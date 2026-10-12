Tento týden v seriálu Ulice: Těžké chvíle u Adriany doma, Filip zmizí a Petra odvedou v poutech

Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova
Tento týden v seriálu Ulice přinese hodně vypjaté momenty a velmi těžká životní rozhodnutí. Obyvatelé oblíbené čtvrti se musí popasovat s policejním vyšetřováním, nečekanými zradami i bolestivou rodinnou situací. Někteří hrdinové narazí na tvrdou realitu, jiní budou do poslední chvíle tajit pravdu před svými nejbližšími. Pondělí
Filip (Lukáš Langmajer) náhle zmizel a nechal za sebou naprostý zmatek. Jeho parťák Petr (Jan Dolanský) zpočátku doufá v pouhé nedorozumění a odmítá uvěřit chladnokrevné zradě. Situace ale nabere velmi rychlý spád ve chvíli, kdy se o podivné chování uprchlíka začne zajímat policie. Dřívější přátelství a pochopení musí jít najednou úplně stranou.
Úterý
Jirka Hložánek (Ondřej Havel) svádí náročný vnitřní boj ohledně svých dalších politických kroků. Otec (Miroslav Hanuš) mu radí vyjednávat o koalici s místními developery a spekulanty s pozemky. Sám hodně váhá, jestli by raději neměl následovat čisté svědomí. Do hry brzy vstoupí čerstvá vítězka voleb Soňa Čechová (Lucie Vondráčková) a začne prosazovat své osobní plány.
Středa
Adriana (Sandra Nováková) řeší bolestivou situaci s biologickým otcem malé Klárky (Stella Polášková). Rafaelovo aktuální rozhodnutí ukončit s dcerkou veškeré styky je pro všechny obzvlášť drtivé. Zlomená máma teď stojí před obrovským problémem. Vůbec netuší, jak má holčičce citlivě vysvětlit absolutní nezájem ze strany vlastního táty.
Čtvrtek
Události předchozích dnů dopadnou na Magdu (Veronika Macková) a dostanou ji na úplné dno. Petr má za sebou bezesnou noc v cele předběžného zadržení a ji samotnou teprve čeká nepříjemný policejní výslech. Zaměstnanci firmy požadují konkrétní odpovědi a situace na pracovišti povážlivě houstne. V těžké krizi se naštěstí ukáže, kdo z přátel je ochotný skutečně pomoci.
Pátek
Začínající cukrářka Natálie (Josefína Krycnerová) nachází na sociálních sítích oporu u fanynky Dariny. Kamila (Natálie Řehořová) ovšem dobře zná její skutečnou identitu a bojí se pravdu odhalit. Okolí jí radí k upřímnosti, ona ale nenaslouchá a raději zbytečně riskuje. Udržet tak velké tajemství před zraky ostatních začíná být den ode dne těžší.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).