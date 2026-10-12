Každodenní pití vody s kurkumou může ovlivnit organismus několika způsoby. Některé změny mohou být překvapivé

Zde najdete hned několik důvodů, proč byste měli pít vodu s kurkumou každý den. Kurkuma je koření, které by mělo být dostupné v každé domácnosti. Má pozitivní vliv na lidské zdraví.
Kdo by neznal kurkumu? Koření se sytou žlutooranžovou barvou, které slouží jako přírodní barvivo, ale také má velmi pozitivní vliv na lidské zdraví a používá se také k mnoha lékařským účelům. Hojně se využívá zejména v zemích s tradiční medicínou, které nejsou ovlivněné škodlivými chemickými léky. Používá se v zemích jako je Indie, Čína, Kambodža, Japonsko a mnoho dalších. Kurkuma je považována za jeden z prospěšných léčebných prvků pro děti, dospělé a starší osoby. Téměř každá rodina, zejména v Indii, používá tuto bylinu, ale většina lidí si není vědoma jejích výhod. S čím vším Vám tedy může pomoci?
Hubnutí
Kurkuma brání nadměrnému růstu tukových buněk. Díky této bylině nepřiberete, protože Vaše tukové buňky nebudou moci růst. Kromě toho je kurkuma potravinou, která Vám pomůže zbavit se zánětu, který je zapříčiněný obezitou. Všechny tyto účinky kurkumy můžeme pozorovat, protože obsahuje prospěšné látky, jako jsou esenciální olej, mangan, draslík, vitamín C, vitamín E, vápník, železo, zinek a mnohé další látky.
Fotografie: Freepik
Regulace krevního tlaku
Konzumace kurkumy se doporučuje pro pacienty s abnormálním krevním tlakem. To je vhodné pro osoby s hypertenzí. Tento silný lék obsahuje protizánětlivé vlastnosti, a proto zmírňuje zánět ve Vašem těle. Vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu v krvi tak budou pod kontrolou. To nejen zlepšuje krevní oběh, ale také čistí Vaši krev.
Lžíci kurkumového prášku přidejte do 3-4 šálků mléka. Pak nalijte 1/4 šálku vody. Dobře promíchejte a zahřívejte po dobu 10-15 minut. Pijte to denně, abyste brzy získali zdravé výsledky.
Fotografie: Freepik Ošetření rány
Kurkuma je naplněna přírodními antibiotickými vlastnostmi. Zklidňuje otevřené rány, popáleniny a zmírňuje zánět nebo svědění ran. Tím zabraňuje otoku. Posiluje Váš imunitní systém, takže Vaše tělo může účinně bojovat s onemocněním samo. Je to také užitečné tonikum pro Vaši pokožku a dokáže vyléčit mnoho kožních onemocnění.
Vařte vodu po dobu 10 minut a přidejte do ní trochu kurkumy. Můžete k tomu přidat i med. Vypijte tento účinný, ale jednoduchý nápoj, abyste získali nejlepší účinky.
Zlepšení trávení
Vzhledem k tomu, že se kurkuma používá pro mnoho lékařských účelů, je ideálním řešením pro léčbu jakýchkoli onemocnění v těle. Pomáhá udržovat gastrointestinální trakty, poruchy chuti k jídlu a zmírňuje nemoci spojené s orgány vylučujícími žluč, protože má úžasné vlastnosti pro léčbu gastritidy a vředů. To zabraňuje žaludečním a trávicím onemocněním a zklidňuje nadýmání a průjem bez léků.
Zdroj: Healthline
Príspevok
Co se stane s vaším tělem, když budete pít denně vodu s kurkumou zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.