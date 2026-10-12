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Každodenní pití vody s kurkumou může ovlivnit organismus několika způsoby. Některé změny mohou být překvapivé

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Zde najdete hned několik důvodů, proč byste měli pít vodu s kurkumou každý den. Kurkuma je koření, které by mělo být dostupné v každé domácnosti. Má pozitivní vliv na lidské zdraví.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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