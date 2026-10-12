Pokuta za letní gumy prvního listopadu je naprostý nesmysl. Na suchém asfaltu vyrazíte zcela bez obav

Každý podzim plní pneuservisy tisíce řidičů vystrašených blížícím se prvním listopadem. Přestože zákon stanovuje zimní období od 1. listopadu do 31. března, povinnost nazout zimní obutí není automatická a závisí na aktuálním stavu vozovky a předpovědi počasí.
S příchodem podzimu se mezi českými motoristy pravidelně šíří přesvědčení, že s úderem půlnoci na 1. listopadu nesmí na silnici vyjet žádné auto na letních pneumatikách. Skutečnost je však podstatně pragmatičtější. Jak vymezuje
§ 40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, povinnost použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března nastává pouze tehdy, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se takové podmínky během jízdy mohou vyskytnout.
Obrácené jablečné koláčky z listového těsta upečete přímo na plechu Co přesně říká zákon a kdy můžete legálně jet na letních
Zákonodárce při formulaci zákona záměrně nezvolil absolutní kalendářní povinnost pro všechny situace. Pokud je 10. listopadu odpoledne, teploměr ukazuje čtrnáct stupňů nad nulou, obloha je jasná a silnice suchá, můžete zcela legálně a bez obav z pokuty vyrazit do provozu na letních pneumatikách. Policista při silniční kontrole nemá žádný právní důvod vám za letní obutí na suché a teplé vozovce uložit sankci.
Klíčová je však druhá polovina zákonné podmínky: možnost předpokládat zhoršení podmínek vzhledem k počasí. Jak uvádí oficiální metodické stanovisko
Policie ČR k povinnosti zimních pneumatik, řidič musí před jízdou vyhodnotit nejen okamžitou situaci u svého domu, ale také profil celé plánované trasy a očekávaný vývoj teplot. Pokud vyjíždíte za slunce z nížiny, ale míříte do horských oblastí, nebo vyjíždíte odpoledne a návrat plánujete v pozdních nočních hodinách, kdy meteorologové varují před přízemními mrazíky a námrazou, musíte mít vůz obutý do zimních pneumatik. Dopravní značka Zimní výbava: Místo, kde kalendář rozhoduje nekompromisně
Zatímco na běžné silniční síti závisí povinnost na stavu vozovky, existují úseky, kde letní pneumatiky v zimním období znamenají okamžitý přestupek i za slunečného odpoledne. Jde o úseky označené modrou příkazovou dopravní značkou C 15a „Zimní výbava“.
Podle prováděcí
vyhlášky č. 294/2015 Sb., která stanovuje pravidla provozu na pozemních komunikacích, přikazuje tato značka řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik, a to bez ohledu na aktuální stav vozovky. Tato značka platí celoročně, pokud pod ní není umístěna dodatková tabulka vymezující období (nejčastěji od 1. listopadu do 31. března). Typicky se s ní setkáte v horských průsmycích, na vybraných úsecích dálnice D1 na Vysočině nebo na přístupových komunikacích do Krkonoš a Jeseníků.
Pokud vjedete za tuto značku na letních pneumatikách, hrozí vám na místě bloková pokuta až do výše 2 000 Kč a policie vám může další jízdu v daném úseku zakázat.
Technické požadavky na zimní obutí: Pravidlo čtyř milimetrů
Pouhé nazutí plášťů s hrubším vzorkem nestačí. Zákon klade přísné požadavky na minimální hloubku dezénu a jeho rovnoměrné opotřebení:
Zákon vyžaduje u osobních vozidel minimální hloubku dezénu 4 milimetry na všech čtyřech kolech. Foto: Fahi / volné dílo
Pro osobní automobily a lehká užitková vozidla do 3 500 kg platí povinnost minimální hloubky dezénu hlavní dezénové drážky ve výši 4 milimetry na všech čtyřech kolech. U vozidel nad 3 500 kg vyžadují předpisy minimální hloubku 6 milimetrů na všech hnacích nápravách.
Hloubka čtyř milimetrů má zásadní bezpečnostní opodstatnění. Zimní pneumatika funguje na sněhu díky tisícům jemných lamel, které se při odvalování rozevírají, zachytávají sníh a odvádějí rozbředlou vodu. Jakmile se hloubka dezénu sníží pod čtyři milimetry, lamely ztrácejí svou flexibilitu, drážky se okamžitě ucpou sněhovou kaší a brzdná dráha vozu na mokrém sněhu se prodlouží o více než padesát procent.
Při nákupu starších sad z bazaru nebo skladování pamatujte, že degradaci podléhá i samotná pryžová směs vlivem UV záření a oxidace. Jak správně vyhodnotit stáří pláště a jeho kondici, vysvětlujeme v našem rozboru, který zkoumá
starší DOT pneumatik a podmínky skladování.
Starší DOT nemusí znamenat horší pneumatiku. Rozhoduje i skladování Značení na bočnici: Proč staré M+S v zahraničí nestačí
Dlouhá léta stačilo, aby měla pneumatika na bočnici vyražené písmenné označení M+S (Mud and Snow – bláto a sníh). Tento nápis byl však historicky pouhou deklarací výrobce a nepodléhal žádnému standardizovanému testování na sněhu.
Symbol tří horských štítů se sněhovou vločkou (3PMSF) potvrzuje, že pneumatika splnila certifikační testy na sněhu. Foto: Linda Lambiotte / volné dílo
Moderním mezinárodním standardem je takzvaný alpský symbol neboli 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), zobrazující trojitý horský štít se sněhovou vločkou uvnitř. Pneumatiky nesoucí tento symbol musely projít rigorózními laboratorními testy brzdění a záběru na udusaném sněhu podle přísných norem Evropské unie.
Pokud cestujete do zahraničí, zejména do Německa nebo Rakouska, platí od zimní sezóny 2024/2025 striktní pravidlo, že pneumatiky označené pouze písmeny M+S bez alpského symbolu již nejsou uznávány jako zimní výbava. Za jízdu na takových pláštích na zasněžené dálnici v Bavorsku riskujete pokutu od 60 eur výše a zákaz další jízdy.
Mýtus o sedmi stupních: Kdy letní pneumatika stále brzdí lépe
Jedním z nejúspěšnějších marketingových sloganů pneumatikářského průmyslu je tvrzení, že jakmile teplota vzduchu klesne pod 7 °C, letní směs okamžitě ztvrdne a ztrácí přilnavost, takže je nutné přezout. Nezávislé testy automobilových autoklubů však ukazují zcela odlišnou realitu.
Na suché vozovce a na čistém mokrém asfaltu má kvalitní letní pneumatika kratší brzdnou dráhu než zimní plášť i při teplotách kolem čtyř stupňů nad nulou. Letní dezén má totiž plnější bloky a vyšší tuhost, což při intenzivním brzdění zabraňuje deformaci běhounu. Měkký zimní plášť s tisíci drobných lamel se na suchu při prudkém brzdění přehýbá a deformuje, což brzdnou dráhu z rychlosti 100 km/h prodlouží o dva až tři metry.
Zimní pneumatika získává drtivou převahu teprve v okamžiku, kdy se na vozovce objeví námraza, zmrazky, sněhový poprašek nebo kašovitá břečka. V těchto podmínkách je letní pneumatika zcela bezzubá a její brzdná dráha se násobí. Z toho důvodu je vhodné přezouvat v druhé polovině října, abyste nebyli zaskočeni nečekanou ranní ledovkou při cestě do zaměstnání.
Nezapomínejte, že s poklesem venkovních teplot klesá také tlak uvnitř pneumatiky, což zásadně mění její kontaktní plochu s vozovkou. Tomuto jevu a jeho vlivu na bezpečnost se věnujeme v článku, který popisuje
tlak v pneumatikách na podzim a kolísání teplot.
Ranní chlad a odpolední teplo mění tlak v pneumatikách. Výkyv o dvacet stupňů zkreslí TPMS a prodlouží brzdění Může pojišťovna automaticky krátit plnění při nehodě na letních?
Mnoho řidičů žije v obavách, že pokud po 1. listopadu havarují na letních pneumatikách, pojišťovna jim automaticky odmítne vyplatit pojistné plnění z havarijního pojištění nebo po nich bude vymáhat škodu z povinného ručení. Právní realita je však pro motoristy podstatně příznivější.
Jak detailně rozebírá právní analýza
spotřebitelské organizace dTest k zimním pneumatikám a právu, pojišťovna nesmí krátit plnění mechanicky jen na základě záznamu o letních pneumatikách v policejním protokolu. Zákon ukládá pojišťovně povinnost prokázat takzvanou příčinnou souvislost mezi porušením povinnosti (použitím letních pneumatik) a vznikem škodní události.
V praxi to znamená, že likvidátor pojišťovny musí jednoznačně dokázat, že by k nehodě nedošlo, nebo by její následky byly podstatně menší, pokud by vozidlo mělo předepsané zimní obutí. Pokud stojíte na světelné křižovatce a zezadu do vás narazí jiné auto, vaše pneumatiky neměly na vznik nehody žádný vliv a pojišťovna nesmí strhnout ani korunu. Stejně tak pokud dojde k nehodě za suchého počasí při deseti stupních Celsia, kde měly letní pneumatiky prokazatelně lepší brzdné vlastnosti než zimní.
Zcela jiná situace však nastává, pokud dostanete smyk na zasněžené vozovce, nedobrzdíte před kolonou na namrzlém mostě nebo vyjedete ze zatáčky na břečce. V takovém případě znalec pojišťovny snadno prokáže, že zimní pneumatiky by nehodě zabránily, a pojišťovna přistoupí ke krácení plnění o 30 až 50 procent, v extrémních případech i k úplnému zamítnutí.
Alternativou pro městské řidiče s nižším ročním nájezdem bývají celoroční pláště, u kterých však musíte dbát na pravidelné střídání náprav, jak rozebíráme v praktickém průvodci níže.
Celoroční pneumatiky se také prohazují. Sjetý okraj rotace kol neopraví Shrnutí a praktické zásady pro podzimní přezouvání Kalendářní datum 1. listopadu neznamená automatický zákaz letních pneumatik na suchých a teplých silnicích v nížinách. Jakmile se na silnici objeví sníh, led, námraza, nebo teplota padá k nule a hrozí ranní mrazy, jsou zimní pneumatiky ze zákona povinné. Za dopravní značkou Zimní výbava (C 15a) musíte mít zimní pneumatiky vždy bez ohledu na počasí. Minimální hloubka dezénu je 4 mm na všech čtyřech kolech pro osobní vozy do 3,5 tuny. Při cestách do zahraničí vyžadujte na bočnici symbol 3PMSF (horský štít s vločkou), samotné písmena M+S již v Německu a Rakousku nestačí. Pojišťovna smí krátit plnění pouze tehdy, pokud prokáže příčinnou souvislost mezi letními pneumatikami a vznikem nehody. Zdroje fotografií zimni_pneumatika_dezen_lamely: Oregon Department of Transportation / Wikimedia CC 2.0 merka_hloubky_dezenu_pneumatiky: Fahi / volné dílo symbol_vlocky_horsky_stit_3pmsf_pneumatika: Linda Lambiotte / volné dílo