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Microsoft tvrdí, že je Surface Laptop Ultra 6,2× rychlejší než MacBook Pro. Ale zamlčel zásadní věc, která mění celý příběh

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Microsoft postavil celé představení nového Surface Laptop Ultra na jednom čísle: „až 6,2× rychlejší než MacBook Pro“. Jenže to neplatí vždy.
Microsoft Surface Laptop Ultra

Microsoft Surface Laptop Ultra

Zdroj: Microsoft
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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