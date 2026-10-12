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Tento týden v seriálu Ulice: Těžké chvíle u Adriany doma, Filip zmizí a Petra odvedou v poutech

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Tento týden v seriálu Ulice přinese vypjaté momenty a těžká rozhodnutí. Obyvatelé Křečovic se musí popasovat s policejním vyšetřováním a nečekanými zradami.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:24

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