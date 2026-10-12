Microsoft tvrdí, že je Surface Laptop Ultra 6,2× rychlejší než MacBook Pro. Ale zamlčel zásadní věc, která mění celý příběh

Dne 7. října 2026 Microsoft na svém
Windows Experience Blogu zveřejnil sérii benchmarků, v nichž Surface Laptop Ultra s čipem NVIDIA RTX Spark překonává 16palcový MacBook Pro s M5 Pro. Titulkové číslo 6,2× se ale netýká celkového výkonu notebooku. Vztahuje se výhradně k lokálnímu generování AI videa v aplikaci ComfyUI s konkrétním modelem LTX 2.3 22B, při délce 121 snímků, frekvenci 25 fps, osmi krocích generování a rozlišení 1280 × 720. Jde o test na předprodukčním hardwaru s využitím přesnosti NVFP4, jehož výsledky zveřejnil přímo výrobce. A co Microsoft vedle toho nezveřejnil? Žádné přímé srovnání s MacBookem Pro v oblasti výkonu CPU, běžné kancelářské produktivity nebo výdrže baterie. Právě tato absence mění příběh z „rychlejší notebook“ na „výkonnější stroj pro jeden specifický typ práce“. Co přesně Microsoft naměřil a jak
Číslo 6,2× nevzniklo z ničeho. Microsoft v poznámkách pod čarou popsal metodiku: šlo o lokální generování AI videa v open-source nástroji ComfyUI s modelem LTX 2.3 o 22 miliardách parametrů. Výstup měl 121 snímků při frekvenci 25 fps a rozlišení 1280 × 720. Test probíhal na předprodukčních počítačích s Windows a čipem RTX Spark, vybavených 64 GB sdílené paměti, a výsledky se porovnávaly s 16palcovým MacBookem Pro s M5 Pro a 64 GB RAM.
Vedle toho firma ukázala ještě dvě další metriky:
2,1× rychlejší time-to-first-token, tedy kratší dobu, za kterou model začne generovat odpověď na zadání. 4,3× rychlejší AI generování obrázků.
Všechny tři údaje se týkají lokální akcelerace umělé inteligence. Neříkají nic o tom, jak rychle notebook otevře tabulku v Excelu, vyexportuje video v DaVinci Resolve nebo jak dlouho vydrží na jedno nabití.
Co v materiálech chybí a proč to mění celý příběh
Microsoft v těchto materiálech k uvedení produktu nepředložil žádné přímé srovnání s MacBookem Pro mimo AI úlohy. Chybí Cinebench, Geekbench, test kancelářské produktivity i přímé srovnání výdrže baterie. A právě tady se příběh láme.
Podívejme se na oficiální údaje o výdrži baterie, které obě firmy uvádějí samostatně:
Parametr Surface Laptop Ultra MacBook Pro 16″ (M5 Pro) Přehrávání lokálního videa až 15 hodin až 24 hodin Prohlížení webu až 12 hodin až 17 hodin
Rozdíl je výrazný. Apple u svého
16palcového MacBooku Pro uvádí o 60 % delší výdrž při přehrávání videa a přibližně o 42 % delší při prohlížení webu. Microsoft tato čísla do svého srovnání s MacBookem nezahrnul.
Podle nás je strategie poměrně jasná: celá prezentace se nesla v duchu „Windows pro hybridní inteligenci“ a lokálních AI agentů. Microsoft zdůraznil právě ty metriky, v nichž může RTX Spark s architekturou Blackwell a ekosystémem CUDA dosáhnout největšího náskoku. Kdyby současně zdůraznil výdrž baterie a výkon procesoru, marketingové sdělení by už nebylo tak jednoznačné.
Co Surface Laptop Ultra skutečně nabízí
Odhlédneme-li od marketingového souboje, Surface Laptop Ultra je na papíře zajímavý stroj. Jeho nejvýkonnější konfigurace s čipem NVIDIA RTX Spark N1X kombinuje 20jádrový procesor NVIDIA Grace s grafickým procesorem se 6 144 jádry CUDA a až 128 GB sdílené paměti. To umožňuje lokálně provozovat i velmi rozsáhlé modely, aniž by bylo nutné posílat data do cloudu. Skutečné nároky na paměť a výkon se ovšem liší podle konkrétního modelu a jeho kvantizace.
K tomu nabízí 15palcový dotykový displej, HDMI, USB-A, čtečku SD karet a vyměnitelný SSD. Výběrem portů je Surface vybaven lépe než MacBook Pro, který nabízí mimo jiné tři porty Thunderbolt 5 a hardwarovou akceleraci pro zpracování videa ve formátu ProRes.
Microsoft v USA nabízí Surface Laptop Ultra od 2 600 dolarů a snaží se oslovit také uživatele Applu: v rámci programu výkupu slibuje až 1 000 dolarů za odevzdaný MacBook Pro. V Evropě je situace složitější. Ve
francouzském Microsoft Storu začíná cena na 2 899 eurech, zatímco konfigurace s 64 GB paměti a čipem RTX Spark N1X stojí 4 959 eur. Při kurzu ČNB 24,43 Kč za euro to odpovídá přibližně 70 800 Kč, respektive 121 100 Kč. Oficiální dostupnost je zatím potvrzena jen pro Německo, Francii a Rakousko. Česká cena ani datum zahájení prodeje zveřejněny nebyly. Pro koho to dává smysl a pro koho ne
Surface Laptop Ultra je určen především specifické skupině uživatelů: lidem, kteří denně pracují s lokálními AI modely, potřebují kompatibilitu s CUDA, chtějí generovat video nebo obrázky bez využití cloudu a jsou ochotni zaplatit prémiovou cenu i akceptovat kratší výdrž baterie.
Pro běžného kupujícího, který hledá univerzální pracovní notebook na kancelářské aplikace, videohovory a občasný střih videa, oficiální podklady celkovou převahu nad MacBookem Pro nedokládají. Apple nabízí výrazně delší výdrž baterie, zavedený ekosystém a u 16palcového modelu s M5 Pro začíná cena v USA na 2 499 dolarech.
Při hodnocení benchmarků zveřejněných výrobcem je vždy dobré sledovat, kdo test zadal a provedl, zda se používal předprodukční hardware, jaký software a model byly zvoleny a především které oblasti srovnání chybějí. Microsoft metodiku alespoň rámcově popsal a zveřejnil poznámky pod čarou. Právě to, co v materiálech chybí, ale ukazuje i druhou stránku příběhu.
Číslo 6,2× může být platným výsledkem konkrétního testu. Dokládá však pouze to, jak si oba stroje vedly v jednom specifickém AI workflow. Samo o sobě neznamená, že Surface Laptop Ultra je celkově lepší notebook. Takový závěr by vyžadoval mnohem širší srovnání.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda