské zákazníky počítají s tím, že případné daně, cla a další poplatky mohou být zahrnuty v ceně nebo vyčísleny při placení.
Nejlevnější nákup na Temu tedy nemusí být ten, na který vyskočí největší procento slevy. Někdy rozhodne sklad, někdy složení balíku a jindy kontrola ceny několik dní poté, co už objednávka dávno míří k vám.
Zdroj:
https://celnisprava.gov.cz/cz/celni-urad-praha-ruzyne/fyzicke-osoby/postovni-zasilky/prijeti/Stranky/mimo-eu.aspx
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/guidance-and-legal-text-temporary-flat-fee-low-value-imports-which-will-apply-until-1-july-2028-2026-06-08_en
https://www.temu.com/qa/support/c3/how-can-i-request-a-price-adjustment-f-51-s-943.html