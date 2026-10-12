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Pokuta za letní gumy prvního listopadu je naprostý nesmysl. Na suchém asfaltu vyrazíte zcela bez obav

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Kdy jsou v Česku od 1. listopadu povinné zimní pneumatiky? Zjistěte, kdy můžete legálně jezdit na letních, jak funguje značka Zimní výbava a kdy pojišťovna krátí plnění.
Detailní pohled na běhoun zimní pneumatiky s lamelami.

Detailní pohled na běhoun zimní pneumatiky s lamelami.

Zdroj: Oregon Department of Transportation / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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