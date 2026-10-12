Květák se vrací do hry a tentokrát nehraje druhé housle. Zapečený se sýrem obstojí jako hlavní chod

dokáže být výborný oběd, jen se s ním musí zacházet trochu opatrně. Když se peče moc dlouho, Zapečený květák růžičky se rozpadnou a v pekáčku zůstane spíš kaše. Když se naopak vytáhne brzy, je tvrdý a mdlý. Tahle verze se smetanou, sýrem a kořením se drží někde uprostřed: je sytá, voní po česneku, kari a paprice a květák v ní ještě drží tvar.
Hlavní pravidlo je prosté: . V troubě bude mít ještě dost času změknout. Pokud ho uvaříte příliš už předem, při zapékání se začne lámat a ztratí i tu trochu struktury, kvůli které má tohle jídlo smysl. A mimochodem, květák není jen bledá zelenina, která čeká na květák nepředvářejte doměkka , podle Healthline obsahuje vlákninu, vitamin C i antioxidanty. omáčku Recept na kořeněný zapečený květák
Doba přípravy: 45 minut Co potřebujeme
Základ: 1 ks středně velkého květáku 1 plátek másla
Smetanovo-sýrové těstíčko: 250 ml smetany ke šlehání 33 % 3 ks vajec 70 g strouhaného sýra 1 lžíce hladké mouky 4 stroužky prolisovaného česneku 1 lžíce kari 1 lžíce mleté papriky 1 lžíce sušeného oregána dle chuti sůl a pepř Postup přípravy zapečeného květáku se sýrem
1. Troubu předehřejte na
190 °C. Květák rozeberte na menší růžičky, propláchněte ho studenou vodou a nechte dobře okapat. Voda navíc by v pekáčku jen překážela.
2. Do větší mísy dejte
smetanu, vejce, sýr, mouku, česnek, kari, papriku, oregano, sůl a pepř. Promíchejte, klidně jen vidličkou nebo metličkou. Výsledná směs má být hustší, aby na růžičkách ulpěla, ne úplně tekutá. Foto: Romana Rubášová, Když květák dostane druhou šanci: Zapečený květák promění nenápadnou klasiku v sytý oběd se sýrem a křupavým povrchem
3. Růžičky
květáku vložte do připravené směsi a obalte je ze všech stran. Pak je přesuňte do vymazaného pekáčku. Co zůstane na dně mísy, nalijte navrch.
4. Přidejte
plátek másla a pekáček vložte do trouby. Pečte zhruba 30 až 35 minut. Povrch má zezlátnout a květák má být měkký, ale pořád ne rozpadlý.
5. Pokud chcete výraznější opečený povrch, na posledních
5 minut zapněte horní ohřev nebo gril. Vaječno-smetanová směs se může ke konci trochu nafouknout, není to chyba.
TIP: Vydatnější verzi udělají kostky šunky nebo plátky anglické slaniny. Bez masa je recept pořád dobrý, s masem už ale květák bez problémů obstojí jako hlavní jídlo. Co se dá změnit bez zbytečné vědy?
U zapečeného květáku není potřeba držet se receptu s pravítkem v ruce. Do směsi se dá přidat
zakysaná smetana, někdo přihodí slaninu a paprika, jinde skončí v pekáčku pár kousků šunky. Fungovat to bude. Jen pozor, aby se z květáku nestala jen záminka pro vrstvu sýra a uzeniny.
Dobře se hodí také
brambory a cibule, hlavně když má z jednoho pekáčku vzniknout pořádnější oběd. Brambory je lepší krátce předvařit, květák ale nechte syrový. Pokud chcete křupavější vršek, promíchejte trochu strouhanky se sýrem a nasypte ji nahoru. Starý kuchyňský trik, pořád použitelný.
Nejjistější základ zůstává jednoduchý: květák, smetana, vejce, sýr a česnek. Ostatní už se dá doladit podle chuti, nálady a taky podle toho, co zrovna čeká v lednici na spotřebování.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Romana Rubášová